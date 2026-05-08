Салат останется свежим месяц, если завернуть его в один кухонный предмет - лайфхак

Обычная кухонная фольга может стать неожиданным решением, которое продлит срок хранения салата почти на месяц.

https://glavred.info/lifehack/salat-ostanetsya-svezhim-mesyac-esli-zavernut-ego-v-odin-kuhonnyy-predmet-layfhak-10762898.html Ссылка скопирована

Как правильно хранить салат, чтобы он дольше оставался свежим / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как правильно хранить салат в холодильнике

Как фольга поможет сохранить салат свежим дольше

Листовая зелень быстро теряет влагу и часто портится еще до истечения срока годности. В отличие от огурцов или кабачков, у салата нет защитной толстой кожицы, поэтому сохранить его свежесть сложнее.

Главред расскажет, как продлить жизнь салата почти до месяца с помощью обычной кухонной фольги.

видео дня

Как хранить салат в холодильнике

Эксперт по продуктам компании Hitchcock Farms Дэн Холт утверждает, что фольга удерживает оптимальный уровень влажности и в то же время пропускает воздух, что предотвращает образование конденсата. Это важно, ведь чрезмерная влажность создает благоприятную среду для развития плесени, пишет Express. Кроме того, фольга защищает листья от бактерий и этилена — газа, который выделяют некоторые овощи и фрукты во время созревания. В холодильнике его избыток может ускорять порчу салата.

Как правильно подготовить салат

Сначала салат нужно хорошо промыть холодной водой, чтобы удалить остатки почвы и бактерии. Затем его следует тщательно высушить — используйте лопатку для салата или промокните полотенцем, чтобы на листьях не осталось капель. Расстелите фольгу, положите на нее бумажные полотенца и неплотно заверните салат.

Полотенца впитают излишек влаги, а фольга поможет поддерживать правильный баланс и защитит от плесени. В таком виде салат следует хранить в контейнере для овощей в холодильнике. По словам эксперта, в таких условиях салат может оставаться свежим не менее месяца.

Как правильно хранить укроп / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как правильно хранить зелень в холодильнике:

@culinary_academy_ua Как правильно хранить зелень: секреты свежести Бесплатный курс для новичков, который изменит ваш подход к кулинарии в шапке ♬ оригинальный звук — Кулинарная Академия UCA

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk — это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред