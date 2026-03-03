Диетологи назвали продукты, в которых больше кальция, чем в стакане молока

Поскольку наш организм не умеет производить кальций сам, мы должны получать его с пищей.

Что есть людям, которые не переносят лактозу

В каких продуктах кальция больше, чем в молоке

Какова суточная норма кальция

Молоко больше не является бесспорным чемпионом в укреплении костей — современные исследования показывают, что существует немало продуктов, которые обеспечивают организм кальцием не хуже, а иногда и значительно эффективнее.

Американские специалисты из USDA FoodData Central проанализировали содержание минерала в различных продуктах и определили 12 самых мощных источников кальция, способных поддерживать здоровье костей, зубов и сердечно-сосудистой системы, пишет Verywell Health.

Новый взгляд на кальций: что работает лучше молока

Традиционный стакан молока дает около 300 мг кальция, но многие альтернативы превосходят этот показатель в разы. Это важно для людей с лактозной непереносимостью, веганов или тех, кто стремится разнообразить рацион.

Топ-12 продуктов с наибольшим содержанием кальция

Нежирный йогурт - 488 мг на чашку Превосходит молоко почти в полтора раза. Благодаря пробиотикам и цинку укрепляет иммунитет и поддерживает здоровую микрофлору.

Превосходит молоко почти в полтора раза. Благодаря пробиотикам и цинку укрепляет иммунитет и поддерживает здоровую микрофлору. Соевые бобы - 504 мг в сыром виде Один из самых мощных растительных источников. Даже после термической обработки остается чрезвычайно питательным.

Один из самых мощных растительных источников. Даже после термической обработки остается чрезвычайно питательным. Обогащенный тофу - до 506 мг Если изготовлен с использованием сульфата кальция, становится настоящим рекордсменом среди растительных продуктов.

Если изготовлен с использованием сульфата кальция, становится настоящим рекордсменом среди растительных продуктов. Капуста коллард - 324 мг Лидер среди зелени. Содержит огромное количество витамина K, который помогает кальцию попадать именно в кости.

Бок-чой - 158 мг Меньше кальция по количеству, но усваивается значительно лучше, чем в шпинате, где оксалаты блокируют минералы.

Меньше кальция по количеству, но усваивается значительно лучше, чем в шпинате, где оксалаты блокируют минералы. Сыр рикотта - 669 мг Самый концентрированный источник в списке. Полчашки рикотты перекрывает потенциал целого стакана молока.

Самый концентрированный источник в списке. Полчашки рикотты перекрывает потенциал целого стакана молока. Консервированные сардины - 351 мг Съедобные косточки делают продукт суперфудом для костей и сердца. Дополнительный бонус - высокое содержание омега-3.

Съедобные косточки делают продукт суперфудом для костей и сердца. Дополнительный бонус - высокое содержание омега-3. Консервированный лосось - 168 мг В консервированном виде содержит в десятки раз больше кальция, чем свежее филе.

В консервированном виде содержит в десятки раз больше кальция, чем свежее филе. Обогащенное растительное молоко - до 422 мг Миндальное, соевое или овсяное - главное, чтобы было обогащенным. Домашние варианты значительно беднее минералами.

Миндальное, соевое или овсяное - главное, чтобы было обогащенным. Домашние варианты значительно беднее минералами. Сушеный инжир - 241 мг Лучший фруктовый источник кальция. Подойдет как полезная сладкая добавка к блюдам.

Лучший фруктовый источник кальция. Подойдет как полезная сладкая добавка к блюдам. Функциональный апельсиновый сок - 350 мг Обычный фреш почти не содержит кальция, но обогащенные варианты дают треть суточной нормы.

Обычный фреш почти не содержит кальция, но обогащенные варианты дают треть суточной нормы. Семена чиа - 595 мг на 100 г Самый концентрированный продукт в рейтинге. Даже ложка семян добавляет около 150 мг кальция.

Сколько кальция нужно ежедневно

Суточная потребность в кальции для взрослых составляет примерно 1000–1200 мг, и именно такое количество помогает поддерживать прочность костей, здоровье зубов и нормальную работу сердца. В то же время важно не превышать 2000–2500 мг в сутки, ведь избыток может вызвать гиперкальциемию или повысить риск образования камней в почках.

Эффективность усвоения напрямую зависит от витамина D, без которого кальций не может выполнять свои функции.

Научные данные подтверждают, что достаточное потребление кальция снижает риск остеопороза и некоторых видов рака, но чрезмерное употребление добавок может быть вредным. Поэтому эксперты советуют получать минерал в первую очередь из пищи.

Что такое Verywell health? Verywell health — ресурс, основанный на фактах и актуальной информации о здоровье, который на протяжении 20 лет публикует работы экспертов отрасли и журналистов по вопросам здравоохранения, которые создают статьи об исследованиях и новостях в сфере здоровья и медицины.

