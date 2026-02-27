Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

США готовят варианты атаки на Иран: кто может нанести первый удар - СМИ

Анна Ярославская
27 февраля 2026, 07:34
Идея "первого удара" Израиля может иметь политический подтекст на фоне избирательного года в США.
Дональд Тармп, Иран
Трампу представили военные сценарии по Ирану / Коллаж: Главред, фото: pixabay, facebook.com/DonaldTrump

Кратко:

  • Трампу доложили о возможных военных вариантах действий против Ирана
  • Обсуждается вариант, при котором первый удар может нанести Израиль
  • США перебросили в регион корабли и истребители

Адмирал ВМС США Брэд Купер, который командует войсками на Ближнем Востоке, проинформировал президента Дональда Трампа о возможных военных вариантах действий в Иране.

Во время обсуждения присутствовал и глава Объединённого комитета начальников штабов и главный военный советник Трампа генерал Дэн Кейн. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники, приближённые к Трампу.

видео дня

Axios отмечает, что это был первый раз, когда командующий Центральным командованием армией США на Ближнем Востоке проинформировал Трампа после начала кризиса с Ираном, возникшем в декабре 2025 года.

Совещание высшего военного командующего в регионе состоялось в тот же день, когда представители США и Ирана провели непрямые переговоры в Женеве по ядерной программе и баллистическим ракетам Ирана.

Ни одна из сторон не объявила о достижении соглашения. Министр иностранных дел Ирана заявил, что был достигнут прогресс, и что "технические переговоры" будут продолжены на следующей неделе в Вене.

По данным ABC News, несколько республиканцев и некоторые чиновники администрации Трампа в последние дни приватно высказывались за то, чтобы Израиль взял на себя инициативу в нанесении удара по Ирану вместо того, чтобы США начинали военные действия.

"Сразу не было ясно, поддержал ли такой план Трамп, который, как говорят, всё больше разочаровывается отказом Ирана согласиться на его требования прекратить обогащение урана и ограничить программу баллистических ракет", - пишут журналисты.

Источники ABC News сообщают, что совместная операция США и Израиля всё ещё возможна, поскольку США перебросили в регион впечатляющее количество кораблей и истребителей — все они находятся в зоне досягаемости Ирана.

Политические аналитики считают, что предложения о том, чтобы Израиль нанёс первый "удар", вероятно, имеют целью служить своеобразным политическим прикрытием для республиканцев в Конгрессе, которые сталкиваются со сложным избирательным годом. Трамп вёл предвыборную кампанию, обещая, что он положит конец войнам, а не начнёт их.

Если Израиль нанесёт удар по Ирану, представители министерства обороны США прогнозируют, что Иран почти наверняка ответит. Тогда Трамп сможет утверждать, что вмешательство США в конфликт соответствует многолетней политике защиты Израиля.

Иран, Израиль, Ближний Восток Инфографика
Иран vs Израиль / Инфографика: Главред

США собрались бомбить Иран: мнение эксперта

Журналист и политический обозреватель журнала "Новое время" Иван Яковина считает, что "американцы явно собрались бомбить Иран".

"У Трампа настолько плохи дела внутри страны (история с Эпштейном тащит его на дно), что у него нет другого выхода, кроме начала большой войны. Народ нужно срочно чем-то отвлечь", - считает он.

Яковина предположил, что американцы разбомбят в Иране военные заводы, поставляющие продукцию в РФ, но не тронут нефтеэкспортные мощности, чтобы не цена нефти не стала совсем уж огромной. По его мнению, вряд ли удастся одними бомбардировками пошатнуть режим в стране.

Иран, политическая система Ирана, лидер Ирана, Инфографика
Политическая система Ирана / Инфографика: Главред

Что происходит в Иране

В январе в Иране прошли массовые антиправительственные выступления, которые стали самыми мощными с 2022 года. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Соединенных Штатов вмешаться, если иранские власти начнут применять силу против мирных демонстрантов. В ответ советник Верховного лидера Ирана Али Хаменеи предупредил, что любое внешнее вмешательство может привести к серьезной дестабилизации всего Ближнего Востока.

Также Государственный департамент США опубликовал срочное предупреждение для американцев, находящихся в Иране, с рекомендацией немедленно покинуть страну из-за резкого ухудшения ситуации с безопасностью.

Издание Reuters писало, что США могут атаковать Иран.

Другие новости:

О персоне: Иван Яковина

Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах.

Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист.

С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину.

Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Иран Дональд Трамп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
МВФ утвердил новую программу для Украины на $8,1 млрд: куда пойдут деньги

МВФ утвердил новую программу для Украины на $8,1 млрд: куда пойдут деньги

08:33Экономика
США готовят варианты атаки на Иран: кто может нанести первый удар - СМИ

США готовят варианты атаки на Иран: кто может нанести первый удар - СМИ

07:34Мир
После удара БпЛА вспыхнули дома, пострадали люди: последствия атаки на Запорожье

После удара БпЛА вспыхнули дома, пострадали люди: последствия атаки на Запорожье

06:53Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на завтра 27 февраля: Раку - ключи к здоровью, Льву - последствия

Гороскоп Таро на завтра 27 февраля: Раку - ключи к здоровью, Льву - последствия

Гороскоп на сегодня 27 февраля: Стрельцам - потеря, Ракам - большие перемены

Гороскоп на сегодня 27 февраля: Стрельцам - потеря, Ракам - большие перемены

Китайский гороскоп на завтра 27 февраля: Обезьянам - разочарования, Собакам - обида

Китайский гороскоп на завтра 27 февраля: Обезьянам - разочарования, Собакам - обида

Магнитная буря атакует Украину: как долго будет бушевать 5-балльный шторм

Магнитная буря атакует Украину: как долго будет бушевать 5-балльный шторм

В Кремле заявили о сроках завершения войны против Украины - что известно

В Кремле заявили о сроках завершения войны против Украины - что известно

Последние новости

08:33

МВФ утвердил новую программу для Украины на $8,1 млрд: куда пойдут деньги

07:34

США готовят варианты атаки на Иран: кто может нанести первый удар - СМИ

06:53

После удара БпЛА вспыхнули дома, пострадали люди: последствия атаки на Запорожье

06:42

В Сербии облили памятник Шевченко: Загородний объяснил, что за этим стоитмнение

06:17

Любовь у порога и деньги в дом: кого в марте ждут важные событияВидео

В России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-мВ России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-м
05:59

"Потом работал с Лорак": EL Кравчук раскрыл причину отказа Киркорову

05:38

Рождены управлять: знаки зодиака, которым судьбой предначертано быть лидерами

05:27

"Штрихкод" или "штрих код": филолог назвала популярную ошибку украинцев

04:30

Как определить истинный возраст шин: могут быть новыми только на видВидео

Реклама
04:09

Украина есть, а "России" нет: карта XVII века разбивает мифы КремляВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с попугаем за 17 с

03:26

Четыре знака китайского зодиака обречены на успех - кто в списке счастливчиков

02:55

Пугающий сценарий катастрофы: Земля скоро может стать непригодной для жизни

02:13

Почему стоит покупать мелкие яйца, а не крупные: настоящая причина удивит многих

01:40

"Работаем над финализацией": Умеров раскрыл детали переговоров в Женеве

01:30

Арнольд Шварценеггер с внучками растопил сердца фанатов

00:52

"Он еще не полноценная замена": Забарный получил неутешительный вердикт

00:33

Яркая крошка: жена Усика показала, как выглядит их 16-летняя дочь

00:03

Певица Pink рассталась с мужем после 20 лет в браке - СМИ

26 февраля, четверг
23:55

Графики для Киева и области: что известно об отключении электроэнергии 27 февраля

Реклама
23:40

Графики изменили: как именно будут отключать свет в Днепре и области 27 февраляФото

23:24

"Перекрывает все чувства": Демин рассказал о потере ребенка

23:15

Графики для Черкасской области изменились - когда не будет света 27 февраля

23:00

Любовь всей жизни или громкое расставание: гороскоп на март 2026 для Рыб

22:44

"Я влюблена": Екатерина Кухар раскрыла тайну личной жизни

22:38

"Живой купол" для капусты: соседи на грядке, которые помогают расти без химииВидео

22:32

Сырский назвал главные задачи для ВСУ и рассказал о тактике

22:31

Горячая зачистка на юге: спецназ ГУР выбил врага и вернул контроль над позициямиВидео

22:00

Год без Мишель Трахтенберг: лучшие роли актрисы

21:55

"Не надо бояться": Маричка Падалко покорила признанием в свой день рождения

21:47

В Украине изменят дизайн 100-гривневой купюры - на что следует обратить внимание

21:32

Марс "сожжёт" бюджет или принесёт прибыль: предупреждение для одного знака зодиакаВидео

21:31

Падение режима Путина не поможет: тревожный прогноз Буданова по окончанию войны

21:29

Резкий поворот на весну: как изменится погода в Днепре уже в эти выходные

20:45

У людей, родившихся в конкретные три месяца, самый тонкий музыкальный вкус

20:35

"Без этого мира не будет": Уиткофф назвал ключевое условие соглашения по Украине

20:25

Большинство совершает ошибку при использовании электрочайника: в чем причина

19:52

"Путин пытается скрыть": в Раде заявили о громком провале РФ в войне

19:52

Мы бы уже сломали врагу хребет: Хлывнюк сказал, почему еще не удалось разбить оккупантов

19:49

Звезда "Женского Квартала" раскрыла детали о женихе: "Так кайфово"

Реклама
19:49

Почему собака гоняется за своим хвостом на самом деле: неожиданная причина

19:32

РФ "выдыхается": названа неожиданная причина снижения темпов ракетных ударов

19:16

Как ускорить размораживание мяса: способ с двумя кастрюлямиВидео

19:10

Главный итог войны для России за 4 годамнение

18:51

В Кремле заявили о сроках завершения войны против Украины - что известно

18:46

Как похудеть без срывов: диетолог назвала три эффективных правилаВидео

18:44

Пассажир заплатил за "гостиничный номер" в самолете: цена билета удивляетВидео

18:33

Внезапное потепление накроет Львовскую область: какой будет погода 27 февраля

18:32

Рубль рухнет, бюджеты опустеют: названы сроки финансового краха в России

18:10

Город из чистого золота найден: что скрывает тайное сокровище инковВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять