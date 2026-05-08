Дочь Виктории Бекхэм запустила собственный бизнес из-за проблем со здоровьем

Алена Кюпели
8 мая 2026, 01:30
Знаменитость рассказала о проблемах со здоровьем собственной дочери.
Виктория Бэкхем показалась с редкой сумкой
Виктория Бэкхем показалась с редкой сумкой / Коллаж Главред, фото Instagram/victoriabeckham

Виктория Бекхэм рассказала, что "очень серьёзная" борьба её дочери Харпер с угревой сыпью вдохновила подростка на создание собственного косметического бренда.

Как пишет The Daily Mail, бывшая участница Spice Girl, 52-летняя Виктория, чей собственный бизнес в сфере красоты и моды оценивается в колоссальные 500 миллионов фунтов стерлингов, объяснила, что 14-летняя начинающая предпринимательница "годами" мечтала о создании собственного дела.

Дочь Бекхэмов решила заняться бизнесом
Дочь Бекхэмов решила заняться бизнесом / Фото Instagram/_harperbeckham

Сообщается, что этим летом подросток запустит свою дебютную линию косметики, ориентированную на поколения Z и Alpha, вдохновлённую южнокорейской косметикой. В октябре стало известно, что Бекхэмы зарегистрировали товарный знак HIKU BY Harper, что положило начало созданию будущей линии косметики.

Во время своего выступления на подкасте Aspire with Emma Grede Виктория впервые рассказала о зарождающемся бизнесе своей дочери: "Она пришла ко мне два или три года назад, и у неё были серьёзные проблемы с кожей".

"Раньше у нее была прекрасная кожа, но, как и все молодые девушки, она поддалась соблазну косметических брендов и наносила на лицо много неподходящих для ее кожи средств, в результате чего ей пришлось обратиться к дерматологу, потому что состояние ее кожи было действительно очень плохим".

Виктория подробно рассказала о своей собственной борьбе с акне и сказала, что понимает проблемы своей дочери: "Харпер сказала: „Я хочу создать бренд, потому что знаю, чего хочу, и не хочу, чтобы другие люди прошли через то, что прошла я".

Девид и Виктория Бекхэмы
Девид и Виктория Бекхэмы - многодетные родители/ фото: instagram.com, Девид Бекхэм

Виктория рассказала, что амбициозная девушка даже обращалась к ней с презентациями PowerPoint на ранних этапах запуска своей линии косметики.

"Одна презентация PowerPoint была о бренде, который она хотела создать, потому что у нее были проблемы с кожей", — сказала она. "А другая была объяснением, почему я должна разрешить ей сделать химическую завивку".

О персоне: Виктория Бекхэм

Виктория Кэролайн Бекхэм — британская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса, модный дизайнер и предпринимательница. Супруга легендарного футболиста и коммерсанта Дэвида Бекхема, сообщает "Википедия".

ЕС разочаровался в Трампе и готовит собственные переговоры с РФ – FT

У Путина случайно "слили" настоящие планы Кремля по войне в Украине и переговорам

"Переговоры нецелесообразны": в Кремле назвали единственное условие окончания войны

