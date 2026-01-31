Кремль не видит реальных шансов на прорыв в мирных переговорах - Bloomberg

Источники издания сообщают, что территориальный вопрос остается основным камнем преткновения.

Кремль не видит реальных шансов на прорыв в переговорах / коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Российские чиновники обеспокоены финансовым давлением

Европейские дипломаты также скептически оценивают шансы на прорыв

Кремль видит мало шансов на прорыв мирных переговоров с Украиной, поскольку российский правитель Владимир Путин не готов отказаться от максималистских территориальных требований на востоке Украины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.

Посланник Кремля Кирилл Дмитриев должен провести переговоры с американскими чиновниками в Майами, однако российские чиновники обеспокоены финансовым давлением: дополнительные расходы на войну могут увеличить бюджетный дефицит на 1,2 триллиона рублей (16 млрд долларов).

Источники сообщают, что территориальный вопрос остается основным камнем преткновения. Украина отвергает требование России вывести войска из хорошо укрепленных районов восточного Донбасса, а США предлагают компромисс в виде демилитаризованных зон и гарантий безопасности с участием европейских и американских войск.

Путин хочет, чтобы Украина уступила контроль над восточным Донбассом в рамках того, что Россия называет "Анкориджскими договоренностями". Боевые действия вдоль существующих линий соприкосновения в Херсоне и Запорожье будут заморожены.

"Кремль считает это уступкой Путина, который, по словам людей, знакомых с ситуацией, заявил о своих правах на все четыре области Украины. Это даже несмотря на то, что его войска никогда полностью не оккупировали эти территории", - пишет агентство.

Предыдущий раунд переговоров в Абу-Даби сосредоточился на технических деталях возможного прекращения огня, но оптимизма относительно реального перемирия без решения территориального вопроса нет.

Европейские дипломаты также скептически оценивают шансы на прорыв: министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль назвал "упорное настаивание России на решающем территориальном вопросе" главным препятствием для успеха переговоров.

Когда возможен мир - оценка эксперта

Многосторонние контакты между Россией, Украиной и США пока носят формальный характер и не ведут к реальному прогрессу, считает исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач. По его словам, проблемой остаются и формат встреч, и уровень делегаций.

Эксперт предполагает, что к предметным переговорам могут перейти не раньше 2026 года - при совпадении ряда условий, включая ослабление России, внешнее давление и возможные компромиссы. Реальные шаги к мирному соглашению он прогнозирует ориентировочно с весны 2026 года.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина сможет рассчитывать на гарантии безопасности со стороны США только при условии заключения мирного соглашения с Россией. По данным Reuters, такие гарантии станут одним из ключевых элементов договоренностей, направленных на прекращение российской агрессии против Украины.

В то же время Украина намерена подписать с Вашингтоном 20-пунктный мирный план, после чего Соединенные Штаты отдельно оформят соответствующий документ с Россией. Участие Европейского Союза в подписании этих договоренностей не предусматривается. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Кроме того, по данным The Kyiv Independent, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

