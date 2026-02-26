Падение режима Путина не поможет: тревожный прогноз Буданова по окончанию войны

Украине важно добиться таких обстоятельств, при которых РФ утратит имперский характер, убежден Кирилл Буданов.

https://glavred.info/ukraine/padenie-rezhima-putina-ne-pomozhet-trevozhnyy-prognoz-budanova-po-okonchaniyu-voyny-10744397.html Ссылка скопирована

Кирилл Буданов высказался о перспективах завершения войны / Коллаж: Главред, фото: 127 отдельная бригада Сил территориальной обороны, УНИАН

Главное из заявлений Буданова:

Украине важно добиться обстоятельств, при которых РФ утратит имперский характер

Следует создать условия, при которых Россия исчезнет как империя

Идеологические основы российского государства остаются неизменными на протяжении всей его истории, заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов.

Поэтому Украине важно добиться таких обстоятельств, при которых РФ утратит имперский характер, подчеркнул он в интервью изданию Al Modon.

видео дня

"Смена режимов в России не изменила ее сущности. Независимо от ее нынешнего названия ее основная идеология не изменилась", - подчеркнул Буданов.

Он отметил, что ни в период империи, ни во времена СССР, ни сегодня российская власть не делала приоритетом повышение уровня жизни граждан.

"В целом политика нынешнего российского президента существенно не отличается от политики царской или советской эпох. Также не стоит ожидать, что Россия снова изменится из-за внутренних факторов. Нам следует создать условия, при которых Россия исчезнет как империя", - сказал Буданов.

По его мнению, на нынешней территории РФ должны сформироваться отдельные региональные государства, ориентированные на интересы собственных народов.

"Только тогда Украина, Европа и весь мир будут чувствовать себя безопаснее", - отметил Буданов.

О возможных сценариях окончания войны

Как считает Татьяна Становая из Центр Карнеги Россия–Евразия, вопрос территорий для Кремля имеет значение, однако этим его задачи не ограничиваются. По её мнению, стратегический замысел Москвы заключается в том, чтобы добиться полного влияния на Украину и не допустить проведения ею политики, которую в РФ воспринимают как "антироссийскую".

Переговоры о мире - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Кремль не видит реальных шансов на прорыв в мирных переговорах. Источники сообщают, что территориальный вопрос остается основным камнем преткновения.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что западные союзники смогут предоставить гарантии безопасности Украине, но только после того, как на это даст согласие страна-агрессор Россия.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

Другие новости:

О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 года – до 2 января 2026 года), генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия. 2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред