Как мгновенно избавиться от плодовых мушек: проверенный способ без химии

Инна Ковенько
11 марта 2026, 23:58
Прогнать плодовых мушек из кухни можно с помощью простых и проверенных домашних средств.
Как мгновенно избавиться от плодовых мушек: проверенный способ без химии
Как быстро избавиться от плодовых мушек на кухне - как избавиться от дрозофил/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как избавиться от дрозофил на кухне
  • Как вывести плодовых мушек в домашних условиях

С наступлением теплых дней мелкие плодовые мушки становятся настоящей проблемой для кухни. Насекомые быстро размножаются, особенно если рядом есть перезрелые фрукты или остатки еды, поэтому важно знать действенные методы борьбы с ними.

Главред собрал простые, но надежные способы навсегда избавиться от этих вредителей на кухне.

Почему мушки появляются именно на кухне

Основная причина — доступность еды. Перезрелые овощи и фрукты, остатки напитков, мусорные корзины с отходами создают идеальные условия для их размножения. Дрозофилы особенно реагируют на запах вина, пива и ликеров. Если не убирать вовремя, количество насекомых может вырасти очень быстро.

Чтобы избежать проблемы, рекомендуем регулярно выбрасывать испорченные продукты, хранить свежие фрукты и овощи в холодильнике, вытирать пролитые напитки и ежедневно выносить мусор.

Домашние ловушки для плодовых мушек

Ловушка с яблочным уксусом

Запах яблочного уксуса привлекает мушек сильнее, чем обычный, пишет Good Housekeeping. В стакан нужно налить уксус, накрыть пищевой пленкой, закрепить резинкой и сделать несколько отверстий зубочисткой. Насекомые легко попадают внутрь, но выбраться уже не могут. Для эффективности лучше поставить несколько таких ловушек.

Ловушка с бумажным конусом

В банку налейте немного уксуса и положите кусок перезрелого фрукта. Сверните бумагу в конус и вставьте узким концом вниз. Мушки легко залетят в банку, но обратной дороги не найдут.

Уксус со средством для мытья посуды

В открытую посуду с уксусом добавьте несколько капель средства для мытья посуды. Когда мушки попадут внутрь, они утонут. Это один из самых простых и быстрых методов.

Ловушка с вином или пивом

Старое вино или несвежее пиво также хорошо работают в качестве приманки. Налейте немного напитка в бутылку, и мушки быстро слетятся на запах. Добавьте несколько капель средства для мытья посуды – это усилит эффект.

Спрей со спиртом

Медицинский спирт в бутылке с распылителем поможет уничтожить мушек, которых вы видите в комнате. Важно только не распылять его на продукты, ведь это ускорит их порчу.

Об источнике: Good Housekeeping

Good Housekeeping — это американский журнал, основанный в 1885 году Кларком В. Брайаном, принадлежащий медиакомпании Hearst и специализирующийся на темах дома, кулинарии, здоровья, красоты и потребительских товаров; он известен своей лабораторией Good Housekeeping Institute, которая тестирует продукцию, и знаменитым знаком доверия "Good Housekeeping Seal", подтверждающим качество протестированных товаров.

