В Украину идет настоящая весенняя погода: синоптик рассказала о потеплении и назвала даты

Мария Тупик
4 марта 2026, 19:16
Украину ожидает теплая и солнечная погода без резких похолоданий.
Погода в Украине на март
Погода в Украине на март / Коллаж: Главред

Весна уверенно вступает в свои права. В интервью Главреду начальница отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, когда ожидать потепления в Украине, где будет теплее всего и когда будет много солнца.

Какую погоду ожидать в ближайшие дни в Украине?

С 5 марта будет поле повышенного атмосферного давления в большинстве регионов, поэтому осадков не ожидаем. Только в восточных областях и на северо-востоке прогнозируем небольшой снег и дождь. Это за счет того, что к северо-востоку от территории Украины будет проходить циклон и атмосферные фронты от него будут задевать и влиять на нашу территорию.

Также в Украину распространяется более прохладная воздушная масса с северо-запада. Ночью ожидаем слабый минус, а днем +4 - +9 тепла. На Закарпатье и юге страны до +14

Прохладнее всего будет на северо-востоке страны. За счет того, что будет больше облачности, температура будет +1 +6.

Уже 6 марта, в пятницу, по левобережью Украины эти атмосферные фронты охватят большую территорию Украины. Поэтому ожидаем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ночью от +3 тепла до -4, днем +2, +9. На Закарпатье до +14.

Погода на 8 марта в Украине

Какая погода будет в первые выходные весны?

7 марта начнет более интенсивно влиять поле повышенного атмосферного давления, и оно уже обеспечит нам погоду без осадков во всех регионах. Будет больше прояснений.

Такая погода ожидается и 8 марта. Температура ночью немного снизится, ночью от -1 до -6 мороза. Днем от +5 до +11 в большинстве регионов.

В западных областях до +15. Ожидаем настоящую весеннюю погоду. Северо-восток и восток днем +1 +7.

С какой погодой начнется следующая неделя?

Ближайшие синоптические перспективы достаточно приятные и комфортные, весенние, поэтому ожидаем солнечные дни и с приятными показателями температуры. И такая тенденция, в принципе, сохраняется и на начало следующей недели, преобладание поля повышенного атмосферного давления, поэтому в основном без осадков. Сильных колебаний температуры не ожидаем.

График погоды

Наступила ли метеорологическая весна в Украине?

В некоторых регионах у нас действительно начинается метеорологическая весна. Среди них Закарпатье и юг страны. В целом, когда средняя суточная температура у нас стабильно становится выше 0 и уже идет в сторону повышения и ниже не опускается, тогда говорим о метеорологической весне.

Но есть еще агрометеорологи. Они выделяют переход среднесуточной температуры +5 - это тогда, когда уже восстанавливается вегетация. Они говорят: "Тогда уже настоящая весна". То есть этот промежуток между переходом через 0 и через +5 - это такая предвесення погода. То есть по температурным показателям, когда уже выше 0° - это считается уже весенний характер погоды.

Стоит ли нам ожидать в марте резкого изменения погоды?

На данный момент таких прогнозов именно для территории Украины, по официальным расчетам мы не наблюдаем. До 9-10 марта у нас будет настоящая весенняя температура. Но мы всегда напоминаем, что март у нас - это переходный месяц, и мы знаем, какие сюрпризы он может в себе нести. Уже история об этом помнит, даже в недалеком относительно будущем. Поэтому, конечно, проявления погоды в марте могут быть как почти летними, так и настоящими зимними.

Какой будет третья декада марта, мы не знаем. На данный момент таких прогнозов с практическими показателями нет. Первая и вторая декада марта пройдут с более сухой погодой и умеренными значениями температуры, достаточно типичными для этого времени года.

Самая холодная зима

Как прошла зима в Украине, можно ли назвать ее аномальной?

По Киеву уже подробнее рассказала наша Центральная физическая обсерватория, что по данным ее наблюдений, метеостанции Киев, среднемесячная температура за календарную зиму составила -4°, что ниже климатической нормы на полтора градуса. В принципе, последний раз подобная холодная зима в столице была в 2010-2011 годах. Тогда температура за всю зиму составила -4,2 градуса.

В целом по всей Украине такая же тенденция сохраняется, потому что мы видим, что особенно север и северо-восточные регионы были с такими же показателями. Конечно, эта информация еще будет уточняться.

В Киеве самым холодным днем зимы было 10 февраля, когда температура снизилась ночью до -20°. Самым теплым для Киева - это 10 декабря, тогда температура повысилась до +9,3°.

О персоне: Наталья Птуха

Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, начальник отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.

погода синоптик прогноз погоды Погода в Украине
