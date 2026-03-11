Милявская не может выжить в России: требует помощи

Путинистка Лолита Милявская пожаловалась, что ей чуть ли не спалили дом.

https://glavred.info/starnews/milyavskaya-ne-mozhet-vyzhit-v-rossii-trebuet-pomoshchi-10747883.html Ссылка скопирована

Лолита Милявская сетует на жизнь/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лолита

Кратко:

Что случилось у Милявской

Чего ей не хватает

Российская певица Лолита Милявская, которая родом из Украины, но поддерживает террористическое вторжение РФ в ее родную страну, пожаловалась на финансовые трудности и тяжелую жизнь в России.

Как пишут российские пропагандисты, в болгарском доме путинистки, в котором живут ее особенная дочь и мать-пенсионерка, случилась проблема с дымоходом. По словам Милявской, предыдущие работники, которые взялись его ладить, едва ли не устроили пожар.

видео дня

Лолита Милявская жалуется на отсутствие мужчины/ фото: facebook.com, Лолита Милявская

После этого Милявская заявила, что ей не хватает "мужика" для жизни в террористической России.

"Теперь я уже буду думать о том, чтобы Господь дал какого-нибудь таки нормального мужика, чтобы он занимался вот этой фигней с дымоходами", - сетует путинистка.

Лолита Милявская имеет проблемы со здоровьем/ фото: facebook.com, Лолита Милявская

Состояние здоровья Лолиты Милявской

Ранее стало известно о том, что врачи диагностировали у нее спазм сосудов, поэтому рекомендовали бросить курить.

"Я выкуривала по две пачки сигарет в день, имела четыре-пять приборов. Все закончилось тем, что я поехала отдыхать, произошел спазм сосудов с повышением давления, с панической атакой. Приехала скорая, и врачи спросили: "А что это у вас на полке?" Я ответила, что это IQOS, вытирая сопли и слезы, потому что дико боялась сдохнуть. Они сказали, что курить надо бросать, потому что в один прекрасный момент может не так хорошо все закончиться", – отметила Лолита.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что ведущая Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, которая была госпитализирована в онкологическую реанимацию после родов, имеет подтвержденный диагноз рак четвертой степени.

Ранее также известная украинская певица Оля Цибульская высказалась о возвращении артистов, которые покинули Украину после начала полномасштабного вторжения.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Лолита Милявская Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред