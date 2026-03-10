Отключение электроэнергии 11 марта: что известно о графиках для Киева и области

Вы узнаете:
В среду, 11 марта, киевлянам следует подготовиться к возможным временным отключениям электричества.
В ДТЭК пояснили, что перебои вызваны повреждениями энергетической инфраструктуры после недавних массированных атак со стороны России.
На этот раз привычные графики по группам не действуют: для каждого дома составлено индивидуальное расписание, поэтому соседние здания могут оставаться без света в разное время.
Столичным жителям рекомендуют заранее уточнять время отключений по своему адресу на сайте компании или в её Telegram и Viber, чтобы правильно спланировать день.
В районах Киевской области прежние графики остаются в силе, при этом местных жителей просят экономно использовать электроэнергию и избегать перегрузки сети.
Нардеп Сергей Нагорняк прогнозирует, что со временем частота и жёсткость плановых отключений электроэнергии в Украине могут снизиться.
По его мнению, этому способствует активное развитие солнечной энергетики: речь идёт не только о крупных солнечных электростанциях, но и о небольших установках на крышах частных домов, которые становятся всё более популярными.
Политик подчёркивает, что этот процесс набирает обороты — новые домашние солнечные панели появляются почти каждый месяц в разных регионах, постепенно укрепляя энергосистему страны.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве и области планируют отключения электроэнергии. В Киеве деления на подгруппы не будет — для каждого конкретного адреса составлен отдельный график подачи электричества.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.
Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.
