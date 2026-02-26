Мороз окончательно не отступает из Полтавщины: когда температура поднимется выше 0°C

Погода в ближайшие дни порадует жителей области небольшим плюсом на градусниках.

Погода в Полтавской области 26-27 февраля / фото: unsplash.com

Сегодня, 26 февраля, в Полтаве и области ожидается облачная погода, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Об этом сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии.

В течение дня будет северный ветер, 7-12 м/с. Температура воздуха по области до конца суток будет колебаться в пределах от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Погода в Полтаве 26 февраля / фото: скриншот с meteoprog

Погода 27 февраля

В пятницу в Полтавской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 3-8 градусов мороза.

Погода в Полтаве 27 февраля / фото: скриншот с meteoprog

Утром как в Полтаве, так и по области потеплеет, но несущественно. В течение дня ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Какая будет погода в Украине в марте - прогноз

Главред писал, что по прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, погода в Украине в марте 2026 года будет соответствовать норме. Только в нескольких областях будет теплее, чем обычно.

В первый месяц весны температура воздуха и количество осадков в большинстве областей Украины будут соответствовать норме. Средняя месячная температура ожидается в пределах нормы — 1-7° тепла. Только на западе, в Житомирской, Винницкой и Одесской областях температура воздуха будет на 1,5-2,5° выше нормы.

