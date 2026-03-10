Прилет не менее пяти Storm Shadow: "взрывные" детали удара по заводу Кремний Эл

Сил обороны Украины нанесли успешные удары ракетами воздушного базирования Storm Shadow по брянскому заводу микроэлектроники "Кремний Эл".

Ракеты ударили по крупному заводу Screenshot / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное:

Сил обороны Украины нанесли удары по брянскому заводу микроэлектроники

Зафиксировано поражение цели и повреждение производственных мощностей

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал кадры поражения ракетами воздушного базирования Storm Shadow завода микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске.

"В рамках системного снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли успешные удары ракетами воздушного базирования Storm Shadow по брянскому заводу микроэлектроники "Кремний Эл"", – говорится в сообщении Генштаба.

Детали ракетного удара ВСУ

Зафиксировано поражение цели и значительное повреждение производственных мощностей. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Отмечается, что аэроразведку осуществляло подразделение отдельного полка Беспилотных систем "Рейд".

Что известно о заводе "Кремний Эл"

Это критически важное звено в цепочке производства российского "высокоточного" вооружения. Завод специализируется на дискретной полупроводниковой технике и интегральных микросхемах, которые являются "мозгами" и "нервной системой" современного оружия, в частности ракет "Искандер".

Смотрите видео - удар по заводу Кремний Эл:

/ Скриншот

Аналитики оценили последствия ударов по объектам в России

По данным экспертов Institute for the Study of War, атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы повлияли на систему обеспечения топливом. В результате, по их оценке, на внутреннем рынке начала расти стоимость бензина.

Аналитики считают, что возникший дефицит топлива может увеличить расходы как для компаний, так и для обычных потребителей. В долгосрочной перспективе это также способно усилить инфляционное давление в российской экономике.

Ранее сообщалось о том, что под ударом важный стратегический объект РФ. в российском городе Брянск раздался мощный грохот после объявления режима ракетной опасности.

Как ранее писал Главред, Силы обороны Украины поразили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Мангуша и радиолокационную станцию С-300В4 в районе Новокрасновки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Силы обороны также нанесли серию эффективных ударов по объектам оккупантов на временно оккупированных территориях Украины. В частности, на ВОТ Луганщины атакована нефтебаза "Луганская".

