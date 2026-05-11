Три запрета в праздник 11 мая: что ни в коем случае нельзя делать

11 мая 2026, 03:17
Что можно делать 11 мая. Приметы и запреты, которые уберегут от беды.
Что нельзя делать 11 мая

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день громко поют птицы
  • Что нельзя делать с в этот день
  • О чем нужно попросить святых 11 мая

11 мая церковь почитает память святых Кирилла и Мефодия. Как сообщает Главред, Мефодий был братом Кирилла и вместе с ним создал славянскую азбуку. Мефодий сделал военно-административную карьеру и стал стратигом Славинии. Он также был преподавателем в Константинопольском университете, но вскоре решил оставить мирскую жизнь и ушел в монастырь на горе Олимп.

Мефодий постригся в монахи, после чего стал игуменом монастыря на берегу Мраморного моря. В 863 году браться переехали в Великую Моравию по приглашению князя Ростислава. Он получил разрешение Папы Римского и начал проповедовать христианство. Тогда Мефодий стал архиепископом Великой Моравии.

Что можно делать 11 мая

  • В этот день нужно помолиться. У святых просили здоровья себе и близким.
  • В этот день можно идти на рыбалку. Считается, что будет хорошо ловиться окунь.
  • В этот день нужно сделать доброе дело. Тогда в вашу жизнь придет счастье.

Что нельзя делать 11 мая

1. Нельзя 11 мая обламывать ветки яблонь. Предки верили, что это притянет несчастье в личную жизнь.

2. Нельзя 11 мая отказывать в помощи нуждающимся. Иначе вы сами можете оказаться в трудном положении.

3. Нельзя 11 мая рубить березу. Это не приведет к добру.

Приметы 11 мая

  • Если в этот день солнечно, то будет хороший урожай.
  • Если в этот день дождь, то и лето будет дождливым.
  • Если в этот день клен пустил сок, то лето будет жарким.
  • Если в этот день тепло, то в средине месяца будет холодно.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

