Вещь за $1 удивила своей настоящей ценой: девушка нашла "сокровище"

Покупка за символическую цену обернулась ценной находкой. Серебряное колье, купленное за 1 доллар, оказалось брендовой вещью стоимостью 259 долларов.

https://glavred.info/life/veshch-za-1-udivila-svoey-cenoy-devushka-nashla-sokrovishche-na-rasprodazhe-10744925.html Ссылка скопирована

Женина нашла колье от известного бренда на распродаже / Коллаж Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Как случайная покупка превратилась в находку года

Что оказалось в коробке с распродажи

Какая настоящая цена украшения

Обычная распродажа подержанных вещей обернулась настоящей сенсацией для одной покупательницы, которая приобрела украшение всего за один доллар. Вскоре женщина узнала его реальную стоимость.

Пользовательница Reddit рассказала о своей находки в сообществе любителей секонд-хенда. Яркая треугольная подвеска на цепочке украшена оранжевыми, фиолетовыми, бирюзовыми, синими и красными камнями, с замысловатыми орнаментами по бокам. Украшение сохранилось в коробке, а на застежке виднелось клеймо ".925", указывающее на серебро.

видео дня

Украшение за один доллар

После небольшого исследования стало ясно, что это серебряное колье бренда Carolyn Pollack (Relios). В онлайн-магазинах подобное украшение сейчас продается примерно за 259 долларов (примерно 11 тысяч гривен), что в 259 раз дороже цены, уплаченной на распродаже.

Серебряное колье бренда Carolyn Pollack / Фото: eBay

Крупные планы подвески показали детали отделки и подтверждение подлинности. Именно такие редкие находки, по словам пользователей, делают походы в магазины подержанных вещей настоящей охотой за сокровищами.

Реакция соцсетей

Комментаторы не скрывали восторга:

"Это великолепно! Полностью в моем стиле. Я бы обязательно оставила его себе";

"Вот ради таких моментов и стоит ходить на распродажи";

"Вам невероятно повезло!".

Находка стала очередным напоминанием: иногда настоящие сокровища могут скрываться там, где их меньше всего ожидаешь, даже среди вещей с символическим ценником в один доллар.

Ранее Главред писал о том, что что мужчина узнал себя на картине в секонд-хенде. Митчелл Кэри из США наткнулся в магазине на рисунок 1978 года, который оказался пугающе похож на него. Фото находки быстро разлетелось по соцсетям.

Также сообщалось о том, что прохожий нашел "сокровище" среди мусора и забрал дорогую вещь с улицы. На тротуаре у дома оказался винтажный комод из культовой коллекции.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Reddit Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред