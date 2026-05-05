Рекордный удар 'Фламинго' по РФ: куда попали и почему местные подняли бунт против Кремля

Стали известны новые подробности удара по российскому оборонному заводу "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах с применением ракет "Фламинго" и беспилотников.

Появились новые подробности ракетного удара "Фламинго" — куда попали ракеты и что известно о последствиях

В ночь на 5 мая 2026 года Силы обороны Украины нанесли комбинированный удар крылатыми ракетами типа "Фламинго" и дальнобойными дронами по предприятию военно-промышленного комплекса РФ — "ВНИИР-Прогресс". Атака длилась несколько часов и стала одной из самых дальних — цели в Чебоксарах расположены более чем в тысяче километров от границы Украины.

Главред собрал главное, что стоит знать о массированном ударе ракет и дронов по Чебоксарам (РФ).

Впервые за время войны объявлена ракетная опасность в 2 тысячах километров от Украины

Как сообщают российские СМИ, в ночь на 5 мая в России впервые объявили ракетную тревогу на расстоянии около 2 тысяч километров от украинской границы — в Ханты-Мансийском автономном округе.

Также с вечера 4 мая и в ночь на 5 мая ограничения на работу аэропортов вводились в Волгограде, Ижевске, Казани, Нижнекамске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Орске, Пензе, Перми, Пскове, Самаре, Саратове, Тамбове, Ульяновске, Уфе, Чебоксарах, Череповце и Ярославле.

Кроме того, сигналы ракетной опасности также касались еще 16 регионов, среди которых Астраханская, Брянская, Калужская, Курганская, Нижегородская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Свердловская, Тульская и Челябинская области, а также Пермский край, Башкортостан, Мордовия, Татарстан и Удмуртия.

В российском Минобороны признали, что за сутки подразделениями ПВО якобы было сбито 601 беспилотник ВСУ авиационного типа и 6 ракет "Фламинго". О том, сколько ракет и дронов российская ПВО не смогла сбить, как всегда, не уточняется.

"Фламинго"

Зеленский показал видео запусков "Фламинго"

Впоследствии президент Владимир Зеленский подтвердил ночной удар крылатыми ракетами "Фламинго" по российскому городу Чебоксары, который является столицей Чувашии.

"Наши дальнобойные санкции продолжают вполне справедливо действовать в ответ на российские удары", — подчеркнул он.

Он сообщил, что в рамках операции Вооруженных сил под названием Deep Strike были осуществлены боевые пуски ракет F-5 Flamingo по нескольким целям противника, в частности по объектам военно-промышленного комплекса в Чебоксарах.

"Украинские "Фламинго" преодолели расстояние более 1500 километров. На пораженном военном производстве изготавливали системы релейной защиты, автоматики, низковольтной аппаратуры. Завод поставлял элементы навигации для российского ВМФ, ракетостроительной отрасли, авиации и бронетехники. Все то, что россияне применяют в войне против нас – против Украины. Россия должна заканчивать свою войну и переходить к реальной дипломатии. Мы свое предложение сделали. Слава Украине!", – подытожил он.



Куда именно попали ракеты "Фламинго"

По данным аналитиков OSINT-группы Dnipro Osint, зафиксировано попадание ракеты FP-5 "Фламинго" по заводу "ВНИИР-Прогресс" в этом городе.

Позже появились визуальные материалы, демонстрирующие удар крылатой ракетой "Фламинго" и беспилотником "Лютый" по предприятию.

Сообщается, что поражение произошло около двух часов ночи, и одна из пяти выпущенных ракет достигла цели, повредив главный корпус завода.

"Подтверждено попадание по цеху/административному зданию "ВНИИР-ПРОГРЕСС". Ранее именно эту часть завода уже атаковали дроны. Около семи утра завод начали атаковать лонгстрайк-БПЛА типа "Лютый", – говорится в сообщении.

Дрон "Лютый"

По меньшей мере один БПЛА попал в восточный цех завода. По меньшей мере три беспилотника упали из-за работы РЭБ", — говорится в сообщении.

Визуализация удара крылатой ракетой "Фламинго" и БПЛА "Лютый" по заводу "ВНИИР-Прогресс"

OSINT-аналитик под псевдонимом OSINTtechnical в соцсети X также опубликовал видео, на котором, по его словам, запечатлен момент попадания украинской крылатой ракеты в завод в Чебоксарах.

Кадры попадания украинской тяжелой крылатой ракеты "Фламинго" в российский завод военной электроники "ВНИИР-Прогресс" прошлой ночью. — OSINTtechnical (@Osinttechnical) 5 мая 2026

Он также обратил внимание на публикацию соучредителя оборонной компании Fire Point Дениса Штилермана, которая появилась перед ударом.



Детали удара по Чебоксарам — что известно о ВНИИР-Прогресс

Как говорится в официальном сообщении Генштаба ВСУ, в ночь на 5 мая подразделения Сил обороны Украины в рамках мер по снижению военно-экономического потенциала России нанесли удар по заводу "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах, столице Чувашии.

"Завод "ВНИИР-Прогресс" занимается производством ГНСС-приемников и антенн для спутниковых систем ГЛОНАСС, GPS и Galileo, в частности адаптивных антенных решеток "Комета", применяемых в дронах-камикадзе типа Shahed, а также в крылатых и баллистических ракетах, унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для авиабомб и другого высокоточного вооружения, которым противник регулярно наносит удары по Украине, в частности по ее гражданской инфраструктуре", — говорится в сообщении.

По информации ГУР Минобороны, "ВНИИР-Прогресс" является одним из ключевых российских предприятий, занимающихся разработкой, производством и поставкой программно-аппаратных систем, в частности релейной защиты, автоматизации технологических процессов, электронных компонентов, электротехнической и радиоэлектронной продукции. Предприятие входит в структуру объединения "АБС Электро".

ГУР МО

Компания производит навигационные модули "Комета", устойчивые к помехам, которые используются в российских беспилотниках, а также в крылатых и баллистических ракетах.

В рамках производственной кооперации она поставляет малогабаритные адаптивные антенные решетки типов "Комета-М8", "Комета-М12" и "Комета-М16" для авиабомб, сотрудничает в создании беспилотных комплексов "Орион", обеспечивая их навигационным оборудованием, а также участвует в производстве ракет "Искандер-М", поставляя соответствующие вычислительные и приемные блоки.

"Искандер-М"

Кроме того, предприятие изготавливает различные типы адаптивных антенных решеток для модулей коррекции авиабомб и элементов навигационных систем крылатых ракет, в частности в рамках разработки изделия "Изделие-30".

Ракета "Изделие 30"

Заявление местных властей

Глава Чувашии Олег Николаев подтвердил повторные удары по Чебоксарам, однако не уточнил конкретные места попаданий. По данным регионального Минздрава, в результате ночной атаки пострадали три человека, одного из них госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В городе частично ограничили движение транспорта, а школы и техникумы перевели на дистанционный формат обучения.

Из-за атак беспилотников и угрозы ракетных ударов оперативный штаб Чувашии принял ряд решений, в частности рассматривается возможность введения чрезвычайного положения на уровне республики. Об этом сообщил премьер-министр региона Сергей Артамонов, добавив, что режим повышенной опасности сохраняется.

"Ракетная опасность, опасность БПЛА – в Чувашии сегодня звучат сирены. Ночью и утром ВСУ неоднократно атаковали столицу нашего региона. В Чебоксарах повреждено здание, медики следят за состоянием нескольких пострадавших. Школы переведены на дистанционное обучение, ограничено движение общественного транспорта, в некоторых торговых центрах приостановлена торговля", — сообщил он.

В школах №1 и №57 в Чебоксарах организованы пункты временного размещения, где работают медики и психологи, а также предоставляется питание и первая помощь. Сейчас эксперты занимаются оценкой ущерба, нанесенного в результате атак.

После атаки местные депутаты призвали к смене власти в РФ

Депутат Госсовета Чувашии от КПРФ Александр Андреев отреагировал на украинскую атаку на Чебоксары, раскритиковав тех, кто считает себя вне политики и называет ее "грязным делом". Коммунист Александр Андреев в Instagram призвал граждан "открывать глаза" на "барыг и олигархов", находящихся у власти в России

"Включайте мозги... Пока барыги и олигархи у власти, мы ничего с вами не изменим. Сегодняшние удары беспилотниками по столице Чувашии, по Чебоксарам — это результат политики. "Специальная военная операция", погибшие наши земляки — это тоже политика. Тарифы — это тоже политика. Все, что нас касается, — это политика, поэтому включайте мозги, задумайтесь над тем, что происходит в стране", — заявил он.

Он подчеркнул, что позиция "я вне политики" не работает, и напомнил, что во времена СССР, когда советские войска находились в Восточной Европе, подобные события, которые произошли в Чувашии, казались невозможными.

По его мнению, гражданам республики РФ стоит активнее участвовать в политической жизни, чтобы влиять на ситуацию в стране и собственное будущее, вместо пассивного наблюдения и безоговорочного доверия к нынешней власти, которая, как он считает, не справляется со своими задачами.

"Задумайтесь о своем будущем, о будущем своих детей, своих внуков. Потому что пока у власти барыги и олигархи, мы с вами ничего не изменим", — дерзко заявил местный депутат.

Почему защита не спасла завод в Чебоксарах

В Чебоксарах российская сторона пыталась защитить здание военного завода от украинских дальнобойных беспилотников, прикрыв его "мангалами". Однако ночью по объекту был нанесен удар крылатой ракетой "Фламинго". Об этом сообщили аналитики специализированного портала Defense Express.

"Учитывая важность этого завода, россияне решили на широкую ногу "замангалить" сразу все здание с помощью металлических решеток. По замыслу этот "мангал" должен был защитить здание от ударов украинских дальнобойных беспилотников путем преждевременной детонации боевой части еще за несколько метров от стены. Последствия все равно были бы серьезными, поскольку само здание никак иначе не защищено, но все же меньшими, чем без него", — говорится в материале.

"ВНИИР-Прогресс" с "мангалом"

На этот раз, как отмечают аналитики, по объекту были применены не беспилотники, а именно крылатая ракета FP-5 "Фламинго", вероятно с проникающей боевой частью массой около 1150 кг.

"Такой "мангал" никак не защитит здание и оборудование внутри от ударов крылатых ракет, которые эти решетки, вероятно, даже не "заметят". Более того, есть сомнения относительно того, поможет ли он от беспилотников с большой боевой частью, которые теоретически также могли бы пробить сетки и взорваться уже за ними", — отмечают они.

Аналитики указывают, что на момент публикации сложно точно оценить масштабы разрушений, однако в случае прямого попадания в здание можно предположить, что соответствующая часть завода понесла значительные повреждения или была уничтожена.

Также они напомнили, что это предприятие уже ранее подвергалось ударам, в частности 5 июля 2025 года его атаковали дальнобойными беспилотниками. Однако тогда атака не привела к остановке производства, и завод продолжил поставки важной электроники для российского вооружения.

Чем важен удар по Чебоксарам — мнение эксперта

Военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев объяснил значение удара по Чебоксарам, отметив, что речь идет о предприятии, которое играет важную роль в производстве электронной компонентной базы и систем навигации, обеспечивающих точность российских ракет. Об этом он заявил в эфире Radio NV.

По его словам, российская сторона приложила значительные усилия, чтобы обезопасить ключевые объекты этого завода от атак украинских беспилотников. Однако на этот раз по предприятию был нанесен удар крылатой ракетой "Фламинго" от компании Fire Point, которая способна преодолевать подобные защитные меры благодаря мощной боевой части массой более тонны взрывчатого вещества. Окончательные последствия поражения, по его словам, станут понятны позже.

"Но так как на территорию Чебоксар прилетает не так часто, прошедшие сутки показали, что среди добровольных помощников украинских разведывательных структур немало жителей этого российского населенного пункта. Многочисленные фото- и видеоподтверждения, снятые с разных ракурсов, позволяют нам оценить меткость "Фламинго" и эффективность его применения", — указал он.

Селезнев также обратил внимание на то, что действия российской системы противовоздушной обороны иногда наносят ущерб гражданскому населению, когда при попытках перехвата целей обломки или отклоненные объекты могут попадать в жилые здания.

"То, что произошло однажды, будет повторяться снова, потому что в дальнейшем украинская армия получит еще больше ресурсных возможностей для осуществления таких атак в рамках реализации стратегии дистрайков", — отметил эксперт.

Подводя итог, он подчеркнул, что украинские удары направлены на стратегические объекты — военную инфраструктуру, предприятия оборонно-промышленного и топливно-энергетического секторов России, от которых зависит функционирование ее экономики и обеспечение армии.

Об источнике: Министерство обороны России Министерство обороны Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти (федеральное министерство), который проводит военную политику и осуществляет государственное управление в области обороны РФ. Из-за вторжения России в Украину в феврале 2022 года Министерство обороны Российской Федерации было внесено в санкционный список Евросоюза. 3 марта 2022 года Минобороны РФ внесено в санкционные списки США, пишет Википедия.

