Скандал на Паралимпиаде-2026: украинскую форму не допустили – в чем причина

Руслан Иваненко
2 марта 2026, 21:57
Запрет формы вызвал критику и подчеркнул политизацию международного спорта.
Сушкевич объяснил, почему дизайн формы признали политическим / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine, Суспільне

  • Украинским паралимпийцам запретили форму с картой Украины
  • Решение принял Международный паралимпийский комитет
  • Запрет касается карты со всеми территориями Украины

На зимних Паралимпийских играх-2026 в Италии украинская команда не смогла выйти в форме с картой Украины. Организаторы Игр и Международный паралимпийский комитет (IPC) признали дизайн "политическим" и запретили его использование.

Президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич в комментарии "Укринформу" пояснил, что решение касалось именно формы с картой Украины со всеми территориями. Он назвал его несправедливым.

Символика формы и ее значение

"Мы подготовили нашу спортивную, нет – даже не спортивную, а парадную форму для нашей команды. Международный Паралимпийский комитет сказал: "Нет, нет, нет – так не пойдет!" Мол, эта форма политическая. И сказали, что никто не допустит, чтобы мы вышли в такой форме. Эта форма была очень красивая, очень символичная и очень акцентированно "кричала" о том, что есть Украина в мире, в Европе, со всеми своими территориями без оккупации Россией", – отметил Сушкевич.

Из-за запрета украинским спортсменам пришлось срочно привезти альтернативную форму в Италию. По словам Сушкевича, оригинальная форма должна была подчеркнуть суверенитет и единство Украины и поддержать спортсменов в сложное время войны.

Политизация спорта

Он также отметил, что запрет стал еще одним проявлением "политизации" со стороны спортивных организаций, которые, по мнению украинской стороны, ослабляют позицию Украины на международной арене.

Ранее Главред писал, что с 6 по 22 февраля в Италии пройдут XXV зимние Олимпийские игры, которые примут Милан и Кортина-д'Ампеццо. В соревнованиях примут участие почти три тысячи спортсменов, которые разыграют 116 комплектов медалей.

Кроме того, украинский скелетонист Владислав Гераскевич был дисквалифицирован перед первым заездом Олимпиады-2026, которая проходит в Италии. Об этом он лично заявил в комментарии Суспильному.

Напомним, что представители правительства Украины не будут участвовать в Паралимпийских играх в Италии из-за решения Международного паралимпийского комитета допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под национальными флагами.

Укринформ

Государственное информационное агентство, которое ежедневно публикует около 500 информационных и аналитических сообщений на украинском, английском, испанском, немецком, французском, польском и японском языках и почти 200 оригинальных фотографий.

Урожая яблок, груш и вишен не будет: что нужно сделать в саду после морозов

