Кремль попытался замять удар по заводу "Кремний Эл": военкоры РФ взорвались реакцией - ISW

В Генштабе ВСУ заявили, что в результате атаки были существенно повреждены производственные мощности предприятия.

Кремль "заметает следы" после удара Киева по заводу "Кремний Эл"

Главное из новости:

Украина уничтожила ключевой завод микрочипов РФ

Кремль скрывает масштабы удара по ОПК

"Военкоры" обвинили власти в провале ПВО

Украинский высокоточный удар по российскому заводу "Кремний Эл" в Брянске 10 марта вызвал один из самых громких информационных кризисов в российской военной среде за последние месяцы. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики напоминают, что по официальным данным Генштаба ВСУ, по предприятию - одному из ключевых производителей микроэлектроники для российского оборонного сектора - был нанесен удар крылатыми ракетами Storm Shadow. Повреждения оказались настолько значительными, что восстановление одного из главных корпусов завода без полной реконструкции практически невозможно.

Коррекцию удара впервые проводили в режиме реального времени

Украинский 413-й отдельный батальон беспилотных систем "Рейд" сообщил, что во время атаки впервые удалось применить беспилотник для коррекции огня в реальном времени. Это позволило поразить стратегический объект минимальным количеством ракет, повысив эффективность удара.

OSINT-канал "КиберБорошно" подтвердил как минимум пять попаданий в корпус №4 завода. По оценкам аналитиков, объект фактически выведен из эксплуатации.

Почему удар стал болезненным для России

"Кремний Эл" заявлял, что является вторым по масштабам производителем микроэлектроники для Минобороны РФ. Предприятие поставляло компоненты для:

концерна "Алмаз-Антей" (системы ПВО),

корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (производство ракет Х-59, Х-69, Х-101, Х-555).

Кроме того, завод производил высокочастотные транзисторы и элементы РЭБ для межконтинентальных ракет "Ярс", "Булава" и "Тополь-М".

Кремль пытается преуменьшить удар

Российские власти попытались представить атаку как "удар по гражданскому объекту" и обвинили Великобританию в якобы передаче разведданных Украине. МИД РФ даже заявил, что удар был направлен на срыв переговоров между США, Украиной и Россией.

Однако эти заявления вызвали резкую реакцию среди российских "военкоров" и ультранационалистических пабликов. В своих постах они высмеяли попытки государственной пропаганды преуменьшить значение удара и обвинили Министерство обороны РФ в неспособности защитить один из важнейших объектов российского оборонно-промышленного комплекса.

Комментаторы также поставили под сомнение эффективность российских систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы, отмечая, что власти даже не сообщили, сколько ракет удалось сбить. Дополнительно они заявили о дефиците российских ракет и трудностях с восстановлением поврежденных систем противовоздушной обороны из-за санкций, что только подчеркивает глубину проблем, которые Кремль пытается скрыть.

В некоторых пабликах даже предположили, что Россия потеряла часть специалистов, которые находились на предприятии во время удара.

Как удар по Брянску повлияет на российские атаки по Украине

Авиационный эксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский заявил, что в Беларуси работает около 14 предприятий, способных частично заменить производство отдельных комплектующих, которые производил завод "Кремний". В то же время, по его словам, Украина практически не имеет возможности влиять на эти объекты или наносить по ним удары, поскольку это может повлечь за собой серьезные политические и военные последствия.

Эксперт в комментарии 24 каналу подчеркнул, что сейчас важно наблюдать, как Россия будет использовать баллистические ракеты — в частности, в каких объемах они будут применяться и возобновятся ли поставки со стороны Северной Кореи или Ирана. Он также отметил, что иранский режим понес значительные потери пусковых установок, однако все еще имеет определенные запасы баллистических ракет, которые могут быть использованы в дальнейшем.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

