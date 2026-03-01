Укр
Долгожданное тепло возвращается на Полтавщину: синоптики назвали даты

Анна Косик
1 марта 2026, 05:28
Жителей Полтавы и области предупредили, будут ли неблагоприятные погодные явления в ближайшие дни.
Погода в Полтавской области 1-2 марта / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Будут ли осадки в Полтавской области в ближайшие дни
  • Какую максимальную температуру воздуха прогнозируют синоптики

Погода в Полтаве и области в первый день весны будет теплой и сухой. Как сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии, до конца дня ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха по области до конца суток будет колебаться в пределах 1 - 6 градусов тепла. В Полтаве сегодня прогнозируют от 4 до 6 градусов тепла.

погода в полтаве 1 марта
Погода в Полтаве 1 марта / фото: скриншот с meteoprog

Погода 2 марта

В понедельник в Полтавской области также прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ночью и утром на дорогах местами будет гололедица. Ветер усилится до 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью и днем будет колебаться в пределах от 0 до 5 градусов тепла.

погода в полтаве 2 марта
Погода в Полтаве 2 марта / фото: скриншот с meteoprog

Когда Украину накроет потепление - прогноз синоптика

Главред писал, что по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, уже в первый день марта по всей Украине будет сухая погода без осадков. На территории северных и центральных областей ночью и утром местами будет гололедица. В западных, южных и восточных областях ожидается туман. Ветер будет переменного направления со скоростью 1-8 м/с.

Теплее всего в этот день будет в западных и южных областях. Там температура воздуха днем повысится до 6-12 градусов тепла. В центральных областях будет несколько прохладнее - 5-10 градусов тепла. На севере и востоке будет самым холодным. Днем температура воздуха повысится там до +6 градусов, а ночью опустится до -9 градусов.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что сегодня, 1 марта, погоду на Львовщине будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Ранее сообщалось, что утро 1 марта в Днепре может быть несколько пасмурным, но уже после обеда облака рассеются, и город залит ярким солнцем. Это будет самый теплый день выходных: дневная температура достигнет отметки +8 градусов.

Накануне стало известно, что в первый месяц весны средняя температура воздуха в Одессе ожидается на уровне +4,5°. Прогнозируемое месячное количество осадков — около 31 мм.

Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии

Полтавский областной центр по гидрометеорологии - региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляя информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.

