Круче "Шубы": рецепт шикарного салата из сельди за 10 минут

Салаты не только могут дополнить праздничный стол, но и стать полноценным обедом или ужином. Не исключением является и интересный салат из сельди. Но речь не о классической "Шубе".
Главред узнал , как приготовить необычный салат с сельдью так, чтобы он получился очень вкусным. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Анастасия Симашко.
Салат с сельдью - рецепт
Ингредиенты
- Филе сельди 3 шт.
- Лук 1 шт.
- Яблоко 1 шт.
- Плавленый сырок 2 шт.
- Яйца 2 шт.
- Майонез
Нарезаем сельдь и лук. Отвариваем яйца и натираем на терке. Также натираем очищенное яблоко и плавленые сырки. Выкладываем салат слоями, каждый из которых смазываем майонезом, в последовательности: сельдь, лук, яблоко, плавленые сырки и яйца.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить салат с сельдью:
@top_havchik_ ? Салат с сельдью Идеально подходит и на каждый день, и на праздничный стол ? В @silpo.ukraine на ценотижиках филе сельди, яйца и майонез ? Ингредиенты: • Сельдь филе — 3 шт • Маринованный лук — 1 шт • Яблоко — 1 шт • Плавленый сыр — 2 шт • Яйца — 2 шт • Майонез — по вкусу ?? Приготовление: Яйца отварить и натереть. Плавленый сыр натереть (лучше слегка подморозить). Яблоко очистить и натереть. Селедку и лук мелко нарезать (лук вкуснее, когда маринованный). Выкладывать салат слоями или перемешать — каждый слой слегка смазать майонезом. ? Сохраните рецепт и поделитесь в комментариях, как вы готовите салаты с сельдью ? #салат#сельдь#домашняякухня#простыерецепты#украинскаякухня♬ оригинальный звук - secret_paradise
О персоне: Анастасия Симашко
Анастасия Симашко — украинская блогерша, которая в соцсетях под ником top_havchik_cooking публикует разнообразные рецепты. На ее страницу в TikTok подписались более 270 тысяч пользователей.
