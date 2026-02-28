Круче "Шубы": рецепт шикарного салата из сельди за 10 минут

Рецепт салата с селедкой, который точно поразит гостей.

https://glavred.info/recipes/kruche-shuby-recept-shikarnogo-salata-iz-seldi-za-10-minut-10744850.html Ссылка скопирована

Крутой салат с сельдью / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Салаты не только могут дополнить праздничный стол, но и стать полноценным обедом или ужином. Не исключением является и интересный салат из сельди. Но речь не о классической "Шубе".

Главред узнал , как приготовить необычный салат с сельдью так, чтобы он получился очень вкусным. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Анастасия Симашко.

Салат с сельдью - рецепт

Ингредиенты

видео дня

Филе сельди 3 шт.

Лук 1 шт.

Яблоко 1 шт.

Плавленый сырок 2 шт.

Яйца 2 шт.

Майонез

Нарезаем сельдь и лук. Отвариваем яйца и натираем на терке. Также натираем очищенное яблоко и плавленые сырки. Выкладываем салат слоями, каждый из которых смазываем майонезом, в последовательности: сельдь, лук, яблоко, плавленые сырки и яйца.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить салат с сельдью:

@top_havchik_ ? Салат с сельдью Идеально подходит и на каждый день, и на праздничный стол ? В @silpo.ukraine на ценотижиках филе сельди, яйца и майонез ? Ингредиенты: • Сельдь филе — 3 шт • Маринованный лук — 1 шт • Яблоко — 1 шт • Плавленый сыр — 2 шт • Яйца — 2 шт • Майонез — по вкусу ?‍? Приготовление: Яйца отварить и натереть. Плавленый сыр натереть (лучше слегка подморозить). Яблоко очистить и натереть. Селедку и лук мелко нарезать (лук вкуснее, когда маринованный). Выкладывать салат слоями или перемешать — каждый слой слегка смазать майонезом. ? Сохраните рецепт и поделитесь в комментариях, как вы готовите салаты с сельдью ? #салат #сельдь #домашняякухня #простыерецепты #украинскаякухня ♬ оригинальный звук - secret_paradise

Вас может заинтересовать:

О персоне: Анастасия Симашко Анастасия Симашко — украинская блогерша, которая в соцсетях под ником top_havchik_cooking публикует разнообразные рецепты. На ее страницу в TikTok подписались более 270 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред