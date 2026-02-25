Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Женщина заявила, что "стареет в обратную сторону": в чем ее секрет

Константин Пономарев
25 февраля 2026, 18:36
Благодаря силовым тренировкам, активному образу жизни и контролю питания Лиза выглядит значительно моложе своих лет.
Женщина поделилась секретом своей молодости
Женщина поделилась секретом своей молодости / Коллаж Главред, фото: instagram.com/lisadliguori

Вы узнаете:

  • Можно ли выглядеть моложе без "чудо-методов"
  • Что помогает сохранить подтянутость с возрастом
  • Какие простые решения женщины дали эффект "обратного старения"

Жительница Северной Калифорнии (США) Лиза Д'Этторре-Лигуори утверждает, что в 64 года чувствует себя лучше, чем когда-либо и "стареет в обратную сторону". По словам американки, окружающие часто не верят в ее возраст, а сама она воспринимает это не столько как комплимент, сколько как повод переосмыслить представления о старении.

Лиза рассказала, что путь к нынешней форме начался с борьбы с избыточным весом и гормональными изменениями, усталостью и ухудшением самочувствия. Об этом пишет What's The Jam.

видео дня

Секреты тела после 60

Сегодня женщина делает ставку на регулярные силовые тренировки, активное движение и контроль питания.

"Я очень осознанно подхожу к тому, как живу", - отметила американка.

По ее словам, в ее распорядке присутствуют силовые тренировки несколько раз в неделю, ежедневные прогулки и высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) для поддержания сердечно-сосудистой формы. Отдельное внимание американка уделят питанию, а именно планированию приемов пищи, подсчету макроэлементов и достаточном потреблении белка.

64-летняя женщина выглядит гораздо моложе своих лет
64-летняя женщина выглядит гораздо моложе своих лет / Фото: instagram.com/lisadliguori

По словам Лизы, одним из ключевых изменений стало именно переосмысление тренировочного подхода. В молодости она, как и многие женщины, делала акцент на кардио и ограничении калорий, однако такой режим оказался недолговечным.

"Мне больше неинтересно пытаться стать „худой" за счет недоедания", - отметила она.

Тело, которое удивляет

Сейчас женщина придерживается вегетарианского рациона, следит за качеством сна, уровнем стресса и состоянием кожи. Она отказалась от алкоголя, ежедневно использует солнцезащитный крем и регулярно проходит медицинские обследования, чтобы своевременно реагировать на изменения в организме.

Лиза подчеркивает, что ее образ жизни не связан с экстремальными методами.

"Ничего из этого не является радикальным. Важна именно системность ваших действий", - объяснила американка.

Женщина занимается трижды в неделю
Женщина занимается трижды в неделю / Фото: instagram.com/lisadliguori

По ее мнению, старение не обязательно означает снижение энергии и физической активности.

Распорядок и привычки

Женщина начинает день как минимум с 45-минутной прогулки. В течение недели делает три силовые тренировки и несколько коротких HIIT-сессий. Такой режим, по ее словам, помогает поддерживать мышечную массу, подвижность и общий тонус.

Подход к питанию

Рацион Лизы построен вокруг достаточного потребления белка и баланса макроэлементов. Она заранее планирует приемы пищи и адаптирует питание под тренировочную нагрузку.

Лиза признается, что чаще всего люди реагируют на ее возраст с удивлением и спрашивают в чем ее секрет.

Смотрите в видео о том, как Лиза делает одну из силовых тренировок:

@lisadliguori

Its never too late to get in shape

♬ original sound - Lisa

Ранее Главред писал, что новое масштабное исследование показало, что два привычных продукта, которые есть почти в каждом доме, способны замедлять биологическое старение организма. Участие приняло около 1600 взрослых человек.

Также сообщалось о том, что эксперты объяснили, как зеленый чай помогает бороться со старением. В частности, напиток может укрепить здоровье мозга, снизить уровень плохого холестерина, иметь успокаивающий эффект.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Whatsthejam

Whatsthejam.com — это новостной и развлекательный онлайн-сайт, который публикует вирусные, необычные и трендовые истории со всего мира. Платформа освещает широкий круг тем, включая странные новости, лайфстайл, животных и человеческие истории, которые часто становятся популярными в социальных сетях. Сайт ориентирован на яркий, цепляющий контент, рассчитанный на широкую аудиторию и активное распространение в интернете.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

старение возраст интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Убийство Андрея Портнова: полиция задержала подозреваемого, что известно

Убийство Андрея Портнова: полиция задержала подозреваемого, что известно

19:46Украина
В Кремле сделали заявление о встрече Зеленского с Путиным - что известно

В Кремле сделали заявление о встрече Зеленского с Путиным - что известно

19:40Мир
РФ подорвала дамбу на горячем направлении: подтоплена дорога, логистика усложнена

РФ подорвала дамбу на горячем направлении: подтоплена дорога, логистика усложнена

18:22Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
По примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатом

По примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатом

Рецепт божественного салата из свеклы за пару минут

Рецепт божественного салата из свеклы за пару минут

Графики изменены: когда не будет света в Днепре и области 25 февраля

Графики изменены: когда не будет света в Днепре и области 25 февраля

Считались непристойными в СССР: какие привычные товары стеснялись покупать граждане

Считались непристойными в СССР: какие привычные товары стеснялись покупать граждане

Китайский гороскоп на завтра 26 февраля: Тиграм - бунт, Драконам - конфликты

Китайский гороскоп на завтра 26 февраля: Тиграм - бунт, Драконам - конфликты

Последние новости

19:56

Для одного знака зодиака откроется денежный портал: гороскоп на март 2026

19:46

Убийство Андрея Портнова: полиция задержала подозреваемого, что известноВидео

19:40

В Кремле сделали заявление о встрече Зеленского с Путиным - что известноВидео

19:37

Черные пятна на розах: как предотвратить грибковое заболеваниеВидео

19:36

Ударят морозы до -5 градусов: погода в Тернополе резко изменится

По примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатомПо примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатом
19:31

Девушка назвала кошку в честь волка: никто не был готов к тому, что случитсяВидео

19:13

Кого ждет судьбоносный март и чью жизнь перевернет затмение: прогноз на месяцВидео

19:10

Почему в Китае началась массовая чистка армиимнение

19:06

Почему иллюминаторы в самолете маленькие и круглые: стюардесса рассказала правду

Реклама
18:51

Контроль на дорогах усиливается: кого и за что будут штрафовать в 2026 годуВидео

18:48

Уже продают почти за бесценок: один овощ рекордно упал в цене

18:37

Полного завершения войны не будет - раскрыт интересный нюанс по переговорам

18:36

Женщина заявила, что "стареет в обратную сторону": в чем ее секретВидео

18:34

Хэлли Берри рассказала, что она не разрешает жениху делать в постели

18:22

РФ подорвала дамбу на горячем направлении: подтоплена дорога, логистика усложнена

18:11

Так делали еще наши бабушки: как избавиться от моли в крупах

18:03

Орбан обвинил Украину в подготовке диверсий: Венгрия разворачивает войска

17:58

О чем на самом деле думают кошки: ветеринар раскрыла "план дня" каждого мурчика

17:52

Громкий камбэк: Степаненко возвращается в УПЛ, но не в "Шахтер"

17:37

Где в Украине похоронены Нестор Летописец и Илья Муромец – историк удивилВидео

Реклама
17:35

Как выглядеть стильно весной 2026 без лишних затрат - советы стилиста

17:21

Как понять, что вами манипулируют: 11 признаков, которые большинство игнорирует

17:10

"Они опасно играют": Зеленский отреагировал на ядерную риторику Кремля

17:07

Не просто яичница: рецепт завтрака из четырех ингредиентов за 7 минут

16:57

В мечтах об отцовстве: жена Козловского показала фото из роддома

16:55

Скачок цен на продукты в марте: что больше всего ударит по кошельках украинцев

16:51

Россия определила дату для массированного удара по Украине - что станет целью

16:23

"Может вырасти": украинцев предупредили о скачках курса валют в марте

16:18

Россияне приписывают себе новый "захват": в ВСУ расставили все точки над "і"

16:18

Как часто нужно менять ершик для унитаза: мнения разделились

16:01

Мобилизация по-новому: в Раде готовят жесткие изменения, кого затронет в первую очередь

16:01

Доллар внезапно полетел вниз: свежий курс валют на 26 января

15:40

Звезда фильма "Джанго освобожденный" совершил самоубийство

15:31

В Польше обнаружили секретные туннели на границе с Беларусью: что задумал Кремль

15:26

Три знака зодиака переживут судьбоносный перелом: жизнь начнет меняться

15:25

Можно ли уже обрезать деревья: садовница указала на важный нюанс

14:51

Что означает слово "розмай" из песни Яремчука "Гай, зеленый гай": неожиданный ответ

14:42

В Украине могут повысить сразу три тарифа для населения: эксперт сказал когда

14:31

Кристиан Бэйл и Леонардо ДиКаприо сыграют в сиквеле культового триллера

14:30

Гороскоп Таро на завтра 26 февраля: Близнецам - счастье, Девам - распутье

Реклама
14:24

Крупный срок с конфискацией: пропагандистку Чичерину засудили

14:11

Мощный удар по Крыму: ССО уничтожили главные системы ПВО россиян, подробности

14:05

Брошенную на морозе собаку забрали из приюта: ее реакция поразила

13:58

Ни образа, ни вкуса: стилист рассказала, как не опозориться при выборе вещей

13:54

В РФ готовятся к приезду Аллы Пугачевой

13:44

Без лишних трат: девушка сделала из обычного гаража стильный домВидео

13:24

Терпела измену и родила 4-ых детей: какой была жена Михаила Коцюбинского

13:18

Почему нельзя покупать нарезанный хлеб: эксперты назвали неожиданную причину

12:56

Козловский рассказал всю правду о конфликте с Кондратюком - детали

12:31

Украинцев призвали класть фольгу в морозилку: в чем причина

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять