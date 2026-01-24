Укр
Скрытый момент старения: ученые сделали сенсационное открытие

Алексей Тесля
24 января 2026, 03:30
Физическая форма начинает снижаться гораздо раньше, чем принято думать, установили ученые.
Ученые раскрыли закономерность старения

Вы узнаете:

  • Физическая форма начинает снижаться гораздо раньше, чем принято думать
  • Регулярные тренировки замедляют спад функций организма

Учёные Каролинского института в Швеции провели уникальное 47-летнее исследование, посвященное процессам старения, наблюдая за более чем 400 людьми с 16 до 63 лет.

Оно показало: физическая форма начинает снижаться гораздо раньше, чем принято думать, пишет Daily Galaxy.

Аэробная выносливость и мышечная сила достигают пика примерно к 35–36 годам, а вот взрывная сила стареет быстрее — у мужчин пик в 27 лет, у женщин уже в 19. После достижения максимума показатели постепенно падают, а после 45 лет темпы снижения удваиваются. К 63 годам мужчины теряют около трети выносливости, женщины — почти половину взрывной силы.

Учёные отмечают, что этот процесс заложен биологически и остановить его полностью невозможно. Но есть хорошая новость: регулярные тренировки замедляют спад. Даже начав заниматься спортом во взрослом возрасте, люди могут улучшить свои показатели на 6–11%, сохраняя тело в форме гораздо дольше.

Секрет долголетия: подсказка ученых

Исследователи из Стокгольма выяснили, что долгожители до 100 лет выделяются не столько успешной борьбой с болезнями, сколько способностью предотвращать их появление. Согласно данным исследования, лишь 12,5% столетних людей пережили сердечный приступ, тогда как среди людей 80–89 лет инфаркт встречался почти у четверти, то есть почти вдвое чаще.

Daily Galaxy

Daily Galaxy (dailygalaxy.com) - это научно-популярный новостной вебсайт, публикующий статьи и новости о последних открытиях в астрономии, космосе, биологии, физике и других научных областях.

