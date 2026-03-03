Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Спорт

Ребров анонсировал изменения в составе сборной Украины: кто среди кандидатов

Руслан Иваненко
3 марта 2026, 20:51
Тренер оценивает молодых игроков и определяет, кто может дебютировать в составе национальной команды
Ребров, футбол
Новые лица могут появиться в составе сборной из-за отсутствия основных лидеров / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/rebrov_serhiy

Кратко:

  • Сборная Украины готовится к стыковому матчу ЧМ-2026 со Швецией
  • Травмы и дисквалификации ключевых игроков осложняют подготовку
  • Новые игроки могут дебютировать в составе национальной команды

Из-за серьезных кадровых потерь национальная сборная Украины может получить новые лица в составе перед полуфинальным стыковым матчем отбора ЧМ-2026 против Швеции, который состоится 26 марта. Об этом сообщает в эфире УПЛ ТВ главный тренер команды Сергей Ребров.

Подготовку к матчу осложнили травмы ключевых игроков. Александр Зинченко и Артем Довбик пропустят сборы из-за операций, а Ефим Конопля и Руслан Малиновский остаются вне игры из-за дисквалификаций.

видео дня

Новые лица на горизонте

"Я видел его на сборах, он очень хорошо смотрелся на этой позиции. Если он выиграет конкуренцию – он заслуживает это место", – отметил Ребров о 19-летнем защитнике киевского "Динамо" Максиме Коробове, который претендует на место правого защитника вместо дисквалифицированного Конопли.

Особое внимание тренер уделяет поиску замены Довбику. Среди потенциальных дебютантов – Матвей Пономаренко из "Динамо" и новичок житомирского "Полесья" Игорь Краснопир. Ребров также следит за опытным Филиппом Будковским из луганской "Зари".

"Мы смотрим за всеми нападающими, поэтому у всех есть шанс попасть в сборную. Мы же Блохина, Шевченко уже не вызовем. В любом случае это будет, наверное, новое имя", – подчеркнул наставник.

Тренировки и наблюдения

В частности, во время тренировочных сборов украинских клубов и на отдельных матчах УПЛ можно было заметить главного тренера национальной команды Сергея Реброва. Болельщики сразу начали предполагать, что в состав сборной могут добавиться новые игроки.

На эту тему Ребров высказался в программе "Футбол 360". Он отметил, что поклонники команды могут ожидать определенные изменения в составе – в частности появление новых имен.

"Почему удивление? Мы же Блохина, Андрея Шевченко, к сожалению, уже не вызовем. Поэтому в любом случае будет новое имя", – подчеркнул тренер.

Конкуренция на поле

Что касается позиции, на которой большая конкуренция, Ребров выделил Егора Ярмолюка.

"Егор Ярмолюк, который раньше играл за молодежку. По моему мнению, он является лидером "Брентфорда", несмотря на то, что он не постоянно играет. Последние матчи он выходил на замену, но последний раз играл", – сказал наставник.

Он также прокомментировал положение Владимира Бражка, который стабильно выступал в составе сборной в 2024 году, но уже не получает вызовов.

"Я доволен состоянием Владимира, он забивает, является лидером. Однако на этой позиции большая конкуренция", – добавил Ребров.

Футбол - новости по теме

Как ранее писал Главред, в медиапространстве появились слухи о возможном судебном иске вингера Челси Михаила Мудрика против Украинской ассоциации футбола. По неофициальной информации, речь идет о ситуации с допингом, который якобы мог попасть в организм игрока во время пребывания в лагере национальной сборной Украины.

Кроме того, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал убедительную победу команды в 18-м туре УПЛ над "Эпицентром" Эпицентр со счетом 4:0, а также объяснил кадровые решения тренерского штаба в отношении опытных футболистов.

Напомним, что полузащитник турецкого Эюпспора Тарас Степаненко может в ближайшее время вернуться в украинскую Премьер-лигу. Ожидается, что опытный футболист проведет в составе команды как минимум второй круг текущего сезона. После завершения этой части чемпионата стороны должны принять решение о возможном продолжении сотрудничества.

Читайте также:

О персоне: Сергей Ребров

Сергей Станиславович Ребров – украинский футболист, нападающий, футбольный тренер и функционер. С 7 июня 2023 года – главный тренер сборной Украины. С 25 января 2024 года – вице-президент Украинской ассоциации футбола, сообщает"Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

сборная Украины сборная Украины по футболу новости футбола новости спорта
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Средиземном море горит танкер из РФ, его могла подбить Украина - СМИ

В Средиземном море горит танкер из РФ, его могла подбить Украина - СМИ

21:53Мир
"Очень глупо": Трамп возмутился поставками оружия Киеву и пригрозил стране НАТО

"Очень глупо": Трамп возмутился поставками оружия Киеву и пригрозил стране НАТО

21:27Мир
По каким целям будут бить оккупанты весной – Зеленский ответил

По каким целям будут бить оккупанты весной – Зеленский ответил

20:58Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Финансовый коридор удачи: четыре знака зодиака встанут на путь обогащения

Финансовый коридор удачи: четыре знака зодиака встанут на путь обогащения

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины у костра за 51 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины у костра за 51 с

"Ел кору и листья": скрытая катастрофа Петра I, о которой молчат в России

"Ел кору и листья": скрытая катастрофа Петра I, о которой молчат в России

Судьбоносный перелом: жизнь трех знаков зодиака пойдёт вверх уже после 3 марта

Судьбоносный перелом: жизнь трех знаков зодиака пойдёт вверх уже после 3 марта

Гороскоп Таро на завтра 4 марта: Львам - награда, Весам - время

Гороскоп Таро на завтра 4 марта: Львам - награда, Весам - время

Последние новости

22:00

Маричка Падалко показала младшую дочь и что она умеет

21:53

В Средиземном море горит танкер из РФ, его могла подбить Украина - СМИВидео

21:27

"Очень глупо": Трамп возмутился поставками оружия Киеву и пригрозил стране НАТО

21:22

Почему война против Ирана может закончиться через 5 недель: Таран объяснил причинумнение

20:58

По каким целям будут бить оккупанты весной – Зеленский ответилВидео

Ядерный шантаж России: какую ловушку Путин готовит для ТрампаЯдерный шантаж России: какую ловушку Путин готовит для Трампа
20:51

Ребров анонсировал изменения в составе сборной Украины: кто среди кандидатов

20:41

"У нас все готово": в правительстве ответили, когда украинцам отключат отопление

20:33

Не только тарелки и ложки: что можно мыть в посудомоечной машине

19:53

Экс-главу Госпогранслужбы Дейнеко, который находится под следствием, мобилизовали

Реклама
19:43

Россия выбрала новую цель в Украине: нардеп раскрыл, какие города под угрозой

19:32

Стоит ли просеивать муку: шеф-повар удивил объяснением

19:31

Не боятся заморозков: какие культуры можно смело сеять в холодную почву

18:58

Украина может отправить военных на Ближний Восток: Зеленский назвал условиеВидео

18:53

"Враг слабеет": Зеленский раскрыл новые проблемы оккупантов на фронте

18:44

"Встретимся в суде": Анна Седокова назвала семью экс-мужа жадными бездельниками

18:37

Почему локальных конфликтов больше не существует: Портников о глобальной войнемнение

18:37

Не спешите выбрасывать старую одежду: вот как ее можно эффективно использовать

18:34

Как за 5 минут спасти увядшие тюльпаны - проверенный лайфхак

18:27

Что произойдет с Землей, если начнется ядерная война: выживут 2 страны

18:26

Польша вводит новые правила для украинцев - что изменится с 5 марта

Реклама
18:00

Почему Киевской Руси никогда не существовало - открытие историка ломает историю РФВидео

17:53

РФ применяет новую тактику ударов Шахедами - Сырский

17:52

Как привить дерево с первого раза: метод, с которым справится даже новичок.Видео

17:47

Трое детей путинистки Валерии покинули РФ — где они живут сейчас

17:41

Собака из приюта спустя 2 года удивила хозяйку: все дело в ее ушахВидео

17:40

В ЕС скептически относятся к ускоренному вступлению Украины - Reuters

17:37

Простое действие убережет куст: что делать с хризантемами в начале весны

17:36

Антициклон принесет солнце на Житомирщину, однако радоваться рано: предупреждение синоптика

17:28

Голливудскому актеру диагностировали неизлечимый рак

17:24

"Собрал всех, с кем контактировала РФ": Зеленский раскрыл роль Буданова в переговорах

16:54

"Дни просто адовые": MamaRika с сыном вызвали скорую в Дубае

16:43

Жена ведущего Решетника в луке за миллион вышла "за хлебом"

16:39

Можно ли чистить уши ватными палочками: специалист расставил точки над "і"

16:32

Почему фараоны "исчезали" из собственных пирамид: главная тайна Египта

16:28

Доллар бьет рекорды в Украине, евро продолжает дешеветь: курс валют на 4 марта

16:20

Кому молиться 4 марта для исцеления от болезней: какой церковный праздник

16:19

Кто и почему на самом деле основал город Сумы — все решил один фактВидео

16:13

Атлантическое тепло накроет Львовскую область: когда ждать температурного скачка

15:51

На АЗС спешить не стоит: эксперты оценили, что будет с ценами на бензин в Украине

15:41

РФ может пойти в наступление на город-миллионник - Le Monde

Реклама
15:36

Квиткова показала живот и заговорила о беременности: "Случилось возвращение"

15:35

"Форс-мажорные обстоятельства": как изменятся графики отключений света для Запорожья

15:29

Мобилизация в Украине коренным образом изменится: в Раде раскрыли, к чему готовиться

14:59

Мужчина потратил 2 доллара на "самую безумную" находку: что снова в моде

14:49

Заморозки ударят по Полтавщине: синоптики предупредили об изменении температуры

14:43

Как сказать на украинском "дурной пример заразителен": малоизвестный вариантВидео

14:38

Маша Ефросинина назвала своих "врагов": "Есть все, кроме"

14:35

Как быстро отмыть решетку в духовке: лучшее средство из 2 ингредиентов

13:51

"Это слишком": Илона Гвоздева сильно исхудала и назвала причину

13:49

На Одесщине заметили следы редкого хищника: какое дикое животное там поселилосьФото

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять