Как легко избавиться от пня: обычное средство творит чудеса

Константин Пономарев
7 мая 2026, 15:21обновлено 7 мая, 16:08
Люди часто ищут, как избавиться от пня и не тратить деньги на технику. Оказывается, есть простые способы, которые помогают избавиться от него раз и навсегда.
Садоводам будет полезно знать, что залить в пень, чтобы он сгнил / Коллаж Главред, фото: The Spruce

Вы узнаете:

  • Что нужно добавить в пень, чтобы он начал разрушаться
  • Как ускорить гниение пня в несколько раз
  • Какой метод действительно превращает пень в труху
  • Чем опасны популярные советы из интернета

Пень после спиленного дерева может годами оставаться в земле, мешать посадкам, портить вид участка и давать корневую поросль. Многие думают, что без трактора, фрезы или тяжелого выкорчевывания не обойтись, но есть и более простые способы.

Садоводам будет полезно знать, что залить в пень, чтобы он сгнил, и какие методы действительно помогают без лишнего вреда для почвы. Главред рассказывает, что именно может помочь избавиться от пня.

Как избавиться от пня на участке

Спилить дерево — это только половина задачи, ведь основная сложность скрыта под землей. Плотная древесина и корневая система могут сохраняться годами, мешая благоустройству участка и создавая условия для вредителей. Поэтому важно понимать, как избавиться от пня правильно, а не просто искать быстрые, но рискованные решения.

Ресурс Wprost Dom пишет, что существует несколько основных методов. Механическое удаление (выкапывание, техника, фреза) дает быстрый результат, но требует усилий или затрат. Химические способы отвечают на вопрос, что залить в пень, чтобы он сгнил (чаще всего используют мочевину, специальные препараты или гербициды). Более щадящим вариантом являются биологические методы (компост, азотные удобрения и мицелий грибов).

садоводы советуют просверлить в древесине глубокие отверстия диаметром около 1–2 см / Фото: The Spruce

Также если не спешить, можно выбрать естественное разложение. Это самый простой, но долгий способ. Однако он может занять годы, особенно если пень крупный или из твердой древесины. Именно поэтому многие комбинируют методы, чтобы быстрее избавиться от пня на участке без тяжелой техники.

При этом важно избегать опасных советов вроде поджога, бензина или агрессивной химии. Они могут повредить почву и растения. На практике лучшим подход считается постепенное разрушение древесины, которое позволяет превратить пень в труху без лишнего риска.

Об источнике - Wprost

Wprost - это польское еженедельное издание, которое освещает широкий спектр тем: политику, экономику, культуру, здоровье, науку и другие общественно важные вопросы. Издание основано в 1982 году и является одним из самых известных еженедельников в Польше. Официальный сайт также публикует статьи онлайн, в частности, в разделе о здоровье, питании и безопасности пищи.

Как быстро превратить пень в труху с помощью отверстий и влаги

Чтобы быстро превратить пень в труху, его не нужно сразу выкапывать. Wprost Dom пишет, что садоводы советуют просверлить в древесине глубокие отверстия диаметром около 1–2 см. Чем больше таких отверстий, тем лучше внутрь проникают вода, воздух и активные вещества. После этого пень поливают водой, засыпают землей или накрывают пленкой, чтобы сохранить влажность. Именно влажная среда помогает микроорганизмам и грибам разрушать древесину изнутри.

Блогер засыпает в отверствия амебовый силикат / Фото: tiktok.com/@nexai_roste

Дополнительно этот способ подтверждают и популярные блогеры. Так, тиктокер nexai_roste, у которого около 30 тысяч подписчиков, в одном из своих роликов показывает похожий метод.

"Сначала нужно просверлить отверстия, затем засыпать в амебовый силикат и добавить немного воды. Поскольку средство гигроскопичное, оно быстро разложится и проникнет в структуру дерева. Дальше нужно обернуть пень и завязать его веревкой. Уже через несколько месяцев он начнет разрушаться сам", - объяснил блогер.

Он также отмечает, что при регулярном увлажнении и правильной обработке древесина быстрее теряет плотность и становится рыхлой, что позволяет значительно ускорить процесс и фактически решить задачу, как быстро уничтожить пень без тяжелой техники.

Смотрите видео о том, как легко избавиться от пня на участке:

@nexai_roste Спиляли старі дерева, а пні залишилися? ? Не проблема! У цьому відео покажу, як легко позбутися пня без корчування та важкої техніки. Використовуємо аміачну селітру – швидкий та ефективний спосіб! ⚡✅ ? Ви пробували цей метод? Напишіть у коментарях! ⬇️ ? Збережіть, щоб не загубити! #сад#город#дача#нехайросте @Моя історія ♬ Never Back Down - RocknStock

Об источнике: TikTok-канал nexai_roste

Аккаунт nexai_roste в TikTok — это развлекательный блог с короткими вирусными роликами, бытовыми лайфхаками и реакциями на необычные ситуации. Автор публикует контент в легком и разговорном стиле и делает упор на вовлечение аудитории через обсуждения и комментарии.

В большинстве своих ролик блогер рассказывает о садоводстве.

Что залить в пень, чтобы он сгнил

Издание Southern Living пишет, что для того, чтобы пень сгнил, одним из самых безопасных вариантов считаются азотные удобрения. Это может быть мочевина, компостный настой или другое средство, богатое азотом. Его засыпают или заливают в просверленные отверстия, затем добавляют воду и засыпают пень землей, глиной или накрывают пленкой. Азот становится "топливом" для бактерий и грибов, которые ускоряют гниение древесины.

Как быстро уничтожить пень английской солью

Еще один популярный способ, как быстро уничтожить пень, - использовать английскую соль. Ее засыпают в отверстия, затем добавляют немного воды и повторяют процедуру через несколько дней.

Садоводы также используют английскую соль / Фото: The Spruce

Соль помогает высушивать структуру древесины, из-за чего пень начинает трескаться и разрушаться. Однако важно не путать английскую соль с обычной поваренной: она может сильно испортить почву и сделать место непригодным для посадок.

Что способствует быстрому гниению пня

Если нужен экологичный способ, стоит обратить внимание на мицелий дереворазрушающих грибов. Они способствуют быстрому гниению пня естественным путем.

Грибы расщепляют лигнин и целлюлозу, постепенно превращая плотную древесину в рыхлую массу. Такой метод не дает мгновенного результата, но считается мягким для сада и подходит тем, кто не хочет использовать агрессивную химию.

Об источнике: Southern Living

Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть такие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
  • практические советы и вдохновение для создания красивых садов.

