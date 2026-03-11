Состояние более $7 млрд: названо имя самой богатой знаменитости в мире

Кратко:
- Состояние Спилберга оценивается в 7,1 миллиарда долларов
- Спилберг получает проценты с продаж в парках развлечений Universal
Легендарный голливудский режиссер, сценарист и продюсер Стивен Спилберг занял первое место в списке самых богатых знаменитостей. Об этом пишет Forbes.
Состояние постановщика оценивается в 7,1 миллиарда долларов. Издание отмечает, что Спилберг является самым коммерчески успешным режиссером всех времен и сооснователем студии DreamWorks, а также получает проценты с продаж в парках развлечений Universal благодаря своим блокбастерам "Челюсти", "Индиана Джонс" и "Парк Юрского периода".
Новости кино
Легендарный сериал "Секретные материалы" ("Совершенно секретно") получит полноценный перезапуск. Стриминговая платформа Hulu официально заказала пилот нового проекта. Над ним работает режиссёр и продюсер Райан Куглер, известный по фильму "Грешники".
На Берлинском международном кинофестивале журналисты спросили у британского актера Каллума Тернера ("Фантастические твари", "Властелины воздуха"), станет ли он новым агентом 007. И хотя Каллум отреагировал с улыбкой, ответа, которого ждали поклонники, не прозвучало.
Читайте также:
- "Оскар-2026": назван ведущий-комментатор кинопремии на "Суспильном"
- Россию вернули на Венецианскую биеннале: Рим выступил с официальным заявлением
- "Попросила добавить": в фильме с Джоли вспомнили о войне в Украине
О персоне: Стивен Спилберг
Стивен Спилберг - американский кинорежиссер, сценарист и продюсер, считающийся одной из самых влиятельных фигур в истории мирового кинематографа. Он является создателем концепции современного блокбастера и одним из самых кассовых режиссеров всех времен.
Родился 18 декабря 1946 года в еврейской семье; его предки были эмигрантами из Украины.
В детстве Спилбергу диагностировали дислексию, что, по его словам, подтолкнуло его к поиску утешения в создании фильмов.
Спилберг известен способностью работать как в жанре захватывающего развлекательного кино, так и в жанре глубокой академической драмы.
Знаковые работы: "Инопланетянин", серия фильмов об "Индиане Джонсе", "Парк Юрского периода", "Список Шиндлера", "Спасти рядового Райана", "Линкольн".
Многократный лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус" и других престижных кинонаград.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред