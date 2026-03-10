На Волыни завелась американская норка: чем опасен хищник-"иностранец"

Волынские водоемы заселила американская норка — любознательный хищник с логовами и мускусной защитой. Ученые следят за популяцией и экологией.

https://glavred.info/life/na-volyni-zavelas-amerikanskaya-norka-chem-opasen-hishchnik-inostranec-10747802.html Ссылка скопирована

Американская норка на Волыни / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Как американская норка попала в Волынь

Особенности вида

Ученые Национального природного парка "Припять-Стоход" продолжают исследование одного из самых интересных и одновременно самых опасных обитателей волынских водоемов — американской норки (Neogale vison). Этот сообразительный хищник, который стал "беглецом" с меховых ферм, не просто прижился на Волыни, но и начал устанавливать свои правила в дикой природе.

Особенно часто этого зверя встречают вблизи поселка Любешов. Как отмечают в нацпарке, зимний период позволил неоднократно наблюдать за активностью норки на реке Стохид, а с приходом весны исследования перешли в новую фазу.

видео дня

Чужак с суперспособностями

Американская норка, в отличие от местных видов, обладает уникальным набором навыков, которые делают ее почти непобедимой в условиях волынских пойм.

Это отличный пловец и охотник. Она способна погружаться на глубину до 5 метров и проплывать под водой до 30 метров. Ее гибкое тело и небольшие плавательные перепонки позволяют успешно охотиться не только на берегу или в воде, но даже на деревьях, — рассказывают специалисты НПП "Припять-Стохид".

Благодаря более густому, чем у европейской родственницы, волосяному покрову, "американка" лучше приспособлена к длительному пребыванию в холодной воде. Ее рацион достаточно разнообразен — от рыбы и ракообразных до птичьих яиц и насекомых.

Инженерные таланты и "химическое оружие"

Американская норка не только хорошо охотится, но и обустраивает быт. Свои логова норки устраивают под камнями или корнями деревьев. Часто ведут себя как "захватчики", занимая норы бобров или ондатр. Такие "дома" могут достигать 3 метров в длину и углубляться на метр под землю, имея несколько входов над уровнем воды.

В случае опасности этот хищник способен испускать резкий мускусный запах, который вызывает тошноту у многих преследователей. Это серьезный аргумент даже против опытного охотника

Идет ли американская норка на контакт с человеком

Несмотря на репутацию опасного охотника, норка чрезвычайно любознательна. Работники парка заметили, что она не боится людей и часто идет на контакт.

Сейчас ученые продолжают мониторинг популяции на Стоходе, чтобы понять, как этот "иностранный легион" будет влиять на экологический баланс региона в будущем.

Ранее Главред рассказывал о том, что кошки часто занимают место хозяина не из-за поиска тепла, а из-за желания чувствовать безопасность, контролировать территорию и укреплять социальную связь с человеком. Это естественное поведение, которое демонстрирует доверие и привязанность животного.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Национальный природный парк "Припять-Стохид" Национальный природный парк "Припять-Стоход" — это уникальная заповедная территория на Волыни, созданная для сохранения природных богатств Полесья. Парк известен уникальным лабиринтом реки Стоход, которая имеет сотни протоков, а также большими массивами болот и лесов. Территория имеет международное значение как важное место гнездования птиц и центр редкой флоры и фауны, занесенной в Красную книгу. Помимо научной работы, парк является популярным центром водного экотуризма и местом проведения известных лодочных соревнований "Полесская регата".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред