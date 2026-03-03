Ребров анонсировал изменения в составе сборной Украины: кто среди кандидатов

Тренер оценивает молодых игроков и определяет, кто может дебютировать в составе национальной команды

Новые лица могут появиться в составе сборной из-за отсутствия основных лидеров / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/rebrov_serhiy

Сборная Украины готовится к стыковому матчу ЧМ-2026 со Швецией

Травмы и дисквалификации ключевых игроков осложняют подготовку

Новые игроки могут дебютировать в составе национальной команды

Из-за серьезных кадровых потерь национальная сборная Украины может получить новые лица в составе перед полуфинальным стыковым матчем отбора ЧМ-2026 против Швеции, который состоится 26 марта. Об этом сообщает в эфире УПЛ ТВ главный тренер команды Сергей Ребров.

Подготовку к матчу осложнили травмы ключевых игроков. Александр Зинченко и Артем Довбик пропустят сборы из-за операций, а Ефим Конопля и Руслан Малиновский остаются вне игры из-за дисквалификаций.

Новые лица на горизонте

"Я видел его на сборах, он очень хорошо смотрелся на этой позиции. Если он выиграет конкуренцию – он заслуживает это место", – отметил Ребров о 19-летнем защитнике киевского "Динамо" Максиме Коробове, который претендует на место правого защитника вместо дисквалифицированного Конопли.

Особое внимание тренер уделяет поиску замены Довбику. Среди потенциальных дебютантов – Матвей Пономаренко из "Динамо" и новичок житомирского "Полесья" Игорь Краснопир. Ребров также следит за опытным Филиппом Будковским из луганской "Зари".

"Мы смотрим за всеми нападающими, поэтому у всех есть шанс попасть в сборную. Мы же Блохина, Шевченко уже не вызовем. В любом случае это будет, наверное, новое имя", – подчеркнул наставник.

Тренировки и наблюдения

В частности, во время тренировочных сборов украинских клубов и на отдельных матчах УПЛ можно было заметить главного тренера национальной команды Сергея Реброва. Болельщики сразу начали предполагать, что в состав сборной могут добавиться новые игроки.

На эту тему Ребров высказался в программе "Футбол 360". Он отметил, что поклонники команды могут ожидать определенные изменения в составе – в частности появление новых имен.

"Почему удивление? Мы же Блохина, Андрея Шевченко, к сожалению, уже не вызовем. Поэтому в любом случае будет новое имя", – подчеркнул тренер.

Конкуренция на поле

Что касается позиции, на которой большая конкуренция, Ребров выделил Егора Ярмолюка.

"Егор Ярмолюк, который раньше играл за молодежку. По моему мнению, он является лидером "Брентфорда", несмотря на то, что он не постоянно играет. Последние матчи он выходил на замену, но последний раз играл", – сказал наставник.

Он также прокомментировал положение Владимира Бражка, который стабильно выступал в составе сборной в 2024 году, но уже не получает вызовов.

"Я доволен состоянием Владимира, он забивает, является лидером. Однако на этой позиции большая конкуренция", – добавил Ребров.

О персоне: Сергей Ребров Сергей Станиславович Ребров – украинский футболист, нападающий, футбольный тренер и функционер. С 7 июня 2023 года – главный тренер сборной Украины. С 25 января 2024 года – вице-президент Украинской ассоциации футбола, сообщает"Википедия".

