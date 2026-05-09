Украинские штурмовики прорвали оборону РФ: подробности дерзкой операции

Во время штурма бойцы НГУ уничтожили более 10 вражеских блиндажей.

Штурмовики "Хартии" очистили ротный опорный пункт противника

Украинские штурмовики прорвали оборону РФ в Харьковской области

Операция 23-го полка "Р.У.Г." продолжалась в апреле–мае

Уничтожено более 10 вражеских укреплений и не менее 12 оккупантов

В Харьковской области украинские штурмовики прорвали оборону россиян. Защитники зачистили передний край противника вглубь до ротного опорного пункта. Об этом сообщил 23-й штурмовой полк "Р.У.Г." 2-го корпуса НГУ "Хартия" в Facebook.

Как сообщили в подразделении, операция проходила в апреле-мае и была направлена на зачистку переднего края обороны противника. Украинским защитникам удалось продвинуться до ротного опорного пункта врага и нанести оккупантам ощутимые потери.

По данным профильного издания "Милитарный", к выполнению боевой задачи привлекли не только украинских военных, но и иностранных добровольцев из стран Латинской Америки, которые воюют на стороне Украины.

Операция проходила в районе села Старица. Штурмовые группы действовали через лесные массивы на левом и правом флангах.

На одном направлении было задействовано около 50 бойцов, еще 15 — на другом. В результате штурма украинские силы уничтожили более 10 вражеских блиндажей и ликвидировали не менее 12 российских военных.

На какие города нацелено новое наступление РФ - мнение эксперта

Украина вступает в лето с пониманием того, что Россия, несмотря на потери и провал весеннего наступления, не отказывается от попыток расширить войну, предупредил военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, наибольшая угроза остается в Донецкой области. На Краматорско-Славянском, Покровском и Константиновском направлениях РФ может попытаться прорвать оборону. Также риски сохраняются на Запорожском направлении, особенно в районе Гуляйполя.

Жданов отмечает, что Россия уже вынуждена использовать значительную часть резервов, однако имеет около 700 тысяч военных, что позволяет поддерживать давление на различных участках фронта. В то же время стратегический прорыв для РФ остается сложной задачей.

Как сообщал Главред, Россия перебросила на Покровское направление 90-ю танковую дивизию и наращивает силы для штурмов. Основной целью оккупантов остается захват Гришино, через которое они пытаются обойти позиции ВСУ и продвинуться в сторону Васильевки.

Аналитический проект DeepState обновил интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые продвижения российских оккупантов в Донецкой области. По данным аналитиков, на Покровском направлении враг расширил зону контроля вблизи Новоалександровки, а на Константиновском — продвинулся в районе Предтечиного.

Кроме того, Россия сосредоточила около 106 тысяч военных на Покровском направлении и ведет активные наступательные действия почти по всей линии фронта. По словам главнокомандующего ВСУ, самые тяжелые бои продолжаются на Покровском направлении, также высокая активность врага фиксируется возле Купянска и Константиновки.

Об источнике: НГУ "Хартия" 13-я бригада оперативного назначения "Хартия" (13 БрОП) — воинское формирование Национальной гвардии Украины. После начала российского вторжения в 2022 году в Харькове создали ДФТГ "Хартия", входившую в состав 127-й бригады ТРО. Подразделение участвовало в боях за Харьков и на Харьковщине. Зимой 2022 года воевала под Бахмутом. В начале 2023 года переформирована в 13-ю бригаду НГУ. В 2024 году бригада воевала в районах Очеретиного, Серебрянского лесничества и на севере Харьковской области, пишет Википедия.

