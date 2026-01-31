Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Кремль не видит реальных шансов на прорыв в мирных переговорах - Bloomberg

Виталий Кирсанов
31 января 2026, 13:13
88
Источники издания сообщают, что территориальный вопрос остается основным камнем преткновения.
Кремль не видит реальных шансов на прорыв в переговорах
Кремль не видит реальных шансов на прорыв в переговорах / коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Кратко:

  • Российские чиновники обеспокоены финансовым давлением
  • Европейские дипломаты также скептически оценивают шансы на прорыв

Кремль видит мало шансов на прорыв мирных переговоров с Украиной, поскольку российский правитель Владимир Путин не готов отказаться от максималистских территориальных требований на востоке Украины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.

Посланник Кремля Кирилл Дмитриев должен провести переговоры с американскими чиновниками в Майами, однако российские чиновники обеспокоены финансовым давлением: дополнительные расходы на войну могут увеличить бюджетный дефицит на 1,2 триллиона рублей (16 млрд долларов).

видео дня

Источники сообщают, что территориальный вопрос остается основным камнем преткновения. Украина отвергает требование России вывести войска из хорошо укрепленных районов восточного Донбасса, а США предлагают компромисс в виде демилитаризованных зон и гарантий безопасности с участием европейских и американских войск.

Путин хочет, чтобы Украина уступила контроль над восточным Донбассом в рамках того, что Россия называет "Анкориджскими договоренностями". Боевые действия вдоль существующих линий соприкосновения в Херсоне и Запорожье будут заморожены.

"Кремль считает это уступкой Путина, который, по словам людей, знакомых с ситуацией, заявил о своих правах на все четыре области Украины. Это даже несмотря на то, что его войска никогда полностью не оккупировали эти территории", - пишет агентство.

Предыдущий раунд переговоров в Абу-Даби сосредоточился на технических деталях возможного прекращения огня, но оптимизма относительно реального перемирия без решения территориального вопроса нет.

Европейские дипломаты также скептически оценивают шансы на прорыв: министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль назвал "упорное настаивание России на решающем территориальном вопросе" главным препятствием для успеха переговоров.

Когда возможен мир - оценка эксперта

Многосторонние контакты между Россией, Украиной и США пока носят формальный характер и не ведут к реальному прогрессу, считает исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач. По его словам, проблемой остаются и формат встреч, и уровень делегаций.

Эксперт предполагает, что к предметным переговорам могут перейти не раньше 2026 года - при совпадении ряда условий, включая ослабление России, внешнее давление и возможные компромиссы. Реальные шаги к мирному соглашению он прогнозирует ориентировочно с весны 2026 года.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина сможет рассчитывать на гарантии безопасности со стороны США только при условии заключения мирного соглашения с Россией. По данным Reuters, такие гарантии станут одним из ключевых элементов договоренностей, направленных на прекращение российской агрессии против Украины.

В то же время Украина намерена подписать с Вашингтоном 20-пунктный мирный план, после чего Соединенные Штаты отдельно оформят соответствующий документ с Россией. Участие Европейского Союза в подписании этих договоренностей не предусматривается. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Кроме того, по данным The Kyiv Independent, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

Также рекомендуем прочитать:

Об источнике: Bloomberg

Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Кремль мирные переговоры Переговоры о прекращении огня
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Кремль не видит реальных шансов на прорыв в мирных переговорах - Bloomberg

Кремль не видит реальных шансов на прорыв в мирных переговорах - Bloomberg

13:13Мир
Шмыгаль раскрыл причину блэкаута и сроки возвращения света

Шмыгаль раскрыл причину блэкаута и сроки возвращения света

12:41Энергетика
Пауза российских ударов по Украине сыграет на руку Путину - Fox News

Пауза российских ударов по Украине сыграет на руку Путину - Fox News

12:33Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Два знака зодиака окажутся в эпицентре событий уже в эти выходные - кто в списке

Два знака зодиака окажутся в эпицентре событий уже в эти выходные - кто в списке

Холодильник будет держать холод в два раза дольше: как спасти продукты без света

Холодильник будет держать холод в два раза дольше: как спасти продукты без света

Сын Натальи Сумской появился с Залужным в Лондоне и похвастался подарком — детали

Сын Натальи Сумской появился с Залужным в Лондоне и похвастался подарком — детали

Гороскоп на завтра 1 февраля: Девам - приятные сюрпризы, Львам - обман

Гороскоп на завтра 1 февраля: Девам - приятные сюрпризы, Львам - обман

Китайский гороскоп на сегодня 31 января: Драконам - ответственность, Змеям - отказ

Китайский гороскоп на сегодня 31 января: Драконам - ответственность, Змеям - отказ

Последние новости

13:44

Самая дорогая еда в мире: за что на самом деле платят миллионеры

13:33

Будут необыкновенно вкусными: раскрыт главный секрет приготовления пышных оладий

13:13

Кремль не видит реальных шансов на прорыв в мирных переговорах - Bloomberg

12:45

Как отмыть мутные стаканы до блеска: простой лайфхак с уксусом

12:41

Шмыгаль раскрыл причину блэкаута и сроки возвращения света

Квадратные глаза от цен: насколько подорожают продукты из-за отключений света – прогноз ПендзинаКвадратные глаза от цен: насколько подорожают продукты из-за отключений света – прогноз Пендзина
12:40

"Были родными, стали чужими": Ольга Сумская поделилась своей болью

12:33

Пауза российских ударов по Украине сыграет на руку Путину - Fox News

11:53

Силы обороны нанесли сокрушительный удар по ряду ценных объектов РФ: детали

11:40

Каким был первый мультфильм независимой Украины: его мало кто видел

Реклама
11:38

Почему 1 февраля нельзя жаловаться на жизнь: какой церковный праздник

11:31

"Что же я за мать": Тодоренко бросила ребенка в опасной ситуации

11:26

В Киеве внезапно потух свет, метро остановилось, в Молдове - блэкаут: что случилось

11:04

Февраль покажет характер: Житомирскую область сковывают экстремальные морозы

11:00

Сами себе враги: три знака зодиака, которые мешают своему счастью

10:27

"Увидимся" Кевин из "Один Дома" простился с умершей Кэтрин О'Хара

10:00

Полный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - Литвин

09:59

Есть нюанс: дипломат обратил внимание на важный сигнал США в теме переговоров с РФ

09:51

Топ-10 маленьких пород собак для квартиры: не шумят, не линяют и легко уживаются

08:59

Отчаянный ход Кремля: The Telegraph объяснил истинную суть энергетического перемирия

08:54

Морозы до -30 скуют Ровенщину: когда ждать экстремальный холод "красного уровня"

Реклама
08:14

Почему мужчины избегают серьезных отношений: объяснение психолога

08:10

Против России введено наибольшее в мире количество санкций, но есть нюансмнение

07:59

Двухдневная пауза в ударах по энергетике была имитацией: Чернев о настоящих планах РФ

06:40

Полнолуние во Льве 1 февраля 2026: кого накроет волной перемен - Таро прогноз

06:10

Может ли Путин нарушить энергетическое перемирие?мнение

06:07

Ребенок между мамой и папой: самая болезненная сторона развода

05:34

Вероятная возлюбленная Цимбалюка появилась с обручальным кольцом — детали

05:08

Гороскоп на завтра 1 февраля: Девам - приятные сюрпризы, Львам - обман

04:41

Превосходит Днепр: какая самая глубокая река Украины и чем она манит тысячи туристов

04:13

"Космическая" цена на базовый продукт: эксперт предупредил, что скоро подорожает

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки с грибами за 33 секунды

03:37

Два знака зодиака окажутся в эпицентре событий уже в эти выходные - кто в списке

03:04

Конец логомании и оверсайза: как меняется мода в 2026 году

02:47

Мороз -30 и сильные снегопады: когда начнется настоящий Армагеддон

02:34

Какую посуду запрещено ставить в микроволновку: большинство не догадывается

01:41

Китайский гороскоп на сегодня 31 января: Драконам - ответственность, Змеям - отказ

00:50

"Предпочтут европейский путь": Максакова сделала неожиданный прогноз о будущем РФ

30 января, пятница
23:47

График отключения света на 31 января: как будут отключать электроэнергию в Сумах

23:27

Света будет в разы больше: графики отключений для Львовской области на 31 января

23:08

Украинцам отменят оплату за отопление и воду, которых не было: кого это коснется

Реклама
23:06

Кто может получить деньги на генератор для дома: как получить помощь от государства

21:51

Умерла звезда культового фильма "Один дома" Кэтрин О'Хара

21:44

Согласился ли Путин на "перемирие": Жданов назвал дату следующего удара

21:08

РФ масштабирует технологии "комбинированного шока", – Ивашин

20:49

Отключение света в Ровно и области: появился новый график на 31 января

20:48

Мужчина купил дом в Италии за 1 евро, но отказался от него: в чем причина

20:24

"Отсчет начался": Зеленский сделал новое заявление об энергетическом перемирии

20:03

Не только "домосед" - как правильно назвать человека, которого не вытащишь из домаВидео

19:52

Что на самом деле видят сканеры в аэропортах: правда потрясла пассажиров

19:36

"Оккупанты устроили сафари на людей": Зеленский назвал самые уязвимые области

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия Ротару
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подругеС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять