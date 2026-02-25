Женщина заявила, что "стареет в обратную сторону": в чем ее секрет

Благодаря силовым тренировкам, активному образу жизни и контролю питания Лиза выглядит значительно моложе своих лет.

Женщина поделилась секретом своей молодости / Коллаж Главред, фото: instagram.com/lisadliguori

Жительница Северной Калифорнии (США) Лиза Д'Этторре-Лигуори утверждает, что в 64 года чувствует себя лучше, чем когда-либо и "стареет в обратную сторону". По словам американки, окружающие часто не верят в ее возраст, а сама она воспринимает это не столько как комплимент, сколько как повод переосмыслить представления о старении.

Лиза рассказала, что путь к нынешней форме начался с борьбы с избыточным весом и гормональными изменениями, усталостью и ухудшением самочувствия. Об этом пишет What's The Jam.

Секреты тела после 60

Сегодня женщина делает ставку на регулярные силовые тренировки, активное движение и контроль питания.

"Я очень осознанно подхожу к тому, как живу", - отметила американка.

По ее словам, в ее распорядке присутствуют силовые тренировки несколько раз в неделю, ежедневные прогулки и высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) для поддержания сердечно-сосудистой формы. Отдельное внимание американка уделят питанию, а именно планированию приемов пищи, подсчету макроэлементов и достаточном потреблении белка.

64-летняя женщина выглядит гораздо моложе своих лет / Фото: instagram.com/lisadliguori

По словам Лизы, одним из ключевых изменений стало именно переосмысление тренировочного подхода. В молодости она, как и многие женщины, делала акцент на кардио и ограничении калорий, однако такой режим оказался недолговечным.

"Мне больше неинтересно пытаться стать „худой" за счет недоедания", - отметила она.

Тело, которое удивляет

Сейчас женщина придерживается вегетарианского рациона, следит за качеством сна, уровнем стресса и состоянием кожи. Она отказалась от алкоголя, ежедневно использует солнцезащитный крем и регулярно проходит медицинские обследования, чтобы своевременно реагировать на изменения в организме.

Лиза подчеркивает, что ее образ жизни не связан с экстремальными методами.

"Ничего из этого не является радикальным. Важна именно системность ваших действий", - объяснила американка.

Женщина занимается трижды в неделю / Фото: instagram.com/lisadliguori

По ее мнению, старение не обязательно означает снижение энергии и физической активности.

Распорядок и привычки

Женщина начинает день как минимум с 45-минутной прогулки. В течение недели делает три силовые тренировки и несколько коротких HIIT-сессий. Такой режим, по ее словам, помогает поддерживать мышечную массу, подвижность и общий тонус.

Подход к питанию

Рацион Лизы построен вокруг достаточного потребления белка и баланса макроэлементов. Она заранее планирует приемы пищи и адаптирует питание под тренировочную нагрузку.

Лиза признается, что чаще всего люди реагируют на ее возраст с удивлением и спрашивают в чем ее секрет.

Смотрите в видео о том, как Лиза делает одну из силовых тренировок:

@lisadliguori Its never too late to get in shape ♬ original sound - Lisa

Ранее Главред писал, что новое масштабное исследование показало, что два привычных продукта, которые есть почти в каждом доме, способны замедлять биологическое старение организма. Участие приняло около 1600 взрослых человек.

Также сообщалось о том, что эксперты объяснили, как зеленый чай помогает бороться со старением. В частности, напиток может укрепить здоровье мозга, снизить уровень плохого холестерина, иметь успокаивающий эффект.

Об источнике: Whatsthejam Whatsthejam.com — это новостной и развлекательный онлайн-сайт, который публикует вирусные, необычные и трендовые истории со всего мира. Платформа освещает широкий круг тем, включая странные новости, лайфстайл, животных и человеческие истории, которые часто становятся популярными в социальных сетях. Сайт ориентирован на яркий, цепляющий контент, рассчитанный на широкую аудиторию и активное распространение в интернете.

