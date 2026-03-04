Семья купила дом и обнаружила внутри неожиданных "жильцов": что они сделали

Супруги купили новый дом и обнаружили внутри десятки бездомных кошек. Несмотря на трудности, они решили помочь животным и создали собственный приют.

https://glavred.info/life/semya-kupila-dom-i-neozhidanno-nashla-vnutri-43-koshki-chto-oni-sdelali-10745879.html Ссылка скопирована

Супруги решили купить новый дом / Коллаж Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Что обнаружили владельцы в каждой комнате дома

Почему пара решила не избавляться от животных

Как случайна находка изменила жизнь супругов

Супружеская пара из США пережила настоящий шок после переезда в новый дом. Получив ключи от недорогого жилья, они обнаружили, что дом уже был "заселен". Внутри находились десятки бездомных кошек.

Джошуа Хауэлл и его партнерша по имени Фэй купили небольшой дом в городе Озон, штат Арканзас, примерно за 70 тысяч долларов (около 3 млн гривен). Однако сразу после переезда они поняли, что в доме живут не только они. В нескольких комнатах поселились кошки, о которых они не знали. Об этом пишет What's The Jam.

видео дня

Дом оказался полон кошек

По словам Джошуа, это стало полной неожиданностью. В некоторых помещениях находились сразу несколько животных, многие из которых были больны и нуждались в помощи. Несмотря на сложную ситуацию, пара решила не отказываться от дома и взялась спасать животных.

"Это был настоящий шок. Мы знали, что хотим однажды открыть приют для кошек, но планировали сделать это позже, когда будем готовы", - рассказал американец.

Пара познакомилась в 2020 году и давно мечтала помогать бездомным животным. После неожиданной находки они решили начать спасательную операцию прямо на месте. Сейчас их главной задачей стало восстановление здоровья всех найденных кошек.

Как началась история спасения

Супруги живут в удаленном районе штата, где практически нет ресурсов для помощи бездомным животным. По словам Джошуа, единственным вариантом было либо отвезти кошек в переполненный приют, либо оставить их без помощи. Поэтому они решили действовать самостоятельно.

Чтобы систематизировать свою работу, пара основала организацию Sunshine Pines Rescue. Сейчас они занимаются кормлением, лечением, стерилизацией и уходом за всеми 43 кошками.

Семейная пара решила помочь бездомным животным / Фото: Jam Press

Пара также планирует зарегистрировать свою инициативу как официальную некоммерческую организацию. В будущем они хотят расширить территорию и создать большой огороженный двор для кошек.

Планы на будущее

Кроме того, супруги рассматривают идею переделать старый школьный автобус в мобильный пункт спасения животных, который можно будет использовать после стихийных бедствий.

По словам Джошуа, они надеются помогать не только "своим" кошкам, но и другим животным в штате. Особое внимание пара планирует уделить программам стерилизации и возвращения животных в их естественную среду, чтобы сократить число бездомных котят.

Смотрите в видео о том, как супруги помогают бездомным кошкам:

Ранее Главред писал о том, что неожиданная стойка рыжего кота заставила хозяев смеяться до слез. Питомец уверенно стоял на задних лапах и не спешил возвращаться в обычную позу.

Также сообщалось о том, что девушка назвала кошку в честь волка. Домашнее животное удивило окружающих необычной особенностью. Вместо привычного мяуканья оно издает протяжный вой, напоминающий волчий.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Whatsthejam Whatsthejam.com — это новостной и развлекательный онлайн-сайт, который публикует вирусные, необычные и трендовые истории со всего мира. Платформа освещает широкий круг тем, включая странные новости, лайфстайл, животных и человеческие истории, которые часто становятся популярными в социальных сетях. Сайт ориентирован на яркий, цепляющий контент, рассчитанный на широкую аудиторию и активное распространение в интернете.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред