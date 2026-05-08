О чем молятся 9 мая Николаю Чудотворцу: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
8 мая 2026, 09:15
9 мая верующие направляются в храм, чтобы обратиться в молитве к святителю Николаю Чудотворцу, прося у него покровительства, помощи и Божьего чуда.
Какой 9 мая праздник
Какой 9 мая праздник

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 9 мая
  • Что можно и нельзя делать 9 мая
  • Приметы 9 мая

В субботу, 9 мая, в православном календаре день переноса мощей Николая Чудотворца - одного из самых почитаемых святых в христианской традиции. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Святитель Николай жил в III-IV веках и служил архиепископом города Миры в области Ликия на территории современной Турции. Еще при жизни он прославился добротой, милосердием и помощью нуждающимся. Святой защищал несправедливо осужденных, поддерживал сирот, вдов и бедных, а после его смерти, согласно церковным преданиям, от мощей происходили многочисленные исцеления.

В XI веке христианские святыни Малой Азии оказались под угрозой из-за постоянных нападений. Чтобы сохранить мощи святителя, жители итальянского города Бари организовали специальную экспедицию в Миры Ликийские.

В 1087 году моряки из Бари перевезли большую часть мощей Николая Чудотворца в Италию. Именно 9 мая святыню торжественно доставили в город, где позже возвели знаменитую базилику святого Николая.

Для верующих этот праздник символизирует силу веры, духовное единство и уважение к христианским святыням. В молитвах к Николаю Чудотворцу традиционно просят о защите, помощи в сложных жизненных обстоятельствах, исцелении, благополучии семьи и поддержке в дороге.

В народе праздник известен как "Николай Теплый" или "Весенний Николай". Считалось, что именно с этого дня окончательно устанавливается теплая погода, начинается активный период полевых работ и пробуждается природа.

9 мая - день памяти святого пророка Исаии и святого мученика Христофора

Пророк Исаия считается одним из величайших ветхозаветных пророков. Он жил в VIII веке до Рождества Христова в Иудейском царстве и происходил из знатного рода. На протяжении многих лет Исаия призывал народ к покаянию, предупреждал о духовном упадке и передавал людям Божью волю.

Особое значение имеют его пророчества о пришествии Мессии. В книге Исаии содержатся предсказания о рождении Спасителя, его страданиях и установлении Царства Божьего. Именно поэтому святого нередко называют "ветхозаветным евангелистом". Согласно церковному преданию, пророк принял мученическую смерть за преданность истине и вере.

Святой мученик Христофор жил в III веке во времена гонений на христиан. Его имя переводится как "носящий Христа". По одному из самых известных преданий, Христофор помогал людям переправляться через бурную реку. Однажды он перенес на плечах ребенка, который оказался самим Христом.

После принятия христианства Христофор открыто исповедовал свою веру, за что подвергся жестоким пыткам.

Приметы 9 мая

  • Ясный и солнечный день - к теплому и урожайному лету.
  • Утром роса обильная - будет хорошая погода и обильный урожай огурцов.
  • Дождь 9 мая - май будет влажным, а лето грибным.

Что нельзя делать 9 мая

Хотя строгих запретов в этот праздник нет, в народном сознании считалось неприемлемым ссориться, употреблять оскорбительные слова, бездельничать, сплетничать, завидовать или желать зла другим - все это считалось недостойным духа дня святителя Николая.

Что можно делать 9 мая

В этот день верующие направляются в храм, чтобы обратиться в молитве к святителю Николаю Чудотворцу, прося у него покровительства, помощи и Божьего чуда в сложных жизненных обстоятельствах. В народной традиции к святому особенно обращаются с просьбами сохранить поля от неурожая, а также оградить домашний скот и птицу от болезней и потерь.

