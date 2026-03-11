Аномально теплая погода идет на Ровенскую область: когда температура резко подскочит

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Ровно и области 12 марта
- Когда температура воздуха поднимется до +19 градусов
В четверг, 12 марта, в Ровенской области ожидается весенняя теплая погода. По данным синоптиков, прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается. Об этом сообщают в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.
Какая будет погода в Ровно и области 10 марта
Температура воздуха по области ночью составит от -2 до +3 градусов, днем потеплеет до +14...+19 градусов. В Ровно ночью столбики термометров будут показывать 0 градусов, а днем синоптики прогнозируют от 16 до 18 градусов тепла. Ветер будет южный, со скоростью 5-10 метров в секунду.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Тернопольской области 10-11 марта ожидается ясная, без осадков погода. Ночью и утром на отдельных участках возможно обледенение дорог.
Кроме того, в среду, 11 марта, погоду во Львовской области будет определять область повышенного атмосферного давления. День будет теплым и солнечным. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Напомним, что погода в Украине постепенно становится теплее и солнечнее. Дневная температура повышается до 7–10º. На этой неделе, до 13 марта, ожидается дальнейшее потепление, ночи будут уже без морозов, возможен утренний туман, который быстро рассеется.
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
