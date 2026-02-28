Собака всё поняла раньше врача: могут ли питомцы распознать беременность хозяйки

Могут ли собаки учуять беременность до теста? Как подготовить собаку к рождению ребенка? Ветеринары дали советы будущим родителям.

https://glavred.info/dim/sobaka-vse-ponyala-ranshe-vracha-mogut-li-pitomcy-raspoznat-beremennost-hozyayki-10744820.html Ссылка скопирована

Как подружить собаку и новорожденного: пошаговая инструкция / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Как ведёт себя собака, когда женщина беременна

Как подготовить собаку к приезду малыша домой

Можно ли собаке контактировать с новорожденным

Собаки обладают обонянием, которое в десятки тысяч раз чувствительнее человеческого. Поэтому неудивительно, что изменения в организме женщины могут быть для них заметными. Будущие мамы часто рассказывают, что их собака словно "узнала" о беременности раньше всех. Животное не отходит ни на шаг, кладёт голову на живот или становится особенно заботливым. Как собаки чувствуют беременность любимой хозяйки?

Также Главред разобрался, как подготовить собаку к появлению нового члена семьи и как сделать так, чтобы малыш и собака подружились.

видео дня

К слову, большинство владельцев собак хотя бы раз ловили момент, когда их любимец осторожно кладет лапу на колено или руку. На первый взгляд - это просто милый жест, но специалисты говорят, что за ним стоит целый спектр эмоций и потребностей. Детальнее читайте в материале: Собака кладет лапу на человека не просто так: дрессировщица раскрыла истинный смысл жеста.

Насколько хорошо собаки различают запахи?

Собачий нос поистине удивителен. Ветеринары говорят, что в носовой полости собак находится более 100 миллионов рецепторов. Согласно другим исследованиям, таких рецепторов 220 миллионов. Обонятельная доля головного мозга собаки, где обрабатываются запахи, примерно в 40 раз больше, чем у человека. Это значит, что когда вы чувствуете запах свежеиспеченного хлеба, ваша собака может учуять его в 1000–10000 раз лучше, чем вы, пишет PureWow.

Могут ли собаки учуять гормоны беременности?

Гормоны — это своего рода небольшие химические сигналы, информирующие организм о том, что происходит в других системах. Когда женщина беременеет, её организм вырабатывает хорионический гонадотропин человека (ХГЧ). Этот гормон вырабатывается только во время беременности и в очень больших количествах. Уровень эстрогена, прогестерона и плацентарного лактогена человека также резко повышается во время беременности. По данным Кливлендской клиники, эти гормональные изменения могут влиять на запах тела и влагалища.

Известно, что собаки способны обнаруживать раковые клетки в некоторых биологических жидкостях человека. Издание Medical News Today сообщает, что, обнюхивая мочу, пот, дыхание и кожу, собаки смогли обнаружить рак легких и меланому.

Как ведёт себя собака, когда женщина беременна / Фото: pexels.com

Компания Dogs 4 Diabetics подбирает собак, страдающих диабетом, которые могут предупредить их о гипогликемии по запаху.

Однако пока что не доказано, что собаки могут учуять гормоны беременности.

Важно отметить, что собаки не осознают значения запахов, которые их обучают распознавать. Например, National Geographic сообщает, что собак, обученных поиску наркотиков, учат распознавать определенные запахи конкретных веществ. Они становятся экспертами в определении этих запахов, связывая обнаружение наркотиков с хорошо выполненной работой. Поэтому, если собака почувствует гормональные изменения во время беременности, она может просто реагировать на эти изменения, а не на сам факт скорого появления ребенка.

Знают ли собаки о вашей беременности?

Собаки, возможно, и не понимают значения гормональных изменений, которые они чувствуют, но они вполне могут уловить изменение вашего запаха.

Большинство собак, благодаря своему чувствительному обонянию и глубокому наблюдению за нашими моделями поведения, скорее всего, уже знают или, по крайней мере, распознают, что хозяйка беременна.

Помимо обоняния, собаки замечают изменения в распорядке дня. В доме, где ожидается появление ребенка, вероятно, происходят и многие другие заметные изменения, такие как новые занятия, перестановка мебели, а также новые звуки, ощущения и эмоции внутри семьи.

Смотрите видео - Как ведёт себя собака когда женщина беременна:

Как ведет себя собака при беременности

Обычно поведение собаки не претерпевает резких изменений, если только не происходит значительное нарушение привычного распорядка. Например, если у кого-то сильная утренняя тошнота, которая влияет на график прогулок собаки, вы можете заметить изменение в поведении животного.

Тем не менее, эксперты рекомендуют следить за любыми изменениями в поведении животного или повышением уровня стресса.

Если ваша собака чувствует, что ее семья отдаляется от прежнего распорядка, она может испытывать грусть, связанную с этими изменениями. Однако некоторые собаки проявляют защитное или радостное отношение к появлению нового "щенка".

Как подготовить собаку к появлению новорожденного

Собаки — это разумные существа, способные ценить и распознавать изменения в структуре семьи и стаи. У них ложные когнитивные процессы и эмоции, связанные с этими изменениями.

Во время беременности рекомендуется искать способы поддерживать распорядок дня, важный для вашей собаки.

Еще до рождения ребенка стоит воспользоваться одним или всеми из этих советов:

Вносите изменения постепенно. Меняйте обстановку в доме (и в окружении вашей собаки) в течение нескольких месяцев, предшествующих появлению малыша. Это даст вашей собаке время адаптироваться к изменениями.

Режим дня. Если прогулки будет сложно совмещать с новорожденным, то имеет ли смысл поручить кому-то другому потренироваться в выгуле собаки или перенести её прогулку на час позже.

Установите ограждения заранее. Они будут полезны для того, чтобы отделить собаку от ребенка, пока один из них спит. Это также позволит вам отделить собаку от ребенка, если вам трудно контролировать их взаимодействие.

Разумно обучить собаку новым правилам на ранних стадиях беременности. Например, если собаке больше не будет разрешено спать на диване, то внесите эти изменения заранее — не ждите дня, когда малыш приедет домой.

Позвольте вашей собаке осмотреть новые детские вещи. Используйте позитивное подкрепление, чтобы ваша собака ассоциировала эти новые предметы и запахи с чувством безопасности и любви.

Включите вашей собаке звуки младенца. Постепенное приучение собаки к звукам плача младенца с помощью предварительно записанных треков с YouTube может очень помочь. Начните с небольшой громкости и постепенно увеличивайте ее по мере того, как собака привыкает. Воспроизведение этих звуков во время того, как собака занимается чем-то приятным, например, ест, может помочь ей лучше адаптироваться к новому шуму.

Освежите свои знания по дрессировке на послушание. Необходимо, чтобы собака уверенно выполняла основные команды.

​ Собаку нужно подготовить к появлению младенца / Фото: pexels.com ​

Когда познакомить новорожденного с собакой

После рождения ребенка дайте вашей собаке понюхать детское одеяло. Прежде чем принести малыша домой, отправьте домой кого-то с одеялом, которое пахнет новорожденным. Это постепенно способствует привыканию и может дать вашей собаке понять, что скоро в ее доме будет жить новый человек.

Позвольте вашей собаке участвовать в безопасном взаимодействии. Это заложит прочную основу для долгих и безопасных отношений между малышом и животным.

Каждый раз, когда вы замечаете, что ваша собака или ваш ребенок хорошо относятся друг к другу, хвалите их.

Собаку и ребенка не стоит оставлять наедине / Фото: pexels.com

Никогда не оставляйте младенца и собаку без присмотра. Даже за самой надежной и добродушной собакой всегда следует тщательно присматривать, когда рядом находятся младенцы и маленькие дети. И младенцы, и собаки непредсказуемы. Внезапное движение здесь, громкий шум там — и любой из них может наброситься на другого.

Храните игрушки для собак и младенцев отдельно. Младенцам и собакам может быть сложно разобраться, кому какие игрушки принадлежат. Чтобы избежать территориальных истерик или ревнивых укусов, храните игрушки отдельно.

По мере роста ребенка важно способствовать его позитивному взаимодействию с собакой. В конце концов, для многих из нас собаки — это первые дети, а значит, мы хотим, чтобы братья и сестры ладили друг с другом.

Смотрите видео - Знакомство собаки и младенца:

Ранее Главред писал, как понять, что собака обожает вас: дрессировщица указала на 7 милых признаков.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: PureWow PureWow — американское издание, основанное в 2010 году, которое позиционирует себя как источник вдохновения и практических советов для улучшения повседневной жизни. Контент выходит на сайте, в рассылках, социальных сетях, видео и через мероприятия. PureWow пишет о моде и красоте, здоровье, еде и рецептах, доме и декоре, семье и родительстве, путешествиях и развлечениях, финансах и технологиях. Forbes включал PureWow в список топ-100 сайтов для женщин в США.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред