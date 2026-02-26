Укр
Россияне пытаются окружить важный город: военный раскрыл ситуацию на фронте

Инна Ковенько
26 февраля 2026, 14:18
Противник продолжает активную фазу наступления и пытается окружить подразделения Сил обороны непосредственно в городе.
Оккупанты пытаются окружить
Оккупанты пытаются окружить / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • РФ пытается окружить Силы обороны в Волчанске Харьковской области
  • Враг давит на город с флангов возле сел Волчанские Хутора, Вильча, Синельниково
  • Украинские защитники отражают атаки россиян и наносят им колоссальные потери

Армия страны-агрессора РФ пытается окружить украинские силы в полностью разрушенном Волчанске Харьковской области.

Оккупанты давят на город с флангов в районе соседних сел Волчанские Хутора, Вильча, Синельниково. Об этом рассказал начальник пресс-службы бригады "Форпост" Роман Коcсе в эфире "Мы-Украина".

видео дня

По словам военного, оккупанты не прекращают давить на украинские позиции в Волчанске с апреля 2024 года. Однако успехов войска РФ не имеют, ведь украинские воины отражают атаки и наносят противнику колоссальные потери.

"С середины апреля прошлого года враг постоянно давит на определенных участках фронта, именно возле города Волчанск, в самом городе Волчанск. То есть, все мы знаем, что Волчанск давно стал руинами, сам город. Поэтому враг пытается захватить, окружить определенные Силы обороны в самом городе, пытается пройти с разных флангов, то есть, с одной стороны, с другой стороны, давит в районе населенного пункта Волчанские Хутора, то есть, это с восточной стороны города Волчанск. Они постоянно пытаются захватить любой участок фронта, любую территорию", - говорит военный.

Коссе напомнил, что центр Волчанска россияне уничтожили еще полтора года назад. Сейчас бои идут уже не в городской застройке, которая полностью уничтожена российскими ударами, а на южных окраинах Волчанска. Военный указал, что ранее Силы обороны могли использовать подвалы многоэтажек как укрытие, однако сейчас они разрушены.

Какой город может стать новой целью наступления для армии РФ - мнение эксперта

Главред писал, что по словам военного эксперта Олега Жданова, главным направлением удара страны-агрессора России во время наступления в 2026 году будет Запорожье.

Запорожскую область Россия намерена захватить в ее административных границах. А город Запорожье российские войска попытаются взять в окружение. Если в 2022 году Россия стирала артиллерией города с лица земли, а затем захватывала их, то сейчас у нее нет сил, чтобы захватить большой город таким образом. Поэтому она будет пытаться окружить Запорожье, чтобы так вытеснить оттуда наши войска.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал , что российское военное командование поставило перед своими подразделениями задачу до 24 февраля 2026 года - в годовщину начала полномасштабного вторжения - продемонстрировать якобы "захват" более десяти украинских населенных пунктов.

Ранее стало известно, что в Купянске Харьковской области остаются в окружении около 40 российских военных, которые могут только обороняться. Они засели в нескольких зданиях к северу от центра Купянска.

Накануне аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Силы обороны Украины смогли отбросить армию РФ в Днепропетровской области.

Бригада "Форпост"

Бригада "Форпост" — это боевое соединение Государственной пограничной службы Украины, сформированное на основе Краматорского пограничного отряда, который с 2015 года выполнял задачи на передовых позициях Донецкой области. В ноябре 2024 года отряд был расширен и присоединился к "Гвардии наступления", получив статус бригады "Форпост".

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

линия фронта Харьковская область Волчанск
РФ атаковала Полтавщину: без света тысячи людей, есть разрушения, вспыхнули пожарыФото

08:18

У Кремля есть план: в ISW назвали вероятные сроки окончания войны

08:08

Карта Deep State онлайн за 26 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

