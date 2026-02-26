Мороз окончательно не отступает из Полтавщины: когда температура поднимется выше 0°C

Вы узнаете:
- Будут ли в Полтавской области осадки до конца рабочей недели
- Когда ударит мороз до -8 градусов
Сегодня, 26 февраля, в Полтаве и области ожидается облачная погода, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Об этом сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии.
В течение дня будет северный ветер, 7-12 м/с. Температура воздуха по области до конца суток будет колебаться в пределах от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
Погода 27 февраля
В пятницу в Полтавской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 3-8 градусов мороза.
Утром как в Полтаве, так и по области потеплеет, но несущественно. В течение дня ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
Какая будет погода в Украине в марте - прогноз
Главред писал, что по прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, погода в Украине в марте 2026 года будет соответствовать норме. Только в нескольких областях будет теплее, чем обычно.
В первый месяц весны температура воздуха и количество осадков в большинстве областей Украины будут соответствовать норме. Средняя месячная температура ожидается в пределах нормы — 1-7° тепла. Только на западе, в Житомирской, Винницкой и Одесской областях температура воздуха будет на 1,5-2,5° выше нормы.
Погода в Украине — последние новости
Напомним, Главред писал, что Черниговская область ожидает весеннее наводнение из-за аномально большого количества осадков в этом году. Полсотни населенных пунктов находятся в зоне повышенного риска.
Ранее сообщалось, что 26 февраля в Житомирской области ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков не прогнозируют, однако на дорогах будет сохраняться гололедица.
Накануне стало известно, что 26 февраля в Ровенской области ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой снег и мокрый снег до утра, но днем существенных осадков не прогнозируется.
Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии
Полтавский областной центр по гидрометеорологии - региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляя информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.
