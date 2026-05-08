Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Салат останется свежим месяц, если завернуть его в один кухонный предмет - лайфхак

Инна Ковенько
8 мая 2026, 03:04
google news Подпишитесь
на нас в Google
Обычная кухонная фольга может стать неожиданным решением, которое продлит срок хранения салата почти на месяц.
Салат останется свежим месяц, если завернуть его в один кухонный предмет - лайфхак
Как правильно хранить салат, чтобы он дольше оставался свежим / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Как правильно хранить салат в холодильнике
  • Как фольга поможет сохранить салат свежим дольше

Листовая зелень быстро теряет влагу и часто портится еще до истечения срока годности. В отличие от огурцов или кабачков, у салата нет защитной толстой кожицы, поэтому сохранить его свежесть сложнее.

Главред расскажет, как продлить жизнь салата почти до месяца с помощью обычной кухонной фольги.

видео дня

Как хранить салат в холодильнике

Эксперт по продуктам компании Hitchcock Farms Дэн Холт утверждает, что фольга удерживает оптимальный уровень влажности и в то же время пропускает воздух, что предотвращает образование конденсата. Это важно, ведь чрезмерная влажность создает благоприятную среду для развития плесени, пишет Express. Кроме того, фольга защищает листья от бактерий и этилена — газа, который выделяют некоторые овощи и фрукты во время созревания. В холодильнике его избыток может ускорять порчу салата.

Как правильно подготовить салат

Сначала салат нужно хорошо промыть холодной водой, чтобы удалить остатки почвы и бактерии. Затем его следует тщательно высушить — используйте лопатку для салата или промокните полотенцем, чтобы на листьях не осталось капель. Расстелите фольгу, положите на нее бумажные полотенца и неплотно заверните салат.

Полотенца впитают излишек влаги, а фольга поможет поддерживать правильный баланс и защитит от плесени. В таком виде салат следует хранить в контейнере для овощей в холодильнике. По словам эксперта, в таких условиях салат может оставаться свежим не менее месяца.

Как правильно хранить укроп
Как правильно хранить укроп / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как правильно хранить зелень в холодильнике:

@culinary_academy_ua

Как правильно хранить зелень: секреты свежести Бесплатный курс для новичков, который изменит ваш подход к кулинарии в шапке

♬ оригинальный звук — Кулинарная Академия UCA

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk — это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
салат продукты питания лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Это путь к деоккупации": эксперт назвал три шага к перелому в войне

"Это путь к деоккупации": эксперт назвал три шага к перелому в войне

02:06Война
ЕС разочаровался в Трампе и готовит собственные переговоры с РФ – FT

ЕС разочаровался в Трампе и готовит собственные переговоры с РФ – FT

23:09Мир
У Путина случайно "слили" настоящие планы Кремля по войне в Украине и переговорам

У Путина случайно "слили" настоящие планы Кремля по войне в Украине и переговорам

23:08Война
Реклама

Популярное

Ещё
Помидоры растут как сумасшедшие: что положить в лунку при посадке

Помидоры растут как сумасшедшие: что положить в лунку при посадке

Карта Deep State онлайн за 7 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Температура резко снизится: в Украине начнется период дождей и гроз

Температура резко снизится: в Украине начнется период дождей и гроз

С 7 мая начинается денежная полоса: трех знака зодиака ждет финансовый успех

С 7 мая начинается денежная полоса: трех знака зодиака ждет финансовый успех

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке песочного замка 31 секунду

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке песочного замка 31 секунду

Последние новости

03:30

Чем уничтожить тлю на черешне: лучшие способы спасти урожай

03:04

Салат останется свежим месяц, если завернуть его в один кухонный предмет - лайфхак

02:30

Новая система штрафов для водителей: в МВД указали на нюанс по нововведениям

02:06

"Это путь к деоккупации": эксперт назвал три шага к перелому в войне

01:30

Дочь Виктории Бекхэм запустила собственный бизнес из-за проблем со здоровьем

Штрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских правШтрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских прав
00:59

Система штрафных баллов для водителей: за что могут временно лишить прав

00:05

Роскошный вид без лишних затрат: какой пол станет фаворитом на кухне в 2026Видео

07 мая, четверг
23:09

Запасы на грани: цена на салатный овощ взлетела на четверть, какая уже стоимость

23:09

ЕС разочаровался в Трампе и готовит собственные переговоры с РФ – FT

Реклама
23:08

У Путина случайно "слили" настоящие планы Кремля по войне в Украине и переговорам

22:53

"Немного неловко": Сумская трогательно обратилась к мужу

22:31

Эктор Хименес-Браво показал, как изменился после пластической операции

22:25

Тарелка горячая, а блюдо холодное: почему микроволновка нагревает посуду, а не еду

22:05

Рожденные в конкретные три месяца получат подарок судьбы до конца мая

22:04

Не просто любовь: почему на самом деле кошки следуют за хозяевами, ответ удивитВидео

21:32

Томаты не будут болеть и дадут обильный урожай: что добавить в почву

21:20

Когда и как сажать перец в открытый грунт в 2026 году - лучшие даты

20:57

"Переговоры нецелесообразны": в Кремле назвали единственное условие окончания войны

20:57

"Никогда не поздно": HBO сделал заявление о втором сезоне "Гарри Поттера"

20:56

Погода в Днепре готовит разворот: синоптики рассказали, когда солнце сменит дождь

Реклама
20:11

Упрямство в крови: три знака зодиака, которые всегда поступают по-своему

20:08

"Равные условия", похоже, уже формируются в кулуарах, – совладелец АГТ Горбуненко о непрозрачных решениях при подготовке к приватизации ОПЗ

19:55

"Мы не рекомендуем быть в Москве": Зеленский сделал предупреждение накануне 9 мая

19:54

Ровная морковь без прореживания: действенный метод посева, экономящий времяВидео

19:38

Камеры нашли даже в спальне: сосед, которому доверяли следил за семьей

19:33

Принц Гарри расстроился из-за новых фото Шарлотты: что случилось

19:27

С 7 мая три знака зодиака будут грести деньги лопатой - кто они

19:24

Зачем добавлять корицу в воду для мытья пола: новый тренд в экологичной уборке

19:10

Пауза или ловушка: зачем РФ говорит о перемирии - Копытькомнение

19:03

Почему категорически нельзя ставить сирень в спальне: большинство не догадывается

19:01

Россия объявила о прекращении боевых действий на фронте

18:55

Залужный предложил "умную" мобилизацию: названы три модели, подробности

18:43

Запретные слова перед зеркалом: что нельзя говорить своему отражению

18:31

"Я в Киеве": муж популярной блогерши ответил на упреки в выезде из УкраиныВидео

18:31

Путешествия во времени возможны: неожиданное открытие ученых

18:27

СМИ назвали даты возможного массированного удара РФ по Киеву – в МВД отреагировали

18:05

Самый большой позор России за 20 лет: как парад в Москве стал ловушкой для Путина

17:55

Что обязательно нужно сделать с тюльпанами после цветения: секрет от садоводов

17:50

Как найти свой стиль: нестандартные советы стилиста, которые спасут любой гардеробВидео

17:35

Гривня внезапно начала расти: новый курс валют на 8 мая

Реклама
17:19

Умеров поехал в США на переговоры: Зеленский поставил перед ним три задачи

17:19

Как уничтожить медведку без химии: один трюк спасает весь огородВидео

16:45

ВСУ поразили ракетный корабль "Каракурт": подробности удара в глубоком тылу РФ

16:40

Соседи - мечта: что посадить рядом с огурцами для увеличения урожаяВидео

16:38

Сколько кофе сыпать на одну чашку, чтобы вкус был как в кофейне - точные пропорции

16:23

Почему 8 мая нельзя занимать хлеб и соль: какой церковный праздник

16:17

Кирилл Буданов: Борьба за правду является вопросом нашего стратегического превосходства

16:08

Град, грозы и шквалы налетят на Львовщину: когда ожидается сильная непогода

16:07

"Это меня сломило": Панеттьери раскрыла причину отмены свадьбы с Кличко

15:38

Удар по кораблю РФ с "Калибрами": в ВМС заявили о "черноморском проклятии"

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять