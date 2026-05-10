"Это просто вымогательство": клиентам Ощадбанка по ошибке выставляют долги

На портале Минфин клиент пожаловался, что его мама стала жертвой мошенников.

https://glavred.info/economics/eto-prosto-vymogatelstvo-klientam-oshchadbanka-po-oshibke-vystavlyayut-dolgi-10763498.html Ссылка скопирована

Клиентам Ощадбанка по ошибке выставляют долги / Коллаж Главред, фото: соцсети

Ключевые тезисы:

Клиент Ощадбанка пожаловался на ошибку сотрудников

Пенсионерке оставили незакрытый банковский счет

Из-за этого появился долг за обслуживание карты

Клиенты Ощадбанка жалуются на ужасное обслуживание в отделениях - из-за ошибки пенсионерке пришлось оплачивать долг, о котором она не знала.

На портале Минфин клиент пожаловался, что его мама стала жертвой мошенников.

"В прошлом году моя мама стала жертвой мошенников и сразу обратилась в банк за помощью. Вместо того, чтобы действительно защитить клиента, сотрудники предложили просто перевести средства на другой счет. В результате — через полдня мошенники снова получили все данные. Когда мама пришла во второй раз с требованием закрыть ВСЕ счета и карты, ее заверили, что все сделано, но выдать справку о закрытии отказались", - отметил он.

видео дня

По его словам, прошло 5 месяцев, и оказалось, что один счет "забыли" закрыть.

"Теперь там долг -600 грн за обслуживание карты, которой никто не пользовался! Это просто вымогательство и вопиющая безответственность. Никому не рекомендую этот банк, если вам дороги ваши деньги и нервы", - подытожил украинец.

Отзыв Ощадбанк / Фото: скриншот

Напомним, как ранее сообщал Главред, клиентка ПриватБанка пожаловалась на безосновательное уменьшение кредитного лимита, из-за чего на ее карте возник отрицательный баланс.

Также сообщалось, что украинцы получают сообщения о долгах под видом представителей государственного финучреждения Ощадбанк. Сообщения присылают даже тем, у кого отсутствуют какие-либо активные счета.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Минфин Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред