Не падают во сне: почему кони спят стоя

Биологический замок конечностей позволяет лошадям стоять во время дремоты. Глубокий сон и сны они видят только лежа.

Лошади — одни из величайших и самых загадочных животных на планете. Одной из их самых впечатляющих способностей является дремота стоя. Многие думают, что лошади вообще не ложатся или что их сон стоя полноценный. На самом деле природа создала уникальный механизм "фиксации" суставов, который спасает животным жизнь. Как работает этот "биологический замок" и почему лошадям все же нужен сон на земле — расскажет Главред.

Уникальное строение конечностей позволяет лошадям стоя полностью расслаблять мышцы, но оставаться в вертикальном положении. Секрет — в "стопорном механизме" связок и сухожилий.

Лошадь опирается весом на три ноги, а четвертую немного расслабляет. Коленный сустав одной из опорных ног "замыкается", фиксируя положение. Мышцы отдыхают, а скелет держится самостоятельно. Это экономит энергию и дает возможность быстро убежать от хищника.

Стоять и дремать — вопрос выживания

Быстрый старт: тяжелому животному требуется несколько секунд, чтобы подняться с земли. В природе это — разница между жизнью и смертью.

Готовность к бегству: из состояния дремоты стоя лошадь мгновенно переходит в галоп.

Миф о полноценном сне стоя

Лошади не могут восстанавливаться полностью стоя. Фаза быстрого сна (REM), когда происходит восстановление организма и сны, требует полного расслабления мышц.

Чтобы войти в глубокий сон, лошадь ложится на бок или живот на 2–3 часа в день (или короткими интервалами по 15–20 минут). Если животное никогда не ложится из-за стресса, грязи или опасности, наступает депривация сна: оно становится раздражительным, слабым и может потерять сознание.

Дежурство в табуне

В табуне лошади редко спят одновременно. Пока несколько животных отдыхают в глубоком сне, один "страж" стоит в дремоте, контролируя пространство. При опасности он сигнализирует, и спящие мгновенно поднимаются на ноги.

Сны лошадей

Исследования показывают: в фазе глубокого сна лошади могут двигать ногами и издавать звуки. Это подтверждает, что они видят сны и, вероятно, вспоминают события прошедшего дня.

Лошади — не только большие и красивые животные. Их механизмы выживания, способность дремать стоя и сон с снами показывают удивительную сложность природы.

