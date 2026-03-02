Потеплеет до +10, но есть опасность: какой будет погода на Львовщине 3 марта

Вы узнаете:
Во вторник, 3 марта, погоду во Львовской области будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная погода с прояснениями, однако без существенных осадков. Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.
Синоптики отмечают, что вторник продолжит тенденцию настоящей весенней погоды. Температура воздуха в области ночью будет колебаться от 3° мороза до 2° тепла, а днем воздух прогреется до 5-10° тепла. Ветер изменит направление с северо-западного на юго-западное, 3-8 м/с.
В то же время жителей предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Ночью и утром ожидается туман, который ухудшит видимость до 200-500 м, а на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Из-за этого объявлен I уровень опасности (желтый). Водителей и пешеходов призывают быть максимально внимательными.
Погода во Львове
Во Львове во вторник осадков не ожидается. Ночью и утром город накроет густой туман, а на дорогах будет скользко. Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 1° тепла, а днем столбики термометров поднимутся до комфортных 7-9° тепла.
Какая будет погода на Львовщине в течение недели
По прогнозу гидрометцентра, в течение недели Львовщина будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, что обусловит весеннюю теплую погоду. Ожидается, что в основном осадков не будет, ночью и утром возможны туманы, на отдельных участках дорог будет сохраняться гололедица.
Температура ночью составит около 0°, в горной части территории области опустится до слабых минусовых значений. В то же время днем будет колебаться от 5 - 10° до 10 - 15° тепла.
