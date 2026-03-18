Секрет спичечной коробки в СССР: почему ее размер контролировало само государство

Дарья Пшеничник
18 марта 2026, 04:41
Такой подход превращал обычную упаковку спичек в полезный инструмент для граждан.

Почему в СССР размер спичечной коробки согласовывали на государственном уровне / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из новости:

  • Советская коробка спичек была универсальным инструментом
  • Стандартизированные размеры служили для измерений и навигации
  • Спички выполняли бытовые, строительные и спасательные функции

В Советском Союзе стандартизация охватывала практически каждый аспект быта, и даже спичечная коробка имела статус стратегического объекта. Ее размеры утверждались на государственном уровне, а сама коробка выполняла роль миниатюрного инструмента, который мог пригодиться и строителю, и туристу, и военному.

Каким должен был быть ее стандартный размер

Классические советские параметры — 50 мм в длину, 37 мм в ширину и 14 мм в высоту — были выбраны не случайно. Они основывались на принципе "золотой тройки" чисел 5, 3 и 1, которые легко комбинировать для быстрых вычислений, пишет Oboz.ua.

Такой подход делал коробку своеобразной карманной линейкой. На стройках, в мастерских и даже в быту ее использовали для приблизительных измерений, когда под рукой не было инструментов. Во времена всесоюзных строений это часто становилось настоящим спасением.

Интересно, что та же логика применялась и в денежной системе — номиналы 1, 3 и 5 рублей подчинялись той же математической удобности.

Неожиданные функции спичечной коробки

Спичечная коробка была полезна не только в быту. Для военных, охотников и туристов она выполняла роль примитивного, но эффективного прибора для определения расстояния.

Метод был прост: держа коробку на расстоянии 50 см от глаз, можно было оценить расстояние до объекта по соотношению его видимой высоты к высоте коробки. Например, если дерево высотой 20 метров выглядело вдвое больше коробки, расстояние до него составляло примерно 500 метров.

В экстремальных условиях спички имели и медицинское применение. В случае укуса каракурта советовали прижечь ранку спичкой — это могло частично нейтрализовать яд. Поэтому коробка была обязательным элементом походных аптечек.

Как изменилась коробка после СССР

В советские времена стандарт предусматривал 60 спичек в каждой коробке. Современные производители обычно ограничиваются 38-ю, а рынок предлагает десятки специализированных видов — от туристических до каминных.

Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

