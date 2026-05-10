Надвигается Армагеддон: где будет +4 и пройдут грозовые дожди

Вы узнаете:
- Какая будет погода ночью 11 мая
- Где температура воздуха опустится до +4 градусов
- В каких областях будут дожди с грозами
Погода в Украине 11 мая будет прохладной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода 11 мая
В Украине 11 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами в южных, центральных, Закарпатской областях и в Карпатах. В большинстве западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях будет сухо. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью в западных, Житомирской и Винницкой областях 4-9°, на остальной территории 8-13°; днем 17-22°", — говорится в сообщении.
В Украине будет +5
По данным meteoprog, 11 мая в Украине будет прохладно. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха поднимется до +14...+24 градусов. Самая низкая температура будет в Кировоградской и Черкасской областях. Там температура воздуха опустится до +11...+17 градусов.
Погода 11 мая в Киеве
В Киеве 11 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дожди ночью, а днем будет сухо. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура по области ночью 8-13°, днем 17-22°; в Киеве ночью 8-10°, днем 18-20°", — сообщает Укргидрометцентр.
Погода — последние новости
Как сообщал Главред, в пятницу погода в Полтавской области изменится. Ожидается переменная облачность, но по-прежнему без осадков. Температура воздуха также снизится.
Также погода в Тернопольской области в пятницу, 8 мая, резко изменится. Будет облачно с прояснениями, а на смену жаре придут кратковременные дожди и грозы.
Кроме того, в пятницу, 8 мая, погода на Львовщине будет нестабильной. Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы с градом.
Читайте также:
- Весенние грозы накроют Украину: Диденко назвала точные даты
- Чрезвычайная опасность: в Житомирской области, несмотря на хорошую погоду, предупреждают об угрозе
- Погода в Днепре изменится, город накроет циклон с грозой — прогноз на неделю
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред