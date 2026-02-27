США готовят варианты атаки на Иран: кто может нанести первый удар - СМИ

Идея "первого удара" Израиля может иметь политический подтекст на фоне избирательного года в США.

https://glavred.info/world/ssha-gotovyat-varianty-udara-po-iranu-kto-mozhet-nanesti-pervyy-udar-smi-10744469.html Ссылка скопирована

Трампу представили военные сценарии по Ирану / Коллаж: Главред, фото: pixabay, facebook.com/DonaldTrump

Кратко:

Трампу доложили о возможных военных вариантах действий против Ирана

Обсуждается вариант, при котором первый удар может нанести Израиль

США перебросили в регион корабли и истребители

Адмирал ВМС США Брэд Купер, который командует войсками на Ближнем Востоке, проинформировал президента Дональда Трампа о возможных военных вариантах действий в Иране.

Во время обсуждения присутствовал и глава Объединённого комитета начальников штабов и главный военный советник Трампа генерал Дэн Кейн. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники, приближённые к Трампу.

видео дня

Axios отмечает, что это был первый раз, когда командующий Центральным командованием армией США на Ближнем Востоке проинформировал Трампа после начала кризиса с Ираном, возникшем в декабре 2025 года.

Совещание высшего военного командующего в регионе состоялось в тот же день, когда представители США и Ирана провели непрямые переговоры в Женеве по ядерной программе и баллистическим ракетам Ирана.

Ни одна из сторон не объявила о достижении соглашения. Министр иностранных дел Ирана заявил, что был достигнут прогресс, и что "технические переговоры" будут продолжены на следующей неделе в Вене.

По данным ABC News, несколько республиканцев и некоторые чиновники администрации Трампа в последние дни приватно высказывались за то, чтобы Израиль взял на себя инициативу в нанесении удара по Ирану вместо того, чтобы США начинали военные действия.

"Сразу не было ясно, поддержал ли такой план Трамп, который, как говорят, всё больше разочаровывается отказом Ирана согласиться на его требования прекратить обогащение урана и ограничить программу баллистических ракет", - пишут журналисты.

Источники ABC News сообщают, что совместная операция США и Израиля всё ещё возможна, поскольку США перебросили в регион впечатляющее количество кораблей и истребителей — все они находятся в зоне досягаемости Ирана.

Политические аналитики считают, что предложения о том, чтобы Израиль нанёс первый "удар", вероятно, имеют целью служить своеобразным политическим прикрытием для республиканцев в Конгрессе, которые сталкиваются со сложным избирательным годом. Трамп вёл предвыборную кампанию, обещая, что он положит конец войнам, а не начнёт их.

Если Израиль нанесёт удар по Ирану, представители министерства обороны США прогнозируют, что Иран почти наверняка ответит. Тогда Трамп сможет утверждать, что вмешательство США в конфликт соответствует многолетней политике защиты Израиля.

Иран vs Израиль / Инфографика: Главред

США собрались бомбить Иран: мнение эксперта

Журналист и политический обозреватель журнала "Новое время" Иван Яковина считает, что "американцы явно собрались бомбить Иран".

"У Трампа настолько плохи дела внутри страны (история с Эпштейном тащит его на дно), что у него нет другого выхода, кроме начала большой войны. Народ нужно срочно чем-то отвлечь", - считает он.

Яковина предположил, что американцы разбомбят в Иране военные заводы, поставляющие продукцию в РФ, но не тронут нефтеэкспортные мощности, чтобы не цена нефти не стала совсем уж огромной. По его мнению, вряд ли удастся одними бомбардировками пошатнуть режим в стране.

Политическая система Ирана / Инфографика: Главред

Что происходит в Иране

В январе в Иране прошли массовые антиправительственные выступления, которые стали самыми мощными с 2022 года. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Соединенных Штатов вмешаться, если иранские власти начнут применять силу против мирных демонстрантов. В ответ советник Верховного лидера Ирана Али Хаменеи предупредил, что любое внешнее вмешательство может привести к серьезной дестабилизации всего Ближнего Востока.

Также Государственный департамент США опубликовал срочное предупреждение для американцев, находящихся в Иране, с рекомендацией немедленно покинуть страну из-за резкого ухудшения ситуации с безопасностью.

Издание Reuters писало, что США могут атаковать Иран.

Другие новости:

О персоне: Иван Яковина Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах. Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист. С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину. Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред