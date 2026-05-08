Салат останется свежим месяц, если завернуть его в один кухонный предмет - лайфхак

Вы узнаете:
- Как правильно хранить салат в холодильнике
- Как фольга поможет сохранить салат свежим дольше
Листовая зелень быстро теряет влагу и часто портится еще до истечения срока годности. В отличие от огурцов или кабачков, у салата нет защитной толстой кожицы, поэтому сохранить его свежесть сложнее.
Главред расскажет, как продлить жизнь салата почти до месяца с помощью обычной кухонной фольги.
Как хранить салат в холодильнике
Эксперт по продуктам компании Hitchcock Farms Дэн Холт утверждает, что фольга удерживает оптимальный уровень влажности и в то же время пропускает воздух, что предотвращает образование конденсата. Это важно, ведь чрезмерная влажность создает благоприятную среду для развития плесени, пишет Express. Кроме того, фольга защищает листья от бактерий и этилена — газа, который выделяют некоторые овощи и фрукты во время созревания. В холодильнике его избыток может ускорять порчу салата.
Как правильно подготовить салат
Сначала салат нужно хорошо промыть холодной водой, чтобы удалить остатки почвы и бактерии. Затем его следует тщательно высушить — используйте лопатку для салата или промокните полотенцем, чтобы на листьях не осталось капель. Расстелите фольгу, положите на нее бумажные полотенца и неплотно заверните салат.
Полотенца впитают излишек влаги, а фольга поможет поддерживать правильный баланс и защитит от плесени. В таком виде салат следует хранить в контейнере для овощей в холодильнике. По словам эксперта, в таких условиях салат может оставаться свежим не менее месяца.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk — это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
