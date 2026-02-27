Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Британский экс-премьер стал советником Зеленского - The Independent

Виталий Кирсанов
27 февраля 2026, 19:35
Риши Сунак принял неоплачиваемую должность в Международном консультативном совете президента Украины.
Риши Сунак стал советником Зеленского
Риши Сунак стал советником Зеленского / Коллаж: Главред, фото:president.gov.ua

Кратко:

  • Сунак заявил, что для него большая честь продолжать поддержку Украины
  • Сунак принял участие в первом заседании совета

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак присоединился к Международному консультативному совету при президенте Украины и будет помогать в вопросах экономического восстановления страны. Об этом сообщает The Independent.

Согласно обнародованным документам, Сунак принял неоплачиваемую должность в Международном консультативном совете президента Украины по вопросам экономического восстановления страны. Особое внимание уделяется энергетическому сектору, который Киев стремится укрепить перед следующей зимой.

видео дня

Ожидается, что совет объединит международных экспертов для поддержки как президента Украины, так и его экономических советников. Среди участников - бывший вице-премьер Канады Христя Фриланд.

Сунак заявил, что для него большая честь продолжать поддержку Украины. Он отметил мужество и стойкость украинского народа, подчеркнув, что "сильная Украина необходима Западу, а сильная Украина невозможна без устойчивой экономики".

По его словам, благодаря человеческому капиталу, природным ресурсам и инновационному потенциалу Украина может стать одной из самых динамичных экономик Европы и важным элементом безопасности на континенте.

Как сообщает издание, 26 февраля Сунак принял участие в первом заседании совета. Среди других участников были президент Всемирного банка Аджай Банга и глава Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

К обсуждению также присоединились представители крупных международных компаний, в том числе Siemens, BlackRock, Citigroup и ArcelorMittal.

По информации, опубликованной Зеленским в соцсети X, участники встречи сосредоточились на вопросах укрепления энергетической устойчивости Украины перед зимним периодом, а также на расширении инвестиционных возможностей, включая оборонную промышленность.

В публикации отмечается, что масштабные атаки России на украинскую энергетическую инфраструктуру в последние месяцы серьёзно осложнили ситуацию. Киев обвиняет Москву в попытках использовать энергетический фактор как инструмент давления в условиях холодного климата.

Назначение в совет стало одним из нескольких международных направлений деятельности Сунака после ухода с поста премьера. Он остаётся депутатом парламента Великобритании, а также сотрудничает с рядом крупных компаний, включая Goldman Sachs, Microsoft и Anthropic.

Владимир Зеленский - последние новости

Напомним, Главред писал, что президент Украины высказал мнение, что есть шанс, что война может завершиться до ноября этого года, то есть до промежуточных выборов в США. По словам Зеленского, для этого есть "окно возможностей".

Зеленский заявил, что Россия не может выиграть в войне, а Украина не проиграет, хотя и не может сейчас вернуть свои территории.

Зеленский заявил, выход Украины из 20% подконтрольной Киеву части Донбасса, разделил бы общество.

Другие новости:

О персоне: Риши Сунак

Риши Сунак - британский политик, занимавший пост премьер-министра Великобритании с 25 октября 2022 года по 5 июля 2024 года.

В 2022 году стал первым в истории Великобритании премьер-министром азиатского происхождения и самым молодым главой правительства с 1812 года. Ушел в отставку после поражения Консервативной партии на всеобщих выборах в июле 2024 года.

Возглавлял Консервативную партию с октября 2022 года до ноября 2024 года.

Руководил финансовой системой страны в период пандемии COVID-19 при Борисе Джонсоне.

27 февраля 2026 года Риши Сунак стал советником президента Украины Владимира Зеленского.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский война России и Украины Риши Сунак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Пенсию повысят на 12%: Зеленский анонсировал индексацию в марте

Пенсию повысят на 12%: Зеленский анонсировал индексацию в марте

21:02Украина
Угроза гуманитарной катастрофы: Лубинец резко ответил на новое преступление РФ

Угроза гуманитарной катастрофы: Лубинец резко ответил на новое преступление РФ

20:05Украина
Останутся ингредиенты для щей и боярышник: экономист рассказал, когда РФ ждет крах

Останутся ингредиенты для щей и боярышник: экономист рассказал, когда РФ ждет крах

20:00Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Четыре знака китайского зодиака обречены на успех - кто в списке счастливчиков

Четыре знака китайского зодиака обречены на успех - кто в списке счастливчиков

Почему стоит покупать мелкие яйца, а не крупные: настоящая причина удивит многих

Почему стоит покупать мелкие яйца, а не крупные: настоящая причина удивит многих

Гороскоп на завтра 28 февраля: Девам - тревога, Стрельцам - неожиданное сообщение

Гороскоп на завтра 28 февраля: Девам - тревога, Стрельцам - неожиданное сообщение

Любовь у порога и деньги в дом: кого в марте ждут важные события

Любовь у порога и деньги в дом: кого в марте ждут важные события

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с попугаем за 17 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с попугаем за 17 с

Последние новости

21:02

Пенсию повысят на 12%: Зеленский анонсировал индексацию в марте

20:59

Температура подскочит до +10 градусов: в Тернополь идет весеннее потепление

20:50

Блестящий ум и мистическое предчувствие: три знака зодиака отличаются от других

20:44

Скандал вокруг Берлинале: директора кинофестиваля хотят уволить

20:26

Картофель даст рекордный урожай: что следует обязательно положить в лунки при посадке

В России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-мВ России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-м
20:05

Угроза гуманитарной катастрофы: Лубинец резко ответил на новое преступление РФВидео

20:00

Останутся ингредиенты для щей и боярышник: экономист рассказал, когда РФ ждет крах

19:35

Британский экс-премьер стал советником Зеленского - The Independent

19:31

Мать бросила маленького сына одного в горах за непослушание: что он натворил

Реклама
19:30

В одной области будет опасная погода: синоптики объявили 3 уровень

19:09

Приятный ценовой сюрприз: стоимость одного продукта неожиданно полетела вниз

19:02

Если холодильник плохо морозит: вот что нужно сделать, прежде чем вызывать мастера

18:58

Гороскоп Таро на март 2026: Весам - повышение, Скорпионам - свобода, Стрельцам - прибыльВидео

18:57

Божественные маринованные огурцы за час: быстрый рецепт хрустящей закуски

18:56

Китайский гороскоп на завтра 28 февраля: Змеям - стресс, Козлам - страх

18:51

Клиент ПриватБанка лишился 20000 грн за раз: что произошло

18:27

Водитель нашел в машине необычное устройство после ремонта: что его напугало

18:21

Украина разрушила систему наведения "Шахедов" из Беларуси: Флеш раскрыл детали

18:19

Гарантии безопасности для Украины: названо важное условие по соглашению с США

18:05

Собака кладет лапу на человека не просто так: дрессировщица раскрыла истинный смысл жеста

Реклама
17:42

Туман и гололед: какая погода будет в Харькове на выходных

17:36

Впервые с начала войны: в РФ массово объявили ракетную опасность, какая причинаВидео

17:33

На обложках в 76 лет: супермодель Твигги поделилась секретами молодостиВидео

17:25

Как легко избавиться от неприятного запаха в холодильнике: простые советы

17:15

Гороскоп Таро на март 2026: Овнам - любовь, Тельцам - перемены, Близнецам - успех

17:07

Принудительное возвращение мужчин в Украину: в Еврокомиссии сделали важное заявление

17:03

13 продуктов, которые помогут лучше спать: что именно стоит включить в рацион

16:47

Доллар и евро внезапно пошли в крутое пике: новый курс валют на 2 марта

16:35

Экономика трещит по швам, россиян ждут продукты по талонам - Новак

16:33

Погода будет удивлять: что принесет антициклон в Украину

16:21

"Больной и сумасшедший": Трамп резко ответил Роберту Де Ниро

16:17

"Хрупкая и стильная": Екатерина Осадчая похвасталась мамой-красавицей

16:11

Слово "представлять" употребляют неправильно - как сказать на украинскомВидео

16:07

Будет +12: Украину внезапно накрывает весеннее потепление

16:06

Можно ли на самом деле хранить сливочное масло в морозилке: ответ знают единицы

15:52

Графики ослабят для всех: названы сроки улучшения ситуации с электричеством

15:51

В Украине хотят запретить Roblox: почему у детей возникает опасная зависимость

15:45

Поздравления с 8 марта: красивые картинки и пожелания для женщин

15:27

Мужчина переночевал в отеле и бесплатно жил там 5 лет: хотел стать владельцемВидео

15:26

Война может закончиться в 2026 году: Зеленский назвал месяц

Реклама
15:24

Почему 28 февраля нельзя подметать и мыть полы: какой церковный праздник

15:18

"Мое спасение": Екатерина Кухар показала сына, который живет в США

15:06

"Плай" из песни Яремчука "Несравненный мир красоты": что означает это забытое слово

14:56

Выплаты стартовали: украинцам советуют проверить банковские карты

14:20

Почему на вершине Эвереста яйцо никогда не сварится: объяснение ученых удивит

14:08

Не падают во сне: почему кони спят стоя

14:03

Началась новая война, атакован ядерный объект - конфликт между Пакистаном и Афганистаном

14:02

"Лишили Россию связи": Федоров заявил о большой проблеме у врага на фронте

13:58

Дно видно на глубине до 2 метров: какая река является одной из самых чистых в Украине

13:42

"Минимум пять лет жизни уничтожены", – экс-прокурор САП прокомментировал провальное дело НАБУ по "Укрзалізниці"

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять