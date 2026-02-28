Россия может внезапно остановить мирные переговоры: СМИ узнали причину

Российские чиновники ждут следующих переговоров, чтобы принять окончательное решение.

Главное:

Россияне хотят выйти из переговоров, если Украина не уступит территории

Следующие переговоры могут стать решающими

Трехсторонняя встреча лидеров будет возможна только после уступок Киева

Российские чиновники все больше склоняются к мнению, что смысла в продолжении мирных переговоров при посредничестве США нет. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Дело в том, что Украина не готова уступить территорию Донбасса для достижения мирного соглашения. И переговоры на следующей неделе станут решающими для того, смогут ли стороны достичь компромисса по условиям прекращения войны.

"Россия, вероятно, уйдет, если президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на уступки", - сказали изданию два близких к Кремлю источника.

Страна-агрессор Россия якобы готова подписать проект меморандума о мирном соглашении, если Украина согласится вывести войска из Донецкой области, сообщил один из источников.

После этого якобы быстро состоится президентский саммит между кремлевским диктатором Владимиром Путиным, президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским для подтверждения соглашения, которое приведет к взаимному отводу российской и украинской армий.

Можно ли Украине идти на уступки по Донбассу - мнение экспертов

Главред писал, что, по словам аналитиков The New York Times, любые уступки Украины по Донбассу в рамках мирного соглашения не прекратят войну, а лишь дадут России дополнительное время на подготовку более масштабного наступления.

Россия требует полный контроль над Донецкой областью не просто, чтобы "сохранить лицо". Эксперты считают, что россияне хотят за счет сдачи Украиной Славянска и Краматорска лишить Киев самой мощной линии обороны на востоке.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что после последних переговоров Украина работает над финализацией параметров безопасности, экономических решений и согласованных позиций, которые должны стать основой для дальнейших договоренностей.

Ранее специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф заявил, что мирное соглашение между Украиной и Россией не будет подписано без гарантий безопасности, которые убедят украинцев в невозможности новой агрессии со стороны Москвы.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на фоне информации о новых сроках от США о завершении войны против Украины, заявил, что у Москвы существуют только "задачи", которые нужно выполнить.

Об источнике: Bloomberg Bloomberg — американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

