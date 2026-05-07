Более 1500 километров от границы: Зеленский заявил об успешных ударах по Перми

Зеленский отметил, что Украина неоднократно предлагала РФ пойти навстречу миру.

https://glavred.info/war/bolee-1500-kilometrov-ot-granicy-zelenskiy-zayavil-ob-uspeshnyh-udarah-po-permi-10762784.html Ссылка скопирована

Зеленский рассказал об украинских "дальнобойных санкциях" / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Главное из заявления Зеленского:

Сегодня в Перми ощутили последствия украинских "дальнобойных санкций"

Расстояние ударов составляет более 1500 километров от украинской границы

"Санкции" движутся навстречу отдаленным российским точкам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские "дальнобойные санкции" против России работают. Их последствия 7 мая ощущали в Перми, а ранее – в Новороссийске, Крымске, Туапсе, Самарской и Нижегородской областях. Об этом он написал в Telegram.

"Благодарен нашим воинам за меткость. Сегодня украинские далекобойные санкции снова в Перми: это более 1500 километров от нашей границы. Недавно были и важные результаты в Челябинске – до 1800 километров, – а также в Екатеринбурге – почти 2 тысячи километров", – говорится в заявлении. видео дня

Зеленский подчеркнул, что Украина неоднократно предлагала российскому руководству двигаться навстречу миру, но в ответ получила лишь новые российские удары.

"Именно поэтому украинские санкции направлены на удаленные российские объекты, имеющие отношение к военной промышленности России, инфраструктуре войны и финансированию агрессии", – подчеркнул глава государства.

Он добавил, что каждый день Россия может сделать выбор и остановить свою войну. И не на несколько часов, чтобы получить разрешение на проведение парада в Москве, а так, чтобы беречь жизни людей.

"Надо ценить людей, а не парады. Надо устанавливать мир, а не бегать по столицам мира с просьбами о паузе на 9 мая. Мир нужен. Спасибо всем, кто помогает России это осознать", — подытожил президент.

Зеленский показал процесс введения "дальнобойных санкций" в Перми. Полное видео смотрите в нашем телеграм-канале по ссылке.

Возможны ли удары по РФ 9 мая

Руководитель центра политических исследований "Доктрина", политолог Ярослав Божко заявил, что концентрация российской ПВО на параде 9 мая может создать коридоры для ударов по различным важным объектам РФ.

По его словам, подобное событие будет иметь прежде всего политический эффект: российским гражданам будет продемонстрировано отсутствие безопасности даже в день главного государственного праздника.

Удары по российским НПЗ — что известно

Как сообщал Главред, 5 мая в промзоне в Киришах Ленинградской области в результате атаки дронов вспыхнул пожар. Там расположен "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) — крупнейший нефтеперерабатывающий завод региона и один из крупнейших в России. Производит бензин, дизель, керосин, мазут и нефтехимию.

30 апреля СБУ второй раз подряд нанесла удар по российскому НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в Перми. Объект расположен на расстоянии более 1500 км от границы Украины.

28 апреля в Генштабе ВСУ официально подтвердили атаку на НПЗ "Туапсинский" в Краснодарском крае. Это предприятие задействовано в обеспечении оккупационной армии России на территории Украины.

Читайте также:

О личности: Ярослав Божко Ярослав Божко — украинский политолог, глава Центра политических исследований "Доктрина". Он является активным комментатором политических событий в Украине и мире, часто выступает на радио и телевидении. Ярослав Божко анализирует текущие политические процессы, давая экспертные оценки и прогнозы, и часто комментирует вопросы, связанные с международными отношениями, внутренней политикой Украины, а также вопросы войны с Россией. Кроме того, он является спикером движения сопротивления оккупации на временно оккупированных территориях Украины "Жёлтая лента".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред