Три запрета в праздник 11 мая: что ни в коем случае нельзя делать

11 мая церковь почитает память святых Кирилла и Мефодия. Как сообщает Главред, Мефодий был братом Кирилла и вместе с ним создал славянскую азбуку. Мефодий сделал военно-административную карьеру и стал стратигом Славинии. Он также был преподавателем в Константинопольском университете, но вскоре решил оставить мирскую жизнь и ушел в монастырь на горе Олимп.
Мефодий постригся в монахи, после чего стал игуменом монастыря на берегу Мраморного моря. В 863 году браться переехали в Великую Моравию по приглашению князя Ростислава. Он получил разрешение Папы Римского и начал проповедовать христианство. Тогда Мефодий стал архиепископом Великой Моравии.
Что можно делать 11 мая
- В этот день нужно помолиться. У святых просили здоровья себе и близким.
- В этот день можно идти на рыбалку. Считается, что будет хорошо ловиться окунь.
- В этот день нужно сделать доброе дело. Тогда в вашу жизнь придет счастье.
Что нельзя делать 11 мая
1. Нельзя 11 мая обламывать ветки яблонь. Предки верили, что это притянет несчастье в личную жизнь.
2. Нельзя 11 мая отказывать в помощи нуждающимся. Иначе вы сами можете оказаться в трудном положении.
3. Нельзя 11 мая рубить березу. Это не приведет к добру.
Приметы 11 мая
- Если в этот день солнечно, то будет хороший урожай.
- Если в этот день дождь, то и лето будет дождливым.
- Если в этот день клен пустил сок, то лето будет жарким.
- Если в этот день тепло, то в средине месяца будет холодно.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину.
