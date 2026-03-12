Укр
Муж онкобольной российской ведущей выступил с душераздирающим сообщением

Алена Кюпели
12 марта 2026, 16:40
Блогерша Лерчек страдает от тяжелого заболевания. Она будет начинать химиотерапию.
Блогер Лерчек тяжело больная
Блогер Лерчек тяжело больна / Коллаж Главред, фото Instagram/im__lu_

Кратко:

  • Какой диагноз подтвердился у ведущей
  • Что говорит ее возлюбленный

Российская блогерша и ведущая Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, которая была госпитализирована в онкологическую реанимацию после родов и имеет подтвержденный диагноз рак, переживает страшные времена.

По словам ее супруга-аргентинца, у Лерчек диагностирован рак четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, ногах и, возможно, в легких. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Лерчек находится в реанимации
Лерчек недавно родила сына / Фото Стархит

"Страшно писать эти слова. У моей самой сильной, лучезарной и любимой девочки рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, ногах и, возможно, лёгких. Уже подтвержденный диагноз. Завтра Валерия начинает химиотерапию", - написал ее возлюбленный.

Муж Лерчек сообщил о диагнозе блогерши
Муж Лерчек сообщил о диагнозе блогерши / Скриншот Instagram/im__lu_

Мужчина, который недавно стал отцом также сообщил, что несколько лет назад он потерял младшего брата из-за этой болезни.

"И сегодня она снова врывается в мою жизнь, поражая самого дорогого для меня человека. Но в этот раз я не дам раку забрать и её. Лера, ты подарила мне всё своё сердце, помогла мне стать лучше, сделала меня настоящим мужчиной и подарила мне прекрасного сына. Ты самая сильная женщина, которую я когда-либо встречал, и я горжусь тобой. Мы не опустим руки - мы будем бороться вместе. Я подхвачу тебя на руки столько раз, сколько потребуется, и пройду с тобой каждый шаг этого трудного пути. Люблю тебя и знаю, что ты со всем справишься! А мы все будем рядом с тобой", - написал он.

Ранее Главред сообщал, что российская ведущая Регина Тодоренко, которая родом из Украины, но предала родную страну и продолжает зарабатывать рубли в РФ, показала видео с ребенком, на котором видно ее давнее хроническое заболевание.

Ранее внучка украинской певицы Софии Ротару, которая долгое время жили и работала в РФ Соня Евдокименко, и любит дорогие вещи и курорты, показала свой отдых в Париже.

О персоне: Лерчек

Лерчек - (Валерия Чекалина) - популярный российский блогер и предприниматель, известный под псевдонимом Лерчек.

Будет новый 5-балльный шторм: когда влупит новая магнитная буря

12:43

Минус ПВО и тысячи снарядов: ВСУ ударили по важным объектам армии РФ

12:27

Гороскоп Таро на завтра 13 марта: Близнецам - уступки, Весам - планировать

