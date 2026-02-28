Вещь за $1 удивила своей настоящей ценой: девушка нашла "сокровище"

Вы узнаете:
- Как случайная покупка превратилась в находку года
- Что оказалось в коробке с распродажи
- Какая настоящая цена украшения
Обычная распродажа подержанных вещей обернулась настоящей сенсацией для одной покупательницы, которая приобрела украшение всего за один доллар. Вскоре женщина узнала его реальную стоимость.
Пользовательница Reddit рассказала о своей находки в сообществе любителей секонд-хенда. Яркая треугольная подвеска на цепочке украшена оранжевыми, фиолетовыми, бирюзовыми, синими и красными камнями, с замысловатыми орнаментами по бокам. Украшение сохранилось в коробке, а на застежке виднелось клеймо ".925", указывающее на серебро.
Украшение за один доллар
После небольшого исследования стало ясно, что это серебряное колье бренда Carolyn Pollack (Relios). В онлайн-магазинах подобное украшение сейчас продается примерно за 259 долларов (примерно 11 тысяч гривен), что в 259 раз дороже цены, уплаченной на распродаже.
Крупные планы подвески показали детали отделки и подтверждение подлинности. Именно такие редкие находки, по словам пользователей, делают походы в магазины подержанных вещей настоящей охотой за сокровищами.
Реакция соцсетей
Комментаторы не скрывали восторга:
- "Это великолепно! Полностью в моем стиле. Я бы обязательно оставила его себе";
- "Вот ради таких моментов и стоит ходить на распродажи";
- "Вам невероятно повезло!".
Находка стала очередным напоминанием: иногда настоящие сокровища могут скрываться там, где их меньше всего ожидаешь, даже среди вещей с символическим ценником в один доллар.
Ранее Главред писал о том, что что мужчина узнал себя на картине в секонд-хенде. Митчелл Кэри из США наткнулся в магазине на рисунок 1978 года, который оказался пугающе похож на него. Фото находки быстро разлетелось по соцсетям.
Также сообщалось о том, что прохожий нашел "сокровище" среди мусора и забрал дорогую вещь с улицы. На тротуаре у дома оказался винтажный комод из культовой коллекции.
Вам может быть интересно:
- Девушка нашла в секонд-хенде настоящее "сокровище": сколько стоит находка
- Снял обои в старом доме — и обомлел: находка на стенах обескуражила хозяина
- Таинственное исчезновение пса закончилось неожиданной находкой: причина ошарашила
Об источнике: Reddit
Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред