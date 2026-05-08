Дочь Виктории Бекхэм запустила собственный бизнес из-за проблем со здоровьем

Знаменитость рассказала о проблемах со здоровьем собственной дочери.

https://glavred.info/starnews/doch-viktorii-bekhem-zapustila-sobstvennyy-biznes-iz-za-problem-so-zdorovem-10762901.html Ссылка скопирована

Виктория Бэкхем показалась с редкой сумкой / Коллаж Главред, фото Instagram/victoriabeckham

Кратко:

Что случилось с дочкой Виктории

Какой бренд она запустила

Виктория Бекхэм рассказала, что "очень серьёзная" борьба её дочери Харпер с угревой сыпью вдохновила подростка на создание собственного косметического бренда.

Как пишет The Daily Mail, бывшая участница Spice Girl, 52-летняя Виктория, чей собственный бизнес в сфере красоты и моды оценивается в колоссальные 500 миллионов фунтов стерлингов, объяснила, что 14-летняя начинающая предпринимательница "годами" мечтала о создании собственного дела.

видео дня

Дочь Бекхэмов решила заняться бизнесом / Фото Instagram/_harperbeckham

Сообщается, что этим летом подросток запустит свою дебютную линию косметики, ориентированную на поколения Z и Alpha, вдохновлённую южнокорейской косметикой. В октябре стало известно, что Бекхэмы зарегистрировали товарный знак HIKU BY Harper, что положило начало созданию будущей линии косметики.

Во время своего выступления на подкасте Aspire with Emma Grede Виктория впервые рассказала о зарождающемся бизнесе своей дочери: "Она пришла ко мне два или три года назад, и у неё были серьёзные проблемы с кожей".

Дочь Бекхэмов решила заняться бизнесом / Фото Instagram/_harperbeckham

"Раньше у нее была прекрасная кожа, но, как и все молодые девушки, она поддалась соблазну косметических брендов и наносила на лицо много неподходящих для ее кожи средств, в результате чего ей пришлось обратиться к дерматологу, потому что состояние ее кожи было действительно очень плохим".

Виктория подробно рассказала о своей собственной борьбе с акне и сказала, что понимает проблемы своей дочери: "Харпер сказала: „Я хочу создать бренд, потому что знаю, чего хочу, и не хочу, чтобы другие люди прошли через то, что прошла я".

Девид и Виктория Бекхэмы - многодетные родители/ фото: instagram.com, Девид Бекхэм

Виктория рассказала, что амбициозная девушка даже обращалась к ней с презентациями PowerPoint на ранних этапах запуска своей линии косметики.

"Одна презентация PowerPoint была о бренде, который она хотела создать, потому что у нее были проблемы с кожей", — сказала она. "А другая была объяснением, почему я должна разрешить ей сделать химическую завивку".

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, ранее известная американская актриса и бывшая невеста Владимира Кличко Хайден Панеттьери откровенно рассказала о непростых взаимоотношениях с экс-возлюбленным.

Ранее также Анджелина Джоли одержала важную победу над своим бывшим супругом Брэдом Питтом. Тем временем сторона актера полагает, что под защитой адвокатской тайны Джоли могла утаить значительный объем важных документов, и теперь Питт намерен доказать это в суде.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Виктория Бекхэм Виктория Кэролайн Бекхэм — британская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса, модный дизайнер и предпринимательница. Супруга легендарного футболиста и коммерсанта Дэвида Бекхема, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред