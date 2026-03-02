Только для своих: Орбакайте показала настоящую Пугачеву

Кристина Орбакайте засняла маму практически в домашней обстановке.

Алла Пугачева сейчас - Кристина Орбакайте показала, как на самом деле выглядит Примадонна / коллаж: Главред, фото: instagram.com/orbakaite_k

Кристина Орбакайте показала, как отмечала Праздник желтых цветов с семьей

В кадре можно рассмотреть Аллу Пугачеву без ретуши

Алла Пугачева в Лимасоле провела традиционный Праздник желтых цветов: много лет назад певица придумала его сама, чтобы отмечать начало весны. Обычно он приходится на первое воскресенье марта.

В этом году Примадонна провела его с близкими друзьями и с тремя своими детьми. Все вместе, включая Лизу и Гарри Галкиных и Кристину Орбакайте, сперва отправились в пешую прогулку по улицам города и дарили прохожим женщинам желтые цветы, а затем осели своей небольшой компанией в местном ресторанчике.

Видео с мероприятия Орбакайте опубликовала в своем блоге в Instagram. В кадре Алла Пугачева провозглашает первый весенний тост, а затем вся компания дружно подхватывает: "Весну разрешаем!".

Стоит отметить, что Алла Борисовна решила слегка изменить имидж в преддверии весны. Теперь она клубничная блондинка с мягким медным отливом.

Алла Пугачева сейчас - Кристина Орбакайте показала, как на самом деле выглядит Примадонна / фото: instagram.com/orbakaite_k

Алла Пугачева сейчас - Кристина Орбакайте показала, как на самом деле выглядит Примадонна / фото: instagram.com/orbakaite_k

О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

