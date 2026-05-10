"Это просто вымогательство": клиентам Ощадбанка по ошибке выставляют долги

Ключевые тезисы:
- Клиент Ощадбанка пожаловался на ошибку сотрудников
- Пенсионерке оставили незакрытый банковский счет
- Из-за этого появился долг за обслуживание карты
Клиенты Ощадбанка жалуются на ужасное обслуживание в отделениях - из-за ошибки пенсионерке пришлось оплачивать долг, о котором она не знала.
На портале Минфин клиент пожаловался, что его мама стала жертвой мошенников.
"В прошлом году моя мама стала жертвой мошенников и сразу обратилась в банк за помощью. Вместо того, чтобы действительно защитить клиента, сотрудники предложили просто перевести средства на другой счет. В результате — через полдня мошенники снова получили все данные. Когда мама пришла во второй раз с требованием закрыть ВСЕ счета и карты, ее заверили, что все сделано, но выдать справку о закрытии отказались", - отметил он.
По его словам, прошло 5 месяцев, и оказалось, что один счет "забыли" закрыть.
"Теперь там долг -600 грн за обслуживание карты, которой никто не пользовался! Это просто вымогательство и вопиющая безответственность. Никому не рекомендую этот банк, если вам дороги ваши деньги и нервы", - подытожил украинец.
Напомним, как ранее сообщал Главред, клиентка ПриватБанка пожаловалась на безосновательное уменьшение кредитного лимита, из-за чего на ее карте возник отрицательный баланс.
Также сообщалось, что украинцы получают сообщения о долгах под видом представителей государственного финучреждения Ощадбанк. Сообщения присылают даже тем, у кого отсутствуют какие-либо активные счета.
Вам может быть интересно:
- "Военная мафия": МИД ответил на истерику Сийярто из-за похищенных денег Ощадбанка
- "Ощадбанк" экстренно остановил работу - когда заработают сервисы
- Венгрия вернула авто Ощадбанку, но "забыла" о деньгах и золоте
Об источнике: Минфин
Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.
На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред