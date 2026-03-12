"Что выросло": беременная Харлан показала себя в детстве

Вкратце:
- Ольга Харлан поделилась редким детским фото
- Она сравнила его с тем, как выглядела совсем недавно
Украинская саблистка и олимпийская чемпионка Ольга Харлан ожидает первенца. Радостную новость спортсменка сообщила в начале февраля, правда пока не стала оглашать ни срок беременности ни пол будущего малыша.
Как и каждая будущая мама, Харлан сейчас проходит определенную трансформацию. В этот период приятно бросить взгляда назад и оценить, какой огромный путь уже пройден.
Этим Ольга и занялась, листая новостную ленту в Threads. Увидев пост под названием "Покажите себя в детстве и что из вас выросло", чемпионка с удовольствием присоединилась к комментирующим. Она опубликовала свое детское фото - черно-белое в милом летнем платьице, и снимок в фехтовальном костюме с саблей и защитной маской в цветах украинского флага.
О персоне: Ольга Харлан
Ольга Харлан - фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка 2008 и 2024 годов и серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр (2014, 2013 2017, 2019 в индивидуальном первенстве, 2009 и 2013 в командном первенстве), восьмикратная чемпионка Европы (2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019 в индивидуальном первенстве, 2009 и 2010 в командном первенстве), Кавалер ордена Свободы, орденов Ярослава Мудрого IV и V вв., полный кавалер орденов "За заслуги" и княгини Ольги.
За свою спортивную карьеру Ольга Харлан завоевала шесть олимпийских медалей (больше всего среди спортсменов, представлявших Украину), 15 медалей чемпионатов мира и 20 медалей чемпионатов Европы, что является рекордом для украинских фехтовальщиков.
