Более 1500 километров от границы: Зеленский заявил об успешных ударах по Перми

Главное из заявления Зеленского:
- Сегодня в Перми ощутили последствия украинских "дальнобойных санкций"
- Расстояние ударов составляет более 1500 километров от украинской границы
- "Санкции" движутся навстречу отдаленным российским точкам
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские "дальнобойные санкции" против России работают. Их последствия 7 мая ощущали в Перми, а ранее – в Новороссийске, Крымске, Туапсе, Самарской и Нижегородской областях. Об этом он написал в Telegram.
"Благодарен нашим воинам за меткость. Сегодня украинские далекобойные санкции снова в Перми: это более 1500 километров от нашей границы. Недавно были и важные результаты в Челябинске – до 1800 километров, – а также в Екатеринбурге – почти 2 тысячи километров", – говорится в заявлении.видео дня
Зеленский подчеркнул, что Украина неоднократно предлагала российскому руководству двигаться навстречу миру, но в ответ получила лишь новые российские удары.
"Именно поэтому украинские санкции направлены на удаленные российские объекты, имеющие отношение к военной промышленности России, инфраструктуре войны и финансированию агрессии", – подчеркнул глава государства.
Он добавил, что каждый день Россия может сделать выбор и остановить свою войну. И не на несколько часов, чтобы получить разрешение на проведение парада в Москве, а так, чтобы беречь жизни людей.
"Надо ценить людей, а не парады. Надо устанавливать мир, а не бегать по столицам мира с просьбами о паузе на 9 мая. Мир нужен. Спасибо всем, кто помогает России это осознать", — подытожил президент.
Возможны ли удары по РФ 9 мая
Руководитель центра политических исследований "Доктрина", политолог Ярослав Божко заявил, что концентрация российской ПВО на параде 9 мая может создать коридоры для ударов по различным важным объектам РФ.
По его словам, подобное событие будет иметь прежде всего политический эффект: российским гражданам будет продемонстрировано отсутствие безопасности даже в день главного государственного праздника.
Удары по российским НПЗ — что известно
Как сообщал Главред, 5 мая в промзоне в Киришах Ленинградской области в результате атаки дронов вспыхнул пожар. Там расположен "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) — крупнейший нефтеперерабатывающий завод региона и один из крупнейших в России. Производит бензин, дизель, керосин, мазут и нефтехимию.
30 апреля СБУ второй раз подряд нанесла удар по российскому НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в Перми. Объект расположен на расстоянии более 1500 км от границы Украины.
28 апреля в Генштабе ВСУ официально подтвердили атаку на НПЗ "Туапсинский" в Краснодарском крае. Это предприятие задействовано в обеспечении оккупационной армии России на территории Украины.
О личности: Ярослав Божко
Ярослав Божко — украинский политолог, глава Центра политических исследований "Доктрина". Он является активным комментатором политических событий в Украине и мире, часто выступает на радио и телевидении.
Ярослав Божко анализирует текущие политические процессы, давая экспертные оценки и прогнозы, и часто комментирует вопросы, связанные с международными отношениями, внутренней политикой Украины, а также вопросы войны с Россией.
Кроме того, он является спикером движения сопротивления оккупации на временно оккупированных территориях Украины "Жёлтая лента".
