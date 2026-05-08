Угроза летнего наступления: Жданов предупредил, куда РФ может ударить в первую очередь

Дарья Пшеничник
8 мая 2026, 10:27
По мнению эксперта, самым опасным остается Краматорско-Славянское направление в Донецкой области.
Россия готовит новое наступление на Украину / Коллаж: Главред

Главное из новости:

  • Россия готовит летнее наступление на Донбассе
  • Кремль продолжает наступление на фронте, несмотря на потери
  • РФ сохраняет возможность еженедельных массированных ударов

Украина приближается к лету с пониманием того, что, несмотря на усталость российской армии и провал весеннего наступления, Кремль не отказался от планов расширить войну. Президент Владимир Зеленский уже предупредил о риске нового этапа наступательных действий.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН обозначил, где именно Россия может попытаться прорвать оборону и хватит ли ей сил для масштабной операции.

Новое наступление: что готовит Россия

По оценкам Жданова, российская армия не имеет реальных стратегических успехов, несмотря на громкие заявления пропаганды.

"Успехов нет. Если бы были успехи, то они бы снова не хватались за „ядерную дубину"", — подчеркнул он.

По словам эксперта, РФ продолжает накапливать силы и ищет возможность для прорыва сразу на нескольких участках фронта. Наибольшая угроза — Донецкая область, в частности Краматорско-Славянское направление. Именно там российские войска могут попытаться разорвать украинскую оборону и продвинуться вглубь на десятки километров.

Славянск
Что известно о Славянске / Инфографика: Главред

Жданов уточняет, что главный удар может развиваться через Покровское, Константиновско-Покровское и Славянско-Лиманское направления. По его словам, оккупанты способны одновременно давить с севера и юга, пытаясь создать условия для быстрого прорыва.

Запорожское направление: вторая точка риска

Еще один потенциальный вектор наступления — Запорожская область. Россия стремится продвинуться ближе к Запорожью и захватить больше территорий на левом берегу.

Эксперт отмечает, что на Орехов россияне боятся идти из-за плотной украинской обороны, но активно давят на Гуляйпольском направлении. Кремль продолжает маневрировать резервами, перебрасывая их туда, где удается хоть минимальный прорыв.

Гуляйполе
Что известно о Гуляйполе / Инфографика: Главред

Хватит ли России сил

Несмотря на агрессивные планы, стратегических резервов у РФ немного. Весеннее наступление провалилось, и Кремль был вынужден вводить в бой даже те дивизии, которые планировали держать в резерве. "Они сформировали четыре дивизии — две морской пехоты и две мотострелковые. Но три из четырех уже вынуждены были ввести в бой", — напоминает Жданов.

Впрочем, по словам эксперта, недооценивать угрозу нельзя. У России есть группировка около 700 тысяч военных, что позволяет ей перебрасывать силы между направлениями и поддерживать давление на фронте. Параллельно Кремль усиливает милитаризацию общества, продвигая риторику "отечественной войны" и привлекая к военной подготовке даже детей.

Летние обстрелы: что изменится

Жданов отмечает, что "как минимум раз в неделю" РФ способна запускать массированные дроново-ракетные атаки.

Интенсивность будет зависеть от технического состояния стратегической авиации, запасов ракет и работоспособности пусковых установок. Главная цель таких ударов — истощение украинской ПВО и постоянное психологическое давление на гражданское население.

Наступление РФ — мнение эксперта

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" заявил, что ситуация на фронте сложная. В ближайшее время может начаться битва за Доброполье в Донецкой области.

По его словам, враг пытается продвигаться с фланга — со стороны населенного пункта Гришино.

"Оккупанты хотят отрезать группировку войск Сил обороны Украины в Родинском, чтобы захватить населенный пункт", — добавил он.

Ситуация на фронте — новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты пытаются расшатать украинскую оборону на Славянско-Лиманском направлении. По данным украинских военных, враг наступает с юго-запада на участке Рай-Александровка.

Также российские войска активизировали штурмовые действия в направлении Константиновки и пытаются закрепиться на подступах к городу, отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Общая ситуация на фронте остается сложной, и в ближайшее время возможно обострение боевых действий в районе Доброполья в Донецкой области, отметил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

На Купянском направлении обстановка является одной из самых напряженных и за последние месяцы существенно ухудшилась. Российские силы продолжают наступательные попытки, стремясь продвинуться к Купянску и оттеснить украинские подразделения за реку Оскол, сообщил спикер объединенных сил Виктор Трегубов.

О личности: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный YouTube-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

