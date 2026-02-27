Британский экс-премьер стал советником Зеленского - The Independent

Риши Сунак принял неоплачиваемую должность в Международном консультативном совете президента Украины.

Риши Сунак стал советником Зеленского / Коллаж: Главред, фото:president.gov.ua

Сунак заявил, что для него большая честь продолжать поддержку Украины

Сунак принял участие в первом заседании совета

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак присоединился к Международному консультативному совету при президенте Украины и будет помогать в вопросах экономического восстановления страны. Об этом сообщает The Independent.

Согласно обнародованным документам, Сунак принял неоплачиваемую должность в Международном консультативном совете президента Украины по вопросам экономического восстановления страны. Особое внимание уделяется энергетическому сектору, который Киев стремится укрепить перед следующей зимой.

Ожидается, что совет объединит международных экспертов для поддержки как президента Украины, так и его экономических советников. Среди участников - бывший вице-премьер Канады Христя Фриланд.

Сунак заявил, что для него большая честь продолжать поддержку Украины. Он отметил мужество и стойкость украинского народа, подчеркнув, что "сильная Украина необходима Западу, а сильная Украина невозможна без устойчивой экономики".

По его словам, благодаря человеческому капиталу, природным ресурсам и инновационному потенциалу Украина может стать одной из самых динамичных экономик Европы и важным элементом безопасности на континенте.

Как сообщает издание, 26 февраля Сунак принял участие в первом заседании совета. Среди других участников были президент Всемирного банка Аджай Банга и глава Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

К обсуждению также присоединились представители крупных международных компаний, в том числе Siemens, BlackRock, Citigroup и ArcelorMittal.

По информации, опубликованной Зеленским в соцсети X, участники встречи сосредоточились на вопросах укрепления энергетической устойчивости Украины перед зимним периодом, а также на расширении инвестиционных возможностей, включая оборонную промышленность.

В публикации отмечается, что масштабные атаки России на украинскую энергетическую инфраструктуру в последние месяцы серьёзно осложнили ситуацию. Киев обвиняет Москву в попытках использовать энергетический фактор как инструмент давления в условиях холодного климата.

Назначение в совет стало одним из нескольких международных направлений деятельности Сунака после ухода с поста премьера. Он остаётся депутатом парламента Великобритании, а также сотрудничает с рядом крупных компаний, включая Goldman Sachs, Microsoft и Anthropic.

О персоне: Риши Сунак Риши Сунак - британский политик, занимавший пост премьер-министра Великобритании с 25 октября 2022 года по 5 июля 2024 года. В 2022 году стал первым в истории Великобритании премьер-министром азиатского происхождения и самым молодым главой правительства с 1812 года. Ушел в отставку после поражения Консервативной партии на всеобщих выборах в июле 2024 года. Возглавлял Консервативную партию с октября 2022 года до ноября 2024 года. Руководил финансовой системой страны в период пандемии COVID-19 при Борисе Джонсоне. 27 февраля 2026 года Риши Сунак стал советником президента Украины Владимира Зеленского.

