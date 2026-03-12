Муж онкобольной российской ведущей выступил с душераздирающим сообщением

Блогерша Лерчек страдает от тяжелого заболевания. Она будет начинать химиотерапию.

Российская блогерша и ведущая Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, которая была госпитализирована в онкологическую реанимацию после родов и имеет подтвержденный диагноз рак, переживает страшные времена.

По словам ее супруга-аргентинца, у Лерчек диагностирован рак четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, ногах и, возможно, в легких. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Страшно писать эти слова. У моей самой сильной, лучезарной и любимой девочки рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, ногах и, возможно, лёгких. Уже подтвержденный диагноз. Завтра Валерия начинает химиотерапию", - написал ее возлюбленный.

Мужчина, который недавно стал отцом также сообщил, что несколько лет назад он потерял младшего брата из-за этой болезни.

"И сегодня она снова врывается в мою жизнь, поражая самого дорогого для меня человека. Но в этот раз я не дам раку забрать и её. Лера, ты подарила мне всё своё сердце, помогла мне стать лучше, сделала меня настоящим мужчиной и подарила мне прекрасного сына. Ты самая сильная женщина, которую я когда-либо встречал, и я горжусь тобой. Мы не опустим руки - мы будем бороться вместе. Я подхвачу тебя на руки столько раз, сколько потребуется, и пройду с тобой каждый шаг этого трудного пути. Люблю тебя и знаю, что ты со всем справишься! А мы все будем рядом с тобой", - написал он.

О персоне: Лерчек Лерчек - (Валерия Чекалина) - популярный российский блогер и предприниматель, известный под псевдонимом Лерчек.

