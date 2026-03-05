Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с мячом за 49 с

Головоломки - отличный способ прокачать внимание, память и скорость мышления. Они помогают сосредоточиться и дают мозгу полезную нагрузку.

Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Одни из самых любимых заданий среди читателей - это "Найдите отличия". Суть проста: перед вами две почти одинаковые картинки, но на них спрятаны мелкие различия. Именно такие визуальные тесты регулярно публикует издание Jagranjosh.

На первый взгляд изображения кажутся полностью идентичными. Однако если присмотреться внимательнее, можно заметить небольшие детали, которые их отличают.

Готовы проверить себя?

Перед вами две картинки с мальчиком и футбольным мячом. В них спрятаны три отличия, и ваша задача - найти их всего за 49 секунд.

Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Различия могут касаться цвета, формы, размера или расположения даже самых незначительных элементов. Важно сохранять концентрацию и не упускать из виду мелочи.

Удалось справиться за отведённое время?

Если да - поздравляем! У вас отлично развиты наблюдательность и внимание к деталям.

Если же найти все отличия не получилось - не расстраивайтесь. Проверьте правильный ответ ниже и попробуйте свои силы в следующем тесте.

Верный ответ / Фото: Jagranjosh

