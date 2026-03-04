ПВО оккупантов могла сбить собственный вертолет во время атаки дронов

Кратко:
- РФ могла свбить собственный военный вертолёт
- Речь может идти о "дружественном огне" со стороны ПВО
- Тип вертолёта и информация о возможных потерях экипажа не уточняются
В Ростовской области РФ во время отражения атаки украинских беспилотников российская противовоздушная оборона, вероятно, сбила собственный военный вертолет.
По предварительной информации, вертолет Воздушно-космических сил РФ мог попасть под так называемый дружеский огонь, когда его ошибочно приняли за украинский беспилотник.
Как пишет российский Telegram-канал Astra, инцидент произошел в районе военного аэродрома Миллерово.
"Z-блогер Борис Рожин, (Colonelcassad) утверждает, что вертолет сбит над Волгоградом", - говорится в сообщении.
Пока официального подтверждения или деталей от российского военного командования нет.
Также не сообщается о типе вертолета и возможных потерях экипажа.
Смотрите видео - Российский вертолет сбит во время работы ПВО РФ:
Как писал Главред, украинским военнослужащим удалось сбить российский вертолет Ми-28 в районе н аселенного пункта Котляровка. Уточняется, что "экипаж "Балтика" уничтожил российский ударный вертолет Ми-8 стоимостью более 10 миллионов долларов. И сделали это маленьким FPV-дроном стоимостью всего 500 долларов".
Сообщалось также, что Силы специальных операций ВСУ впервые сбили в воздухе российский вертолет, Ми-8, с помощью дальнобойного дрона над селом Кутейниково в Ростовской области РФ. Вражеский вертолет сбили дальнобойным дроном FP-1.
