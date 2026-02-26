Россияне пытаются окружить важный город: военный раскрыл ситуацию на фронте

Противник продолжает активную фазу наступления и пытается окружить подразделения Сил обороны непосредственно в городе.

РФ пытается окружить Силы обороны в Волчанске Харьковской области

Враг давит на город с флангов возле сел Волчанские Хутора, Вильча, Синельниково

Украинские защитники отражают атаки россиян и наносят им колоссальные потери

Армия страны-агрессора РФ пытается окружить украинские силы в полностью разрушенном Волчанске Харьковской области.

Оккупанты давят на город с флангов в районе соседних сел Волчанские Хутора, Вильча, Синельниково. Об этом рассказал начальник пресс-службы бригады "Форпост" Роман Коcсе в эфире "Мы-Украина".

По словам военного, оккупанты не прекращают давить на украинские позиции в Волчанске с апреля 2024 года. Однако успехов войска РФ не имеют, ведь украинские воины отражают атаки и наносят противнику колоссальные потери.

"С середины апреля прошлого года враг постоянно давит на определенных участках фронта, именно возле города Волчанск, в самом городе Волчанск. То есть, все мы знаем, что Волчанск давно стал руинами, сам город. Поэтому враг пытается захватить, окружить определенные Силы обороны в самом городе, пытается пройти с разных флангов, то есть, с одной стороны, с другой стороны, давит в районе населенного пункта Волчанские Хутора, то есть, это с восточной стороны города Волчанск. Они постоянно пытаются захватить любой участок фронта, любую территорию", - говорит военный.

Коссе напомнил, что центр Волчанска россияне уничтожили еще полтора года назад. Сейчас бои идут уже не в городской застройке, которая полностью уничтожена российскими ударами, а на южных окраинах Волчанска. Военный указал, что ранее Силы обороны могли использовать подвалы многоэтажек как укрытие, однако сейчас они разрушены.

Главред писал, что по словам военного эксперта Олега Жданова, главным направлением удара страны-агрессора России во время наступления в 2026 году будет Запорожье.

Запорожскую область Россия намерена захватить в ее административных границах. А город Запорожье российские войска попытаются взять в окружение. Если в 2022 году Россия стирала артиллерией города с лица земли, а затем захватывала их, то сейчас у нее нет сил, чтобы захватить большой город таким образом. Поэтому она будет пытаться окружить Запорожье, чтобы так вытеснить оттуда наши войска.

Напомним, Главред писал , что российское военное командование поставило перед своими подразделениями задачу до 24 февраля 2026 года - в годовщину начала полномасштабного вторжения - продемонстрировать якобы "захват" более десяти украинских населенных пунктов.

Ранее стало известно, что в Купянске Харьковской области остаются в окружении около 40 российских военных, которые могут только обороняться. Они засели в нескольких зданиях к северу от центра Купянска.

Накануне аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Силы обороны Украины смогли отбросить армию РФ в Днепропетровской области.

Бригада "Форпост" Бригада "Форпост" — это боевое соединение Государственной пограничной службы Украины, сформированное на основе Краматорского пограничного отряда, который с 2015 года выполнял задачи на передовых позициях Донецкой области. В ноябре 2024 года отряд был расширен и присоединился к "Гвардии наступления", получив статус бригады "Форпост".

