Кратко:
- Что случилось у Милявской
- Чего ей не хватает
Российская певица Лолита Милявская, которая родом из Украины, но поддерживает террористическое вторжение РФ в ее родную страну, пожаловалась на финансовые трудности и тяжелую жизнь в России.
Как пишут российские пропагандисты, в болгарском доме путинистки, в котором живут ее особенная дочь и мать-пенсионерка, случилась проблема с дымоходом. По словам Милявской, предыдущие работники, которые взялись его ладить, едва ли не устроили пожар.
После этого Милявская заявила, что ей не хватает "мужика" для жизни в террористической России.
"Теперь я уже буду думать о том, чтобы Господь дал какого-нибудь таки нормального мужика, чтобы он занимался вот этой фигней с дымоходами", - сетует путинистка.
Состояние здоровья Лолиты Милявской
Ранее стало известно о том, что врачи диагностировали у нее спазм сосудов, поэтому рекомендовали бросить курить.
"Я выкуривала по две пачки сигарет в день, имела четыре-пять приборов. Все закончилось тем, что я поехала отдыхать, произошел спазм сосудов с повышением давления, с панической атакой. Приехала скорая, и врачи спросили: "А что это у вас на полке?" Я ответила, что это IQOS, вытирая сопли и слезы, потому что дико боялась сдохнуть. Они сказали, что курить надо бросать, потому что в один прекрасный момент может не так хорошо все закончиться", – отметила Лолита.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что ведущая Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, которая была госпитализирована в онкологическую реанимацию после родов, имеет подтвержденный диагноз рак четвертой степени.
Ранее также известная украинская певица Оля Цибульская высказалась о возвращении артистов, которые покинули Украину после начала полномасштабного вторжения.
Вас также может заинтересовать:
- "Я употребляла": Лолиту откачивали от приступа из-за зависимости
- Путинистка Лолита снова попала под удар в РФ - что случилось
- "Инсульт": зависимая Лолита сдает все больше
О персоне: Лолита Милявская
Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред