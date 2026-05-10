Надвигается Армагеддон: где будет +4 и пройдут грозовые дожди

Погода в Луцке будет одной из самых прохладных ночью. Там температура воздуха опустится до +5 градусов.

https://glavred.info/synoptic/nadvigaetsya-armageddon-gde-budet-4-i-proydut-grozovye-dozhdi-10763618.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 11 мая / фото: pexels

Вы узнаете:

Какая будет погода ночью 11 мая

Где температура воздуха опустится до +4 градусов

В каких областях будут дожди с грозами

Погода в Украине 11 мая будет прохладной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 11 мая / фото: meteoprog

Погода 11 мая

В Украине 11 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами в южных, центральных, Закарпатской областях и в Карпатах. В большинстве западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях будет сухо. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

видео дня

"Температура ночью в западных, Житомирской и Винницкой областях 4-9°, на остальной территории 8-13°; днем 17-22°", — говорится в сообщении.

В Украине будет +5

По данным meteoprog, 11 мая в Украине будет прохладно. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха поднимется до +14...+24 градусов. Самая низкая температура будет в Кировоградской и Черкасской областях. Там температура воздуха опустится до +11...+17 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 11 мая / фото: meteoprog

Погода 11 мая в Киеве

В Киеве 11 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дожди ночью, а днем будет сухо. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 8-13°, днем 17-22°; в Киеве ночью 8-10°, днем 18-20°", — сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 11 мая / фото: meteoprog

Погода — последние новости

Как сообщал Главред, в пятницу погода в Полтавской области изменится. Ожидается переменная облачность, но по-прежнему без осадков. Температура воздуха также снизится.

Также погода в Тернопольской области в пятницу, 8 мая, резко изменится. Будет облачно с прояснениями, а на смену жаре придут кратковременные дожди и грозы.

Кроме того, в пятницу, 8 мая, погода на Львовщине будет нестабильной. Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы с градом.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред