Зарево видно на километры: ВСУ поразили "жирную" цель в Луганске, там бушует пожар

Поражение подтвердили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

https://glavred.info/war/zarevo-vidno-na-kilometry-vsu-porazili-zhirnuyu-cel-v-luganske-tam-bushuet-pozhar-10744544.html Ссылка скопирована

ВСУ нанесли удар по нефтебазе "Луганская" и складам топлива врага на оккупированных территориях / Коллаж: Главред, фото: Генштаб, скриншот

Кратко:

Силы обороны провели серию успешных операций на ТОТ

В частности, украинские воины нанесли удар по нефтебазе "Луганская"

Там вспыхнул масштабный пожар

Силы обороны нанесли серию эффективных ударов по объектам оккупантов на временно оккупированных территориях Украины. В частности, на ВОТ Луганщины атакована нефтебаза "Луганская"

Там вспыхнул масштабный пожар, сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

видео дня

"В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 27 февраля подразделения Сил обороны Украины поразили нефтебазу "Луганская" на временно оккупированной территории Луганской области. Объект задействован в обеспечении войск российского агрессора", - говорится в сообщении.

В настоящее время степень нанесенного ущерба уточняется.

Также защитники подожгли склады горюче-смазочных материалов вблизи Мариуполя, Новоторецкого, Коптевого на временно оккупированной территории Донецкой области.

Кроме того, Силы обороны нанесли удар по пункту управления БПЛА вражеской армии недалеко от Райского, что на ТОТ Херсонской области.

Какова цель ударов Сил обороны по объектам в РФ - мнение эксперта

Главред писал, что по словам председателя Комитета экономистов Украины Андрея Новака, основная цель ВСУ на ближайшие месяцы заключается в том, чтобы обеспечить блэкаут европейской части России, особенно Москвы.

Он отметил, что относительно способности Украины устроить такой блэкаут звучат разные мнения. Но если смотреть на последствия обстрелов Украиной российских объектов электроэнергетики, то становится понятно, что Силы обороны целятся именно по системам энергетики и распределения вокруг Москвы и Московской области.

Удары по целям РФ - новости по теме

Главред ранее писал, что в ночь на 25 февраля подразделения Middle strike Сил специальных операций нанесли удар по позициям противовоздушной обороны россиян во временно оккупированном Крыму. В результате удара россияне потеряли ЗРК С-400 "Триумф" и ЗРГК "Панцирь С-1".

Кроме тогоСилы обороны Украины поразили пункт базирования кораблей Новороссийск в Краснодарском крае в ночь на 14 ноября. Во время атаки применялось украинское вооружение, в частности, ракеты "Нептун" и ударные БПЛА различных типов.

Напомним, ранее в ISW раскрыли последствия ударов по НПЗ РФ. Правительство РФ уже объявило о продлении запрета на экспорт бензина.

Читайте также:

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред