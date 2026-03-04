Почти 100 лет носил имя 'сына' Сталина - что это за город Украины

Город в Донецкой области в течение 92 лет официально назывался в честь воспитанника Сталина.

Название украинского города Бахмут в Донецкой области сегодня известно почти каждому из-за масштабных разрушений и российской оккупации. Однако за фасадом современных боев скрывается многовековая история индустриальной столицы, которая кормила солью целые империи и меняла названия вместе с политическими режимами.

Откуда происходит название города и при чем здесь степные лошади

Город получил свое название от реки Бахмутка, на берегах которой он расположен, говорится на сайте Бахмутского городского совета. Историки выдвигают две основные версии происхождения этого слова. Согласно первой, название имеет тюркские корни и происходит от слова "бахмати" — так называли низкорослых, но чрезвычайно выносливых степных лошадей. По другой гипотезе, в основе лежит крымскотатарское или турецкое имя Махмуд (или Махмет).

Интересно, что в течение почти века (с 1924 по 2016 годы) город носил название Артемовск. Советская власть переименовала его в честь большевика Федора Сергеева, известного под псевдонимом "Артем". Сергеев рос и воспитывался в семье Иосифа Сталина наравне с другими детьми и был близким другом его сына Василия. Историческое название городу вернули только в рамках декоммунизации.

Почему Бахмут называли "соляной столицей" Украины

Бахмут всегда был известен добычей соли. Еще в середине XVII века здесь действовали многочисленные солеварни, а богатые подземные залежи каменной соли, открытые казаками в 1683 году, быстро сделали город важным центром соляной промышленности.

Однако соляная монополия города была нарушена в 1757 году отменой внутренних пошлин Российской империи, а в 1773 году Харьков начал получать крымскую соль из Сиваша. К 1782 году казенное солеварение в Бахмуте было прекращено. Несмотря на это, соль стала символом города, а промышленный опыт заложил основу развития химической и горнодобывающей промышленности Донбасса.

Как география повлияла на судьбу города

Бахмут расположен в стратегически важной зоне — на плато Донецкого кряжа. Жизненной артерией города является не только река Бахмутка, но и искусственный канал Северский Донец - Донбасс, построенный в 1950-х годах. Именно этот канал десятилетиями обеспечивал водоснабжение промышленного центра, что делало город ключевым узлом в регионе.

Какова была цена российской оккупации для мирного города

До полномасштабного вторжения Бахмут был процветающим районным центром, где проживало более 73 тысяч жителей. Массированные атаки на город начались в августе 2022 года. Враг действовал по тактике "выжженной земли", постепенно окружая город полукольцом.

После месяцев тяжелейших боев, в мае 2023 года, российские войска смогли захватить то, что осталось от зданий. Сегодня Бахмут — это город без гражданского населения. Оккупанты превратили бывший соляной центр в пустой логистический хаб, оставив после себя только руины и память о упорном сопротивлении.

