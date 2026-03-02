Потеплеет до +10, но есть опасность: какой будет погода на Львовщине 3 марта

Синоптики объявили "желтый" уровень опасности во Львовской области.

Прогноз погоды на Львовщине на 3 марта / Фото: freepik.com

Во вторник, 3 марта, погоду во Львовской области будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная погода с прояснениями, однако без существенных осадков. Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

Синоптики отмечают, что вторник продолжит тенденцию настоящей весенней погоды. Температура воздуха в области ночью будет колебаться от 3° мороза до 2° тепла, а днем воздух прогреется до 5-10° тепла. Ветер изменит направление с северо-западного на юго-западное, 3-8 м/с.

В то же время жителей предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Ночью и утром ожидается туман, который ухудшит видимость до 200-500 м, а на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Из-за этого объявлен I уровень опасности (желтый). Водителей и пешеходов призывают быть максимально внимательными.

Погода в Украине 3 марта / Фото: скриншот meteoprog.com

Погода во Львове

Во Львове во вторник осадков не ожидается. Ночью и утром город накроет густой туман, а на дорогах будет скользко. Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 1° тепла, а днем столбики термометров поднимутся до комфортных 7-9° тепла.

Какая будет погода на Львовщине в течение недели

По прогнозу гидрометцентра, в течение недели Львовщина будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, что обусловит весеннюю теплую погоду. Ожидается, что в основном осадков не будет, ночью и утром возможны туманы, на отдельных участках дорог будет сохраняться гололедица.

Температура ночью составит около 0°, в горной части территории области опустится до слабых минусовых значений. В то же время днем будет колебаться от 5 - 10° до 10 - 15° тепла.

Погода на Львовщине в течение недели / Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в первую неделю марта в Украине будет преобладать спокойная и устойчивая погода под влиянием антициклона. Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что осадки будут редкими, а температура - выше нормы, особенно на западе.

Также март в Днепре начнется нестабильной погодой с температурными колебаниями и возвращением прохлады. После теплого понедельника до +9°C ожидается похолодание до +2...+3°C.

Кроме этого, погода в Украине 3 марта будет дождливой и с мокрым снегом, сообщила синоптик Наталья Диденко. Осадки, связанные с циклоном Doreena, будут преобладать на востоке и юге, тогда как запад и север постепенно окажутся под влиянием антициклона Iakl.

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии Львовский региональный центр по гидрометеорологии - государственное учреждение, которое осуществляет наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также предоставляет информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

