Скандал на Паралимпиаде-2026: украинскую форму не допустили – в чем причина

Сушкевич объяснил, почему дизайн формы признали политическим / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine, Суспільне

На зимних Паралимпийских играх-2026 в Италии украинская команда не смогла выйти в форме с картой Украины. Организаторы Игр и Международный паралимпийский комитет (IPC) признали дизайн "политическим" и запретили его использование.

Президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич в комментарии "Укринформу" пояснил, что решение касалось именно формы с картой Украины со всеми территориями. Он назвал его несправедливым.

Символика формы и ее значение

"Мы подготовили нашу спортивную, нет – даже не спортивную, а парадную форму для нашей команды. Международный Паралимпийский комитет сказал: "Нет, нет, нет – так не пойдет!" Мол, эта форма политическая. И сказали, что никто не допустит, чтобы мы вышли в такой форме. Эта форма была очень красивая, очень символичная и очень акцентированно "кричала" о том, что есть Украина в мире, в Европе, со всеми своими территориями без оккупации Россией", – отметил Сушкевич.

Из-за запрета украинским спортсменам пришлось срочно привезти альтернативную форму в Италию. По словам Сушкевича, оригинальная форма должна была подчеркнуть суверенитет и единство Украины и поддержать спортсменов в сложное время войны.

Политизация спорта

Он также отметил, что запрет стал еще одним проявлением "политизации" со стороны спортивных организаций, которые, по мнению украинской стороны, ослабляют позицию Украины на международной арене.

