Аномально теплая погода идет на Ровенскую область: когда температура резко подскочит

Максимальная температура воздуха 12 марта в Ровенской области достигнет 19 градусов тепла.

https://glavred.info/synoptic/anomalno-teplaya-pogoda-idet-na-rovenskuyu-oblast-kogda-temperatura-rezko-podskochit-10748021.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Ровно и области на 12 марта / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/mykyta.ant.5/

Вы узнаете:

Какая будет погода в Ровно и области 12 марта

Когда температура воздуха поднимется до +19 градусов

В четверг, 12 марта, в Ровенской области ожидается весенняя теплая погода. По данным синоптиков, прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается. Об этом сообщают в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.

Какая будет погода в Ровно и области 10 марта

Температура воздуха по области ночью составит от -2 до +3 градусов, днем потеплеет до +14...+19 градусов. В Ровно ночью столбики термометров будут показывать 0 градусов, а днем синоптики прогнозируют от 16 до 18 градусов тепла. Ветер будет южный, со скоростью 5-10 метров в секунду.

видео дня

Погода в Ровно и области на 12 марта/ Фото: Ventusky

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Тернопольской области 10-11 марта ожидается ясная, без осадков погода. Ночью и утром на отдельных участках возможно обледенение дорог.

Кроме того, в среду, 11 марта, погоду во Львовской области будет определять область повышенного атмосферного давления. День будет теплым и солнечным. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Напомним, что погода в Украине постепенно становится теплее и солнечнее. Дневная температура повышается до 7–10º. На этой неделе, до 13 марта, ожидается дальнейшее потепление, ночи будут уже без морозов, возможен утренний туман, который быстро рассеется.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред