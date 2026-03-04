Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Почти 100 лет носил имя "сына" Сталина - что это за город Украины

Руслана Заклинская
4 марта 2026, 15:27
Город в Донецкой области в течение 92 лет официально назывался в честь воспитанника Сталина.
Почти 100 лет носил имя 'сына' Сталина - что это за город Украины
Бахмут/ Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, uk.wikipedia.org, facebook.com/ussrpictures

Вы узнаете:

  • Откуда происходит название города Бахмут
  • Почему Бахмут почти столетие назывался Артемовском
  • Когда и почему городу вернули историческое название

Название украинского города Бахмут в Донецкой области сегодня известно почти каждому из-за масштабных разрушений и российской оккупации. Однако за фасадом современных боев скрывается многовековая история индустриальной столицы, которая кормила солью целые империи и меняла названия вместе с политическими режимами.

Главред узнал историю города Бахмут.

видео дня

Откуда происходит название города и при чем здесь степные лошади

Город получил свое название от реки Бахмутка, на берегах которой он расположен, говорится на сайте Бахмутского городского совета. Историки выдвигают две основные версии происхождения этого слова. Согласно первой, название имеет тюркские корни и происходит от слова "бахмати" — так называли низкорослых, но чрезвычайно выносливых степных лошадей. По другой гипотезе, в основе лежит крымскотатарское или турецкое имя Махмуд (или Махмет).

Интересно, что в течение почти века (с 1924 по 2016 годы) город носил название Артемовск. Советская власть переименовала его в честь большевика Федора Сергеева, известного под псевдонимом "Артем". Сергеев рос и воспитывался в семье Иосифа Сталина наравне с другими детьми и был близким другом его сына Василия. Историческое название городу вернули только в рамках декоммунизации.

Почему Бахмут называли "соляной столицей" Украины

Бахмут всегда был известен добычей соли. Еще в середине XVII века здесь действовали многочисленные солеварни, а богатые подземные залежи каменной соли, открытые казаками в 1683 году, быстро сделали город важным центром соляной промышленности.

Однако соляная монополия города была нарушена в 1757 году отменой внутренних пошлин Российской империи, а в 1773 году Харьков начал получать крымскую соль из Сиваша. К 1782 году казенное солеварение в Бахмуте было прекращено. Несмотря на это, соль стала символом города, а промышленный опыт заложил основу развития химической и горнодобывающей промышленности Донбасса.

Как география повлияла на судьбу города

Бахмут расположен в стратегически важной зоне — на плато Донецкого кряжа. Жизненной артерией города является не только река Бахмутка, но и искусственный канал Северский Донец - Донбасс, построенный в 1950-х годах. Именно этот канал десятилетиями обеспечивал водоснабжение промышленного центра, что делало город ключевым узлом в регионе.

Какова была цена российской оккупации для мирного города

До полномасштабного вторжения Бахмут был процветающим районным центром, где проживало более 73 тысяч жителей. Массированные атаки на город начались в августе 2022 года. Враг действовал по тактике "выжженной земли", постепенно окружая город полукольцом.

После месяцев тяжелейших боев, в мае 2023 года, российские войска смогли захватить то, что осталось от зданий. Сегодня Бахмут — это город без гражданского населения. Оккупанты превратили бывший соляной центр в пустой логистический хаб, оставив после себя только руины и память о упорном сопротивлении.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Бахмутский городской совет

Бахмутский городской совет — орган местного самоуправления, представлявший территориальную общину города Бахмут Донецкой области и осуществлявший управление городом в пределах полномочий, определенных законодательством Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

СССР Бахмут Иосиф Сталин История Украины культура
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Укутывайтесь плотнее": синоптик предупредила об ухудшении погоды 5 марта

"Укутывайтесь плотнее": синоптик предупредила об ухудшении погоды 5 марта

15:31Синоптик
Россияне пошли на прорыв границы по двум новым направлениям - какова сейчас ситуация

Россияне пошли на прорыв границы по двум новым направлениям - какова сейчас ситуация

15:01Фронт
В боях потопили самый большой корабль со времен Второй мировой - что известно

В боях потопили самый большой корабль со времен Второй мировой - что известно

14:20Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Спорить бесполезно: названы три самых упрямых знака зодиака

Спорить бесполезно: названы три самых упрямых знака зодиака

Три знака зодиака поймают счастье за хвост уже с 4 марта

Три знака зодиака поймают счастье за хвост уже с 4 марта

Как привить дерево с первого раза: метод, с которым справится даже новичок.

Как привить дерево с первого раза: метод, с которым справится даже новичок.

Карта Deep State онлайн за 4 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке детей с книгой за 43 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке детей с книгой за 43 с

Последние новости

15:33

Что нельзя делать в праздник 5 марта - строгие приметы и запреты

15:31

"Укутывайтесь плотнее": синоптик предупредила об ухудшении погоды 5 марта

15:27

Почти 100 лет носил имя "сына" Сталина - что это за город Украины

15:21

Медведица "вырвалась" из клетки: ее жизнь изменилась навсегда

15:08

Полезный завтрак за 5 минут: три рецепта блюд для бодрого утра

Россию ждет катастрофа из-за войны в Иране, Путин может стать следующим – ОгрызкоРоссию ждет катастрофа из-за войны в Иране, Путин может стать следующим – Огрызко
15:01

Россияне пошли на прорыв границы по двум новым направлениям - какова сейчас ситуация

14:59

София Ротару вышла на связь с важным заявление - детали

14:42

Мужчина заметил странный предмет в ванной комнате: для чего он нужен

14:20

"Знаю, что не прощу": Анна Борисюк высказалась о старшей сестре Паперной

Реклама
14:20

В боях потопили самый большой корабль со времен Второй мировой - что известно

13:58

Радикальное изменение к лучшему: у трех знаков зодиака завершается "черная полоса"

13:42

Почему мы не умеем отказывать: психолог удивила ответом

13:37

Мелания Трамп возглавила заседание Совбеза ООН и вошла в историю: что она сказала

13:33

Цены на бензин взлетят до 100 гривен за литр - раскрыт худший сценарий

13:28

"Сюрприз": Михаил Хома сделал признание о переменах в личной жизни

13:19

Соседи будут смеяться: какие растения портят урожай свеклыВидео

13:02

У дочери Сумской появился новый бойфенд: что известно

12:55

Мокрый снег и дождь: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

12:49

Секрет счастливой старости: 93-летняя женщина раскрыла формулу долголетияВидео

12:39

Друзей Путина методично убирают: дипломат раскрыл, кто станет следующим

Реклама
12:37

В Украине резко переписали цены на бензин - сколько придется платить

12:27

"Настоящая любовь": Камалия впервые показала своего избранника

12:18

Гороскоп Таро на завтра 5 марта: Тельцам - стойкость, Близнецам - доказать себя

12:10

Рекордная цена с лета 2025: в Украине резко выросли цены на газ

12:04

За что становились "кулаками" - механизм советского приговора

12:01

При негативном сценарии - 100 грн: Леушкин - о том, когда подешевеет топливо на АЗС

11:56

Почему 5 марта нельзя бездельничать: какой церковный праздник

11:34

Российскую ведущую после родов госпитализировали в онкологическую реанимацию

11:31

Пробоина огромная: дроны атаковали подсанкционный танкер РФ возле МальтыВидео

11:30

Цены на бензин взлетели уже под 81 грн - где заправиться выгоднее всего

11:28

Поражено сразу пять кораблей флота РФ - новые детали удара по НовороссийскуВидео

11:25

Китайский гороскоп на завтра 5 марта: Собакам - перемены, Змеям - проблемы

11:14

Семья купила дом и обнаружила внутри неожиданных "жильцов": что они сделалиВидео

10:57

ISW оценил контрнаступление Украины: ВСУ вернули много территорий

10:53

"Дешевле новую жену найти": сколько предательница Королева потратила на невестку

10:32

Бои за Херсон, Николаев и Одессу: каковы шансы РФ на масштабную операцию на юге

10:32

Стал жертвой ракетного обстрела в Израиле: что случилось с Квентином Тарантино

10:27

РФ ударила по пассажирскому поезду в Николаеве - что известно о последствиях атаки

10:25

Откроются все двери: астролог назвала главного счастливчика весны

10:13

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 марта (обновляется)

Реклама
10:03

"Раньше такого не видели": Россия изменила тактику ударов Шахедами, что известно

09:58

Гороскоп на завтра 5 марта: Девам - прибыль, Козерогам - трудности

09:44

Каменских похвасталась редким и нереально дорогим авто

09:39

"Была еще в браке": вскрылась правда о новом романе бывшей жены Преснякова

09:15

И валик не нужен: как убрать шерсть с одежды и мебели

09:12

Три сценария: в ISW "слили" планы Кремля по войне, сколько еще РФ готовится воевать

08:49

РФ ударила 149 дронами: есть погибший на Сумщине и раненые в ЗапорожьеФото

08:27

17 кораблей и более 2000 целей: в США раскрыли потери флота Ирана в войнеВидео

08:23

Карта Deep State онлайн за 4 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:33

ПВО оккупантов могла сбить собственный вертолет во время атаки дронов

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять