ПВО оккупантов могла сбить собственный вертолет во время атаки дронов

Инцидент, вероятно, произошел в Ростовской области. Российский вертолёт могли принять за дрон и сбить.

https://glavred.info/world/pvo-okkupantov-mogla-sbit-sobstvennyy-vertolet-vo-vremya-ataki-dronov-10745837.html Ссылка скопирована

Российская ПВО могла сбить собственный вертолет / t.me/astrapress

Кратко:

РФ могла свбить собственный военный вертолёт

Речь может идти о "дружественном огне" со стороны ПВО

Тип вертолёта и информация о возможных потерях экипажа не уточняются

В Ростовской области РФ во время отражения атаки украинских беспилотников российская противовоздушная оборона, вероятно, сбила собственный военный вертолет.

По предварительной информации, вертолет Воздушно-космических сил РФ мог попасть под так называемый дружеский огонь, когда его ошибочно приняли за украинский беспилотник.

видео дня

Как пишет российский Telegram-канал Astra, инцидент произошел в районе военного аэродрома Миллерово.

"Z-блогер Борис Рожин, (Colonelcassad) утверждает, что вертолет сбит над Волгоградом", - говорится в сообщении.

Пока официального подтверждения или деталей от российского военного командования нет.

Также не сообщается о типе вертолета и возможных потерях экипажа.

Смотрите видео - Российский вертолет сбит во время работы ПВО РФ:

Как писал Главред, украинским военнослужащим удалось сбить российский вертолет Ми-28 в районе н аселенного пункта Котляровка. Уточняется, что "экипаж "Балтика" уничтожил российский ударный вертолет Ми-8 стоимостью более 10 миллионов долларов. И сделали это маленьким FPV-дроном стоимостью всего 500 долларов".

Сообщалось также, что Силы специальных операций ВСУ впервые сбили в воздухе российский вертолет, Ми-8, с помощью дальнобойного дрона над селом Кутейниково в Ростовской области РФ. Вражеский вертолет сбили дальнобойным дроном FP-1.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред