LELEKA призналась, что имеет психическое расстройство: "Планировала свою смерть"

LELEKA удивила своим публичным признанием.

LELEKA рассказала правду о себе / коллаж: Главред, фото: instagram.com, LELEKA

LELEKA дала новое интервью

Как она пережила сложный период

Украинская певица и победительница Нацотбора-2026 LELEKA поделилась воспоминаниями о сложном периоде в жизни.

Как сообщает "Суспільне", артистка призналась, что не была уверенна, стоит ли делиться откровением.

"Я приняла решение, что я расскажу об этом… Это просто камешек, который мне вложил в руку мой любимый человек во время очень тяжелой фазы моей жизни, когда мне не хотелось жить, и я больше месяца планировала свою смерть. Я не знала, что я болею, что это психическое расстройство", - сказала LELEKA.

LELEKA / фото: instagram.com, LELEKA

Певица показала камешек, которым стал для нее поворотным моментом.

"Я сидела у горной реки в Карпатах. Возле меня сидел любимый человек, который очень переживал за меня и не знал, как мне помочь, как меня вырвать из этой воронки автоматических негативных мыслей. И этот человек видел, что я уже не совсем здесь, не совсем в этой реальности. И да, я уже не отвечала ни на какие слова, ни на какие проявления внимания. И мы так долго сидели у реки, и он взял этот камешек и положил мне его в руку. И я не могу описать, но это был момент, который меня вернул в состояние "здесь и сейчас", - добавила артистка.

Также она отметила, что камешек не вытянул ее из депрессивного состояния, но вернул в реальную жизнь.

"Я начала находить желание жить и смысл жизни снова благодаря вот этому камешку. Он мне напоминает всегда о том, что жить стоит. И я хочу, чтобы каждый из нас это помнил, потому что у каждого из нас, наверное, есть такие трудные моменты, где кажется, что уже нет смысла дальше быть. Но помните, пожалуйста, что он всегда есть", - подытожила знаменитость.

Смотрите видео интервью певицы LELEKA:

Leleka / инфографика: Главред

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

