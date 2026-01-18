Укр
В Киеве десятки домов без отопления: озвучен худший сценарий с переселением

Алексей Тесля
18 января 2026, 20:26
128
Локальные аварии в столице возникают постоянно из-за низких температур и изношенной инфраструктуры.
отопление
Киевлян предупредили об ухудшении ситуации с отоплением / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах Киева
  • Локальные аварии в столице возникают постоянно из-за низких температур
  • На период ремонтных работ жителям стоит уехать из Киева, говорит эксперт

В Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в 143 жилых домах, более 100 из которых — многоэтажки, где в течение суток произошли локальные аварии.

Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще 30 домов остаются без тепла с 9 января после массированной атаки РФ на Киев.

По состоянию на предыдущий день таких домов было 46, то есть в течение суток удалось отремонтировать 16 многоэтажек, отметил он.

По словам Кулебы, локальные аварии в столице возникают постоянно из-за низких температур и изношенной инфраструктуры.

"Мы уже увеличили количество ремонтных команд. Весь день на месте работают дополнительные 18 бригад — 10 первых от "Укрзализныци" и по четыре команды из Фастова и Обухова", — отметил Кулеба.

Он также сообщил, что уже на следующий день к работам присоединятся еще 20 бригад от "Укрзализныци", а также ремонтные бригады из Ровенской области.

как согреться отопление инфографика: Главред
/ Главред

Отключения отопления в Киеве: прогноз эксперта

В Киеве около ста жилых домов, в которых уже больше недели не могут возобновить теплоснабжение, рассказал на канале члена комитета ВРУ по вопросам энергетики Андрея Жупанина директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Если за такой промежуток времени вернуть отопление не удалось, то этого может не получиться и в ближайшем будущем ", — отметил он.

По его словам, в каждом из таких домов причины аварий могут быть разными. Однако на период ремонтных работ жителям стоит уехать, поскольку "реальной угрозой" является вероятность невыполнения ремонтных работ в сжатые сроки.

"Я бы советовал искать, куда временно переселиться", — добавил Харченко.

Screenshot
/ Скриншот

Отключения энергоснабжения: что говорят в Минэнерго

Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что сейчас самые критические проблемы с электроснабжением наблюдаются в Киеве и области, а также в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях, включая все населённые пункты вблизи линии фронта.

Отключение в Киеве - новости по теме

Как ранее писал Главред, после ночных атак противника на объекты энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались потребители в Житомирской и Харьковской областях.

Напомним, что по словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, энергетическая ситуация в столице сейчас является беспрецедентно сложной и ранее с подобными вызовами Киев не сталкивался.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве произошла трагедия. Как сообщили местные власти, во время разгрузки генераторного оборудования, предназначенного для обеспечения теплом жилых домов, погиб работник коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".

О персоне: Александр Харченко

Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

новости Киева Александр Харченко Отключение отопления в Киеве
