Состояние более $7 млрд: названо имя самой богатой знаменитости в мире

Стивен Спилберг является самым коммерчески успешным режиссером всех времен.

Состояние Спилберга оценивается в 7,1 миллиарда долларов

Спилберг получает проценты с продаж в парках развлечений Universal

Легендарный голливудский режиссер, сценарист и продюсер Стивен Спилберг занял первое место в списке самых богатых знаменитостей. Об этом пишет Forbes.

Состояние постановщика оценивается в 7,1 миллиарда долларов. Издание отмечает, что Спилберг является самым коммерчески успешным режиссером всех времен и сооснователем студии DreamWorks, а также получает проценты с продаж в парках развлечений Universal благодаря своим блокбастерам "Челюсти", "Индиана Джонс" и "Парк Юрского периода".

О персоне: Стивен Спилберг Стивен Спилберг - американский кинорежиссер, сценарист и продюсер, считающийся одной из самых влиятельных фигур в истории мирового кинематографа. Он является создателем концепции современного блокбастера и одним из самых кассовых режиссеров всех времен. Родился 18 декабря 1946 года в еврейской семье; его предки были эмигрантами из Украины. В детстве Спилбергу диагностировали дислексию, что, по его словам, подтолкнуло его к поиску утешения в создании фильмов. Спилберг известен способностью работать как в жанре захватывающего развлекательного кино, так и в жанре глубокой академической драмы. Знаковые работы: "Инопланетянин", серия фильмов об "Индиане Джонсе", "Парк Юрского периода", "Список Шиндлера", "Спасти рядового Райана", "Линкольн". Многократный лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус" и других престижных кинонаград.

