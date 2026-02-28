Укр
Вещь за $1 удивила своей настоящей ценой: девушка нашла "сокровище"

Константин Пономарев
28 февраля 2026, 18:49
Покупка за символическую цену обернулась ценной находкой. Серебряное колье, купленное за 1 доллар, оказалось брендовой вещью стоимостью 259 долларов.
Женина нашла колье от известного бренда на распродаже
Женина нашла колье от известного бренда на распродаже / Коллаж Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Как случайная покупка превратилась в находку года
  • Что оказалось в коробке с распродажи
  • Какая настоящая цена украшения

Обычная распродажа подержанных вещей обернулась настоящей сенсацией для одной покупательницы, которая приобрела украшение всего за один доллар. Вскоре женщина узнала его реальную стоимость.

Пользовательница Reddit рассказала о своей находки в сообществе любителей секонд-хенда. Яркая треугольная подвеска на цепочке украшена оранжевыми, фиолетовыми, бирюзовыми, синими и красными камнями, с замысловатыми орнаментами по бокам. Украшение сохранилось в коробке, а на застежке виднелось клеймо ".925", указывающее на серебро.

видео дня

Украшение за один доллар

После небольшого исследования стало ясно, что это серебряное колье бренда Carolyn Pollack (Relios). В онлайн-магазинах подобное украшение сейчас продается примерно за 259 долларов (примерно 11 тысяч гривен), что в 259 раз дороже цены, уплаченной на распродаже.

Серебряное колье бренда Carolyn Pollack
Серебряное колье бренда Carolyn Pollack / Фото: eBay

Крупные планы подвески показали детали отделки и подтверждение подлинности. Именно такие редкие находки, по словам пользователей, делают походы в магазины подержанных вещей настоящей охотой за сокровищами.

Реакция соцсетей

Комментаторы не скрывали восторга:

  • "Это великолепно! Полностью в моем стиле. Я бы обязательно оставила его себе";
  • "Вот ради таких моментов и стоит ходить на распродажи";
  • "Вам невероятно повезло!".

Находка стала очередным напоминанием: иногда настоящие сокровища могут скрываться там, где их меньше всего ожидаешь, даже среди вещей с символическим ценником в один доллар.

Ранее Главред писал о том, что что мужчина узнал себя на картине в секонд-хенде. Митчелл Кэри из США наткнулся в магазине на рисунок 1978 года, который оказался пугающе похож на него. Фото находки быстро разлетелось по соцсетям.

Также сообщалось о том, что прохожий нашел "сокровище" среди мусора и забрал дорогую вещь с улицы. На тротуаре у дома оказался винтажный комод из культовой коллекции.

Вам может быть интересно:

Reddit

Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

соцсеть магазины распродажа Reddit интересные новости
