Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Семья купила дом и обнаружила внутри неожиданных "жильцов": что они сделали

Константин Пономарев
4 марта 2026, 11:14
Супруги купили новый дом и обнаружили внутри десятки бездомных кошек. Несмотря на трудности, они решили помочь животным и создали собственный приют.
Супруги решили купить новый дом
Супруги решили купить новый дом / Коллаж Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Что обнаружили владельцы в каждой комнате дома
  • Почему пара решила не избавляться от животных
  • Как случайна находка изменила жизнь супругов

Супружеская пара из США пережила настоящий шок после переезда в новый дом. Получив ключи от недорогого жилья, они обнаружили, что дом уже был "заселен". Внутри находились десятки бездомных кошек.

Джошуа Хауэлл и его партнерша по имени Фэй купили небольшой дом в городе Озон, штат Арканзас, примерно за 70 тысяч долларов (около 3 млн гривен). Однако сразу после переезда они поняли, что в доме живут не только они. В нескольких комнатах поселились кошки, о которых они не знали. Об этом пишет What's The Jam.

видео дня

Дом оказался полон кошек

По словам Джошуа, это стало полной неожиданностью. В некоторых помещениях находились сразу несколько животных, многие из которых были больны и нуждались в помощи. Несмотря на сложную ситуацию, пара решила не отказываться от дома и взялась спасать животных.

"Это был настоящий шок. Мы знали, что хотим однажды открыть приют для кошек, но планировали сделать это позже, когда будем готовы", - рассказал американец.

Пара познакомилась в 2020 году и давно мечтала помогать бездомным животным. После неожиданной находки они решили начать спасательную операцию прямо на месте. Сейчас их главной задачей стало восстановление здоровья всех найденных кошек.

Как началась история спасения

Супруги живут в удаленном районе штата, где практически нет ресурсов для помощи бездомным животным. По словам Джошуа, единственным вариантом было либо отвезти кошек в переполненный приют, либо оставить их без помощи. Поэтому они решили действовать самостоятельно.

Чтобы систематизировать свою работу, пара основала организацию Sunshine Pines Rescue. Сейчас они занимаются кормлением, лечением, стерилизацией и уходом за всеми 43 кошками.

Семейная пара решила помочь бездомным животным
Семейная пара решила помочь бездомным животным / Фото: Jam Press

Пара также планирует зарегистрировать свою инициативу как официальную некоммерческую организацию. В будущем они хотят расширить территорию и создать большой огороженный двор для кошек.

Планы на будущее

Кроме того, супруги рассматривают идею переделать старый школьный автобус в мобильный пункт спасения животных, который можно будет использовать после стихийных бедствий.

По словам Джошуа, они надеются помогать не только "своим" кошкам, но и другим животным в штате. Особое внимание пара планирует уделить программам стерилизации и возвращения животных в их естественную среду, чтобы сократить число бездомных котят.

Смотрите в видео о том, как супруги помогают бездомным кошкам:

Ранее Главред писал о том, что неожиданная стойка рыжего кота заставила хозяев смеяться до слез. Питомец уверенно стоял на задних лапах и не спешил возвращаться в обычную позу.

Также сообщалось о том, что девушка назвала кошку в честь волка. Домашнее животное удивило окружающих необычной особенностью. Вместо привычного мяуканья оно издает протяжный вой, напоминающий волчий.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Whatsthejam

Whatsthejam.com — это новостной и развлекательный онлайн-сайт, который публикует вирусные, необычные и трендовые истории со всего мира. Платформа освещает широкий круг тем, включая странные новости, лайфстайл, животных и человеческие истории, которые часто становятся популярными в социальных сетях. Сайт ориентирован на яркий, цепляющий контент, рассчитанный на широкую аудиторию и активное распространение в интернете.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

животные кошки интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Рекордная цена с лета 2025: в Украине резко выросли цены на газ

Рекордная цена с лета 2025: в Украине резко выросли цены на газ

12:10Экономика
При негативном сценарии - 100 грн: Леушкин - о том, когда подешевеет топливо на АЗС

При негативном сценарии - 100 грн: Леушкин - о том, когда подешевеет топливо на АЗС

12:01Интервью
Пробоина огромная: дроны атаковали подсанкционный танкер РФ возле Мальты

Пробоина огромная: дроны атаковали подсанкционный танкер РФ возле Мальты

11:31Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Россия готовит новый массированный удар - названы цели и сроки атаки по Украине

Россия готовит новый массированный удар - названы цели и сроки атаки по Украине

Карта Deep State онлайн за 4 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Три знака зодиака поймают счастье за хвост уже с 4 марта

Три знака зодиака поймают счастье за хвост уже с 4 марта

Спорить бесполезно: названы три самых упрямых знака зодиака

Спорить бесполезно: названы три самых упрямых знака зодиака

Заморозки ударят по Полтавщине: синоптики предупредили об изменении температуры

Заморозки ударят по Полтавщине: синоптики предупредили об изменении температуры

Последние новости

12:39

Друзей Путина методично убирают: дипломат раскрыл, кто станет следующим

12:37

В Украине резко переписали цены на бензин - сколько придется платить

12:27

"Настоящая любовь": Камалия впервые показала своего избранника

12:18

Гороскоп Таро на завтра 5 марта: Тельцам - стойкость, Близнецам - доказать себя

12:10

Рекордная цена с лета 2025: в Украине резко выросли цены на газ

Россию ждет катастрофа из-за войны в Иране, Путин может стать следующим – ОгрызкоРоссию ждет катастрофа из-за войны в Иране, Путин может стать следующим – Огрызко
12:04

За что становились "кулаками" - механизм советского приговора

12:01

При негативном сценарии - 100 грн: Леушкин - о том, когда подешевеет топливо на АЗС

11:56

Почему 5 марта нельзя бездельничать: какой церковный праздник

11:34

Российскую ведущую после родов госпитализировали в онкологическую реанимацию

Реклама
11:31

Пробоина огромная: дроны атаковали подсанкционный танкер РФ возле МальтыВидео

11:30

Цены на бензин взлетели уже под 81 грн - где заправиться выгоднее всего

11:28

Поражено сразу пять кораблей флота РФ - новые детали удара по НовороссийскуВидео

11:25

Китайский гороскоп на завтра 5 марта: Собакам - перемены, Змеям - проблемы

11:14

Семья купила дом и обнаружила внутри неожиданных "жильцов": что они сделалиВидео

10:57

ISW оценил контрнаступление Украины: ВСУ вернули много территорий

10:53

"Дешевле новую жену найти": сколько предательница Королева потратила на невестку

10:32

Бои за Херсон, Николаев и Одессу: каковы шансы РФ на масштабную операцию на юге

10:32

Стал жертвой ракетного обстрела в Израиле: что случилось с Квентином Тарантино

10:27

РФ ударила по пассажирскому поезду в Николаеве - что известно о последствиях атаки

10:25

Откроются все двери: астролог назвала главного счастливчика весны

Реклама
10:13

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 марта (обновляется)

10:03

"Раньше такого не видели": Россия изменила тактику ударов Шахедами, что известно

09:58

Гороскоп на завтра 5 марта: Девам - прибыль, Козерогам - трудности

09:44

Каменских похвасталась редким и нереально дорогим авто

09:39

"Была еще в браке": вскрылась правда о новом романе бывшей жены Преснякова

09:15

И валик не нужен: как убрать шерсть с одежды и мебели

09:12

Три сценария: в ISW "слили" планы Кремля по войне, сколько еще РФ готовится воевать

08:49

РФ ударила 149 дронами: есть погибший на Сумщине и раненые в ЗапорожьеФото

08:27

17 кораблей и более 2000 целей: в США раскрыли потери флота Ирана в войнеВидео

08:23

Карта Deep State онлайн за 4 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:33

ПВО оккупантов могла сбить собственный вертолет во время атаки дронов

06:54

"Никаких новых уступок": Мерц озвучил Трампу жёсткую позицию по УкраинеВидео

05:53

Круче котлет: рецепт ужина из куриного филе без лишнего масла за 25 минут

05:00

Всего за десять минут: рецепт божественного домашнего хлеба без хлопотВидео

04:41

Был "удостоен" носить имя генсека СССР: что это за город Украины

04:02

Боевые действия могут начаться еще в одной области Украины - что задумали в Кремле

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке детей с книгой за 43 с

03:30

Спорить бесполезно: названы три самых упрямых знака зодиака

02:41

Три знака зодиака поймают счастье за хвост уже с 4 марта

02:05

Ядерный капкан для Трампа: какую "сделку" готовит Кремль и какова роль Украины

Реклама
02:00

Предательница Ани Лорак призналась, как перешла на сторону РФ: "С этого момента"

01:01

Так делают в ресторанах – как разморозить крабовые палочки и не испортить вкусВидео

00:04

Невероятные побеги из СССР: как смельчаки прорывали "железный занавес" СоюзаВидео

03 марта, вторник
23:55

В Иране избрали нового аятоллу: им стал родственник убитого Али Хаменеи

22:59

"Больно думать": невестка Ющенко после взрывов срочно покинула Кипр

22:58

Графики изменены: как будут отключать свет в Днепре и области 4 мартаФото

22:53

Диетологи назвали продукты, в которых больше кальция, чем в стакане молока

22:43

Наталка Денисенко раскрыла ошеломляющую правду о себе - детали

22:00

Маричка Падалко показала младшую дочь и что она умеет

21:53

В Средиземном море горит танкер из РФ, его могла подбить Украина - СМИВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять