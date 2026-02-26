Россияне пытаются окружить важный город: военный раскрыл ситуацию на фронте

Кратко:
- РФ пытается окружить Силы обороны в Волчанске Харьковской области
- Враг давит на город с флангов возле сел Волчанские Хутора, Вильча, Синельниково
- Украинские защитники отражают атаки россиян и наносят им колоссальные потери
Армия страны-агрессора РФ пытается окружить украинские силы в полностью разрушенном Волчанске Харьковской области.
Оккупанты давят на город с флангов в районе соседних сел Волчанские Хутора, Вильча, Синельниково. Об этом рассказал начальник пресс-службы бригады "Форпост" Роман Коcсе в эфире "Мы-Украина".
По словам военного, оккупанты не прекращают давить на украинские позиции в Волчанске с апреля 2024 года. Однако успехов войска РФ не имеют, ведь украинские воины отражают атаки и наносят противнику колоссальные потери.
"С середины апреля прошлого года враг постоянно давит на определенных участках фронта, именно возле города Волчанск, в самом городе Волчанск. То есть, все мы знаем, что Волчанск давно стал руинами, сам город. Поэтому враг пытается захватить, окружить определенные Силы обороны в самом городе, пытается пройти с разных флангов, то есть, с одной стороны, с другой стороны, давит в районе населенного пункта Волчанские Хутора, то есть, это с восточной стороны города Волчанск. Они постоянно пытаются захватить любой участок фронта, любую территорию", - говорит военный.
Коссе напомнил, что центр Волчанска россияне уничтожили еще полтора года назад. Сейчас бои идут уже не в городской застройке, которая полностью уничтожена российскими ударами, а на южных окраинах Волчанска. Военный указал, что ранее Силы обороны могли использовать подвалы многоэтажек как укрытие, однако сейчас они разрушены.
Какой город может стать новой целью наступления для армии РФ - мнение эксперта
Главред писал, что по словам военного эксперта Олега Жданова, главным направлением удара страны-агрессора России во время наступления в 2026 году будет Запорожье.
Запорожскую область Россия намерена захватить в ее административных границах. А город Запорожье российские войска попытаются взять в окружение. Если в 2022 году Россия стирала артиллерией города с лица земли, а затем захватывала их, то сейчас у нее нет сил, чтобы захватить большой город таким образом. Поэтому она будет пытаться окружить Запорожье, чтобы так вытеснить оттуда наши войска.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, Главред писал , что российское военное командование поставило перед своими подразделениями задачу до 24 февраля 2026 года - в годовщину начала полномасштабного вторжения - продемонстрировать якобы "захват" более десяти украинских населенных пунктов.
Ранее стало известно, что в Купянске Харьковской области остаются в окружении около 40 российских военных, которые могут только обороняться. Они засели в нескольких зданиях к северу от центра Купянска.
Накануне аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Силы обороны Украины смогли отбросить армию РФ в Днепропетровской области.
Бригада "Форпост"
Бригада "Форпост" — это боевое соединение Государственной пограничной службы Украины, сформированное на основе Краматорского пограничного отряда, который с 2015 года выполнял задачи на передовых позициях Донецкой области. В ноябре 2024 года отряд был расширен и присоединился к "Гвардии наступления", получив статус бригады "Форпост".
