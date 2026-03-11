Цены на молочку в Украине могут резко пойти вверх: эксперт назвал причину

Скачок цен на бензин в Украине приведет к подорожанию продуктов питания.

После начала военной операции США против Ирана украинцы уже ощутили первые последствия глобальной турбулентности: бензин и дизель на заправках подорожали на 3–8 гривен за литр. Но это только начало эффекта домино, который затронет и продуктовую корзину.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в интервью Главреду объяснил, что рост стоимости топлива неизбежно отразится на ценах на продукты, а в ближайшее время — особенно на молочной группе.

Молочные продукты: почему март может стать месяцем подорожания

По словам Марчука, молочный сегмент - один из самых чувствительных к стоимости энергоресурсов. Производство, охлаждение и хранение молока напрямую зависят от электроэнергии, а перебои со светом в ряде регионов до сих пор остаются серьезной проблемой.

"В Харьковской и Херсонской областях отключения электроэнергии все еще продолжаются, а именно там работает немало ферм. Это может подтолкнуть закупочные цены на сырое молоко к росту", - отметил Марчук.

Рост себестоимости сырья автоматически создает давление на переработчиков. Однако, как отмечает эксперт, производители не спешат прогнозировать резкое повышение цен, ведь полки магазинов и так демонстрируют высокие ценники.

Вырастут ли цены в супермаркетах

Марчук подчеркивает, что ситуация будет зависеть от того, как поведут себя перерабатывающие предприятия, ведь их конечная цена уже значительно превышает закупочную.

"Вопрос в том, решатся ли переработчики поднимать цены еще больше. Спрос и платежеспособность населения сейчас играют ключевую роль", - пояснил он.

Фактически рынок оказался между двух огней: с одной стороны - рост затрат производителей, с другой - ограниченные возможности потребителей платить больше.

Какие продукты подорожают в марте / Инфографика: Главред

На сколько вырастут цены на топливо из-за ситуации на Ближнем Востоке

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн сообщил, что цены на топливо в Украине продолжают расти, особенно дизель. За неделю его стоимость на мировом рынке поднялась на $280/т, что добавляет около 13 грн/л, хотя на АЗС цена пока выросла лишь на 6 грн из-за имеющихся запасов.

Куюн отметил, что себестоимость дизеля на границе уже около 70 грн/л, и поступление топлива по новым ценам может дополнительно повысить стоимость. Подорожание дизеля повлияет на расходы, в частности для армии, поскольку Украина полностью зависит от импорта.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, в Украине наблюдается дефицит гречки из-за сокращения посевных площадей и уменьшения урожая, что будет способствовать росту цен. По словам экономиста Светланы Черемисиной, в 2025 году производство гречки составило 70,8 тыс. тонн при внутреннем потреблении 100-110 тыс. тонн.

Также на этой неделе в Украине подешевела морковь из-за активной продажи запасов из хранилищ. 5 марта фермеры отгружают ее по 8-14 грн/кг, что на 11% дешевле, чем неделю назад.

Как сообщал Главред, ситуация с ценами на мясо в Украине остается стабильной из-за войны и последствий атак на энергосистему. В марте 2026 года роста цен на говядину, свинину и курятину не ожидается — они останутся на уровне февраля.

О персоне: Денис Марчук Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

